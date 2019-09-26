25 женщин-CEO рейтинга РБК 500

Женщина, стоящая во главе успешного предприятия, — сегодня очень распространенное явление.
Среди руководителей 500 крупнейших компаний России и 120 иностранных, представленных в рейтинге нынешнего года, 43 — представители женской половины человечества. Они управляют торговыми сетями, банками, медиахолдингами, страховыми, фармацевтическими, строительными, деревообрабатывающими, сельскохозяйственными, энергетическими, транспортными, нефтяными и металлургическими компаниями.
Хотя 43 из 620 — это пока еще немного, но за пять лет в нашем рейтинге число дам увеличилось почти вдвое — в списке РБК 2015 года их было 23.
Знакомьтесь с очередным списком топ-25 женщин-CEO российского бизнеса по версии РБК.
Анна Грачева призналась РБК, что в детстве мечтала стать принцессой, поэтому папа легко уговорил ее вначале найти институт, который готовит принцесс. Этим местом оказался факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ. Окончив после этого магистратуру ВШЭ, Грачева прошла долгий путь от рядового сотрудника финансового департамента до исполнительного директора международной дистрибьюторской компании ELKO. Компания 25 лет занимается дистрибуцией и оптовой продажей IT-продукции. "Практически все, что можно подключить к розетке, теперь есть в нашем ассортименте«,—говорит Анна.
Летом 2018 года под ее руководством в ELKO произошли коренные изменения. Компания приобрела одного из лидеров продаж бытовой электроники—торговый дом «Абсолют», что вывело ELKO в лидеры «женского» рейтинга РБК. Сделка позволила удвоить продуктовый ассортимент и увеличить клиентскую базу. В результате число клиентов ELKO превысило 5 тыс. «Чтобы развиваться дальше, нельзя останавливаться. Компания обязана наращивать объемы из года в год, чтобы не потерять долю рынка, — уверена Анна. — Новые поставщики и клиенты обеспечивают наш непрерывный и стремительный рост». Отвечая на вопрос РБК, чем женщины-руководители отличаются от мужчин, Анна отметила, что «пол не важен, важны компетентность, гибкость и адаптивность к меняющимся рынкам, желание и умение вовлечь команду в решение задач, движение к новым вершинам бизнеса».
Светлана Виноградова, окончив Российский государственный социальный университет (РГСУ) по специальности «экономист», начала свою карьеру в «Москниге» и долгое время работала в сфере продаж. В 2017 году она стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера «Рольф». Но прежде чем занять руководящую должность, Светлана прошла все ступени служебной лестницы в компании. Начав работать в качестве инженера сервис-бюро, через некоторое время она стала директором дилерского центра «Рольф восток». В 2016 году «Рольф» купил четыре дилерских центра «Пеликан-авто», и Светлана Виноградова занималась их интеграцией в рольфовский бизнес. Успешно справившись с этой задачей, спустя год она возглавила дилерский холдинг. Компания «Рольф» была основана в 1991 году и на данный момент является крупнейшим автодилером в стране с долей рынка 7,2%. Компании принадлежат 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, число сотрудников превышает 8 тыс. человек. Согласно рейтингу журнала «АвтоБизнесРевю», «Рольф» по итогам 2018 года стал дилером № 1 по показателям суммарной выручки, объему продаж новых автомобилей, автомобилей с пробегом, корпоративных продаж автомобилей и выработке сервиса. Продажи новых автомобилей в 2018 году составили 96,7 тыс. штук, увеличившись на 15% к предыдущему году, с пробегом — 64,3 тыс. штук (рост на 34%), объем корпоративных продаж составил 25,6 тыс. штук (рост на 14%).
Татьяна Бакальчук — основательница и генеральный директор крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries. Она стала второй женщиной миллиардером в России по версии Forbes (после жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной). Отучившись в коломенском Государственном социально-гуманитарном университете на преподавателя английского языка, Татьяна начала карьеру, работая по специальности. Первые шаги в качестве предпринимателя она начала делать в 2004 году, зарегистрировав домен будущего интернет-магазина. Год спустя основала ООО «Вайлдберриз». Успеху интернет-магазина способствовали низкая на тот момент конкуренция, достаточно невысокая стоимость доставки (позже и вовсе бесплатная), но самое главное — возможность примерки вещи перед покупкой и отказа от нее в случае несоответствия ожиданиям заказчика. Сейчас компания Wildberries уверенно лидирует среди отечественных фирм-ретейлеров. На сегодняшний день в ней трудятся более 25 тыс. сотрудников, на сайт ежедневно заходят 3,5 млн посетителей, а количество пунктов самовывоза превышает 5 тыс. точек. В интернет магазине можно найти более 2,6 млн различных товаров от 24 тыс. брендов.
Марина Турянская возглавила торговый дом «Риф», который является крупнейшим в России экспортером зерна, в июле 2018 года, сменив на посту Вадима Саркисова, основателя компании. До этого она была коммерческим директором торгового дома. В 2018 году ТД «Риф» выручил 119,8 млрд руб., что на 70% больше, чем годом ранее, такие данные приводит «СПАРК-Интерфакс». По итогам сельхозсезона 2018-2019 гг. «Риф» возглавил список крупнейших российских зернотрейдеров отраслевого агентства «ПроЗерно». По сравнению с предыдущим сезоном, компания увеличила рыночную долю с 12% до 15,8%, а отгрузки—на 7,9% (до 6,6 млн тонн). «Риф» практически вдвое обогнал по объемам отгрузок ближайшего конкурента—"дочку" Glencore МЗК—и показал рост отгрузок, тогда как большинство других игроков рынка снижали объемы экспорта. Помимо работы в ТД «Риф», Марина Турянская также является учредителем ООО «Филд», специализирующегося на оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.
Марина Седых получила образование по специальности «правоведение» в начале 1990-х. Свою карьеру она начинала с должности юрисконсульта в Шкотовском районном потребительском обществе в Приморском крае. Затем на протяжении восьми лет работала в юридическом отделе Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗТМ). С самого начала работы Иркутской нефтяной компании (ИНК) в 2000 году Марина Седых является ее бессменным генеральным директором. ИНК — крупнейший в России независимый производитель нефти, не входящий в вертикально интегрированные холдинги. Предприятия занимаются разведкой и добычей углеводородного сырья в Восточной Сибири, в Иркутской области и Якутии. С 2013 года Марина Седых ведет политическую деятельность в качестве депутата заксобрания Иркутской области от партии «Единая Россия». Занимается благотворительностью, финансируя Нижнеилимскую районную общественную организацию помощи детям с ограниченными возможностями и особенностями развития «Лучик надежды».
Ксения Соснина получила высшее образование в области экономики и финансов в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Обнинск) и прошла стажировку в области управления бизнесом в Университете Южной Каролины в США. Ксения имеет более чем 16-летний опыт работы в упаковочной промышленности. Она занимала различные управляющие посты, включая должности генерального директора, а также ряд других позиций в финансовом и операционном управлении в международных компаниях. В 2013 году Ксения стала президентом компании International Paper в России. В этой роли она отвечала за всю операционную деятельность компании, включая производство, продажи, развитие бизнеса, и представляла интересы International Paper в России в совместном предприятии—ОАО «Группа «Илим». В июне 2015 года она стала членом совета директоров «Илима», а год спустя — генеральным директором. Группа «Илим» является крупнейшей целлюлозно-бумажной компанией России. Производственные и лесные филиалы группы находятся в Коряжме (Архангельская область), Братске и Усть-Илимске (Иркутская область). В Ленинградской области расположен завод «Илим Гофра», принадлежащий компании. Общий годовой объем производства целлюлозно бумажной продукции в компании составляет более 3 млн тонн. До 2020 года «Илим» планирует вложить более $2 млрд в развитие и модернизацию своих производственных мощностей.
Наталья Еремина начала карьеру в ОМК в 2001 году в качестве руководителя департамента контроллинга. Уже в 2004 году она стала директором по корпоративным финансам и работе с инвесторами. В течение десяти лет, начиная с 2006 года, занимала должность вице-президента ОМК, а в феврале 2016 года стала председателем правления. «Выстраивание многих вертикалей происходило у меня на глазах, часть из них при моем непосредственном участии, — рассказывала Наталья ранее отраслевому журналу „Металлоснабжение и сбыт“. — У нас есть четкие принципы работы с людьми, общие цели, общая корпоративная культура, ценности, которые все мы разделяем, открытые и честные коммуникации. Я считаю, что общность целей и ценностей и командное взаимодействие являются базовыми в системе управления и самой организации». До прихода в ОМК компанию Наталья работала в АКБ «Металлинвестбанк» начальником отдела межбанковских кредитов, начальником кредитного управления, заместителем председателя правления. Окончила механико математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика».
Юлия Гадлиба окончила факультет стратегического менеджмента Высшей школы экономики. С 2003 года начала работать в страховании. В 2008 году, придя в компанию «Ренессанс Страхование», она руководила центром маркетинговой поддержки продаж. В 2009 году принимала участие в одном из крупнейших проектов автоматизации бизнес-процессов в урегулировании убытков, одновременно возглавляя департамент урегулирования убытков по автострахованию в Северо-Западном регионе. В 2012 году Юлия возглавила розничные продажи всей компании. С 2013 года отвечала за весь розничный блок, включая продажи, урегулирование, андеррайтинг, маркетинг, центр контроля качества. В итоге, пройдя все ступени карьерной лестницы в компании «Ренессанс Страхование», в ноябре 2016 года она заняла должность генерального директора. При этом президентом компании является Борис Йордан, владелец контрольного пакета акций.
Оксана Гуськова окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Позднее получила дополнительное образование на факультете «экономика и управление в строительстве» в Московском институте коммунального хозяйства. В период с 2010 по 2013 год Оксана занимала должность вице-президента по операциям «Вимм Билль-Данн Молоко». Затем являлась генеральным директором мясного бизнеса группы компаний «РусАгро». В 2015 году стала генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Мистраль Трейдинг». В августе 2018 года Оксана Гуськова заняла пост главного операционного директора в объединенной компании «Связной Евросеть». С октября являлась старшим вице-президентом компании. В этой должности занималась коммерческим блоком компании и управляла операционной деятельностью. 1 июня 2019 года назначена генеральным директором.
Ольга Паскина окончила юридический факультет Волгоградского университета и экономический факультет Государственного технического университета. Также получила диплом школы Уортон в Университет Пенсильвании по специальности «менеджемент» и диплом программы бизнес лидерства в Беркли. Работала в пивоваренной компании «САН ИнБев», где в разное время исполняла обязанности директора по правовым вопросам, а также директора по персоналу и эффективности.
С 2008 по 2013 год Ольга занимала пост президента совета директоров «ПрофМедиа», одного из крупнейших частных медиахолдингов России, где отвечала за разработку и реализацию стратегии развития компаний, входящих в состав холдинга. В 2013 году под ее руководством была совершена сделка по присоединению «ПрофМедиа» к медиахолдингу «Газпром-Медиа».
С 2014 по 2015 год занимала позиции старшего вице-президента и генерального директора Discovery Networks в Северо-Восточной Европе. Отвечала за развитие бизнеса Discovery Networks в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, странах Балтии, Центральной Азии и на Кавказе.
В 2015 году возглавила компанию «Дискавери Холдингс» — совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery Communications. В марте 2016 года заняла пост генерального директора ЗАО «Национальная медиа группа» и должность председателя совета Индустриального комитета по телеизмерениям. НМГ — крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз». В настоящее время компания управляет диверсифицированным портфелем активов в ключевых сегментах российского медиа-рынка, способствуя росту их капитализации и конкурентоспособности.
Алена Дерябина окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит». Начала карьеру в АБ «Собинбанк» в 2002 году, где курировала направление инвестиционной политики. В 2004 году Алена перешла в ОАО «Банк ВТБ» на должность советника вице президента, затем начальника управления нефинансовых активов, вице президента. В 2010 году заняла должность генерального директора и по совместительству председателя правления ЗАО «Дон-Строй Инвест». В качестве главных своих достижений видит то, что «компания участвует в процессе превращения уродливых депрессивных территорий бывших промзон Москвы в благоустроенные городские пространства, которые будут работать на всех жителей города». Компания "Дон-Строй«—один из пионеров рынка недвижимости Москвы, ведущий свою историю с 1994 года. За это время компания построила более 3 млн кв. м, где поселились около 40 тыс. человек. Среди самых известных проектов компании — «Алые Паруса», «Воробьевы Горы», «Триумф-Палас», «Дом на Мосфильмовской».
Лариса Ковалева возглавила ООО «ГК Агро-Белогорье» в сентябре 2016 года, сменив на посту генерального директора Владимира Зотова, в течение девяти лет занимавшего эту должность. До своего высокого назначения Ковалева долгое время работала в этом же холдинге в должности директора по экономике и финансам. Группа компаний «Агро Белогорье» объединяет 19 свиноводческих комплексов с объемом производства более 220 тыс. тонн продукции в год, три зерновые компании с угодьями в 110 тыс. га земель и еще с десяток предприятий. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, по итогам 2018 года «Агро-Белогорье» вошло в тройку лидеров по производству свинины, разделив пьедестал с «Мираторгом» и «Черкизово» и заняв 5,3% рынка.
Елена Ситникова пришла работать в торговую сеть «Мария-Ра» в 2005 году. «Мария-Ра» является одной из крупнейших торговых сетей в Сибирском регионе, входит в первую десятку продовольственных ретейлеров России и ежедневно обслуживает более 850 тыс. покупателей. Эта торговая сеть насчитывает 1106 магазинов в 253 населенных пунктах Сибири—в Алтайском крае и Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. До прихода в ТС «Мария-Ра» Елена Ситникова приобрела большой опыт работы в госструктурах: свою карьеру она начала в качестве главного экономиста ИФНС по Выборгскому району города Санкт-Петербурга, а также занимала пост главного ревизора в администрации Алтайского края с 2000 по 2005 год.
Ольга Петрова была назначена гендиректором «Нефтетранссервиса» (НТС) в мае 2019 года, до этого в течение четырех лет она занимала пост первого замглавы НТС по экономике и финансам. АО «НефтеТрансСервис» один из ведущих частных операторов железнодорожных перевозок. Занимается перевозками грузов по железной дороге, фокусируясь на транспортировке нефти и нефтепродуктов, сыпучих грузов, а также в танк-контейнерах. До прихода в эту компанию Петрова приобрела большой опыт в банковской сфере. В 2012−2013 годах она работала заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная зерновая компания», с 2009 по 2012 год—финансовым директором «Русагро», до 2009 года — финдиректором и директором по учету и аудиту в «Юнимилке» (входит в «Danon Россия»). Окончила Омский технологический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
У Татьяны Володиной довольно неожиданное для гендиректора сети магазинов парфюмерии и косметики образование: дипломы Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика» и Российской академии образования по специальности «лингвист, преподаватель английского языка». В 2007 году она возглавила в Estee Lauder Companies марку Clinique и вывела ее за два года в топ-5 марок—люкс в общем товарообороте основных розничных косметических сетей. В 2009 году Володину пригласили в Shiseido (ООО «Шисейдо РУС») на позицию гендиректора в России. Практически за двухлетний срок бренд стал одним из крупнейших игроков косметической люкс-индустрии. В конце 2011 года перешла в крупнейшую парфюмерно косметическую сеть «Л’Этуаль», став ее генеральным директором. На данный момент «Л’Этуаль» объединяет около 900 магазинов в более чем 200 городах страны.
Эльвира Атаева, получившая высшее экономическое образование, значительную часть своей карьеры посвятила госслужбе: с 1996 по 2000 год занимала пост министра внешней торговли Республики Дагестан, с 2000 по 2003 год работала помощником депутата Госдумы РФ Владимира Брынцалова, в 2003 году стала заместителем председателя комиссии по международным связям правительства Москвы.
В 2005 году перешла в УК «НВК» ЗАО «Финансовая корпорация «БИН», где заняла должность заместителя генерального директора по связям с органами государственной власти и местного самоуправления.
В 2006 году Эльвира пришла в ОАО «ВО «Машиноимпорт» заместителем генерального директора по связям с органами государственной власти, а в 2010 году вернулась на госслужбу в Министерство регионального развития РФ помощником министра.
В 2012 году она стала первым заместителем генерального директора и членом совета директоров АО «ВО «Машиноимпорт». Наконец, в феврале 2017 года она возглавила эту компанию.
Анастасия Карпова уже не первый раз входит в рейтинг женщин CEO журнала РБК, более того, ее компания ни разу не покидала список РБК 500. Включена в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2009 и 2010 годах: топ-5 коммерческих директоров в категории «Розничная торговля», в 2018 году заняла 10-е место рейтинга высших руководителей в разделе фармацевтика. Анастасия возглавляет ГК «Эркафарм» с июня 2012 года, до этого, с 2009 по 2012 год, занимала должность заместителя генерального директора по коммерции. Под ее руководством компания стала одним из лидеров фармацевтического рынка и с 2014 года входит в топ-3 аптечных сетей России. Начиная с 2013 года «Эркафарм» увеличила товарооборот в десять раз. Анастасия окончила Высшую школу экономики, а также прошла обучение по программе EMBA в бизнес-школе Оксфордского университета.
Елена Георгиева с 2016 года является председателем правления Новикомбанка, который входит в госкорпорацию «Ростех» и считается одним из 25 крупнейших российских банков. Активы банка составляют 440 млрд руб., кредитный портфель—277 млрд руб., из них 84%—кредиты, выданные предприятиям машиностроения и высоких технологий. По словам Елены Георгиевой, которые приводятся на сайте «Ростеха», «поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей—одно из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности». С 2013 по 2016 год Елена возглавляла казначейство «Ростеха». В 1999 году окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Мировая экономика» (экономист-международник).
Оксана Монж была назначена генеральным директором «Санофи» в странах Евразийского региона в сентябре 2018 года. Перед ней были поставлены задачи по трансформации операционной модели компании с фокусом на инновационные подходы в работе. Оксана присоединилась к команде «Санофи» в 2014 году. В 2016 году была назначена генеральным менеджером бизнес-подразделения рецептурных препаратов в России и Белоруссии. «Компания „Санофи“ известна своим обширным портфелем препаратов, который включает как самые современные молекулы, так и давно зарекомендовавшие себя на рынке препараты-дженерики. Мы будем развивать наш портфель с фокусом на инновации, и речь идет не только о лекарственных препаратах, но и о цифровых решениях, пациентских сервисах, — говорит Оксана Монж. — Стратегия развития нашего бизнеса по прежнему будет ориентирована на российских пациентов и на российское здравоохранение в целом».
Екатерина Погодина возглавила ООО «Джонсон & Джонсон» весной этого года. Она начала свою карьеру в «Янссен», подразделении фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, маркетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 года Екатерина входит в состав Совета директоров компании в России, в 2015 году была назначена исполнительным директором «Янссен» в России. С 2017 года Екатерина является управляющим директором «Янссен» Россия и СНГ. Она входит в состав совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) с 2015 года, а также является автором Forbes, спикером ряда крупных мероприятий, включая Второй Евразийский женский форум, форум «Открытые инновации», ПМЭФ, Гайдаровский форум и т.д.
Участница рейтинга Наталья Науменко является гендиректором ООО «Вита Лайн». Эта компания занимается поставками фармацевтической продукции и наряду с еще несколькими юрлицами выступает оператором самарской аптечной сети «Вита», объединяющей более 1700 аптек. По оценке аналитической компании AlphaRM, сеть входит в десятку крупнейших игроков рынка, ее доля на российском аптечном рынке по итогам первого полугодия 2019 года составила 3,35%. Как отмечается в обзоре аналитиков, «Вита» поднялась в рейтинге на три пункта и заняла пятое место. Она же показала и самый большой прирост по объему продаж на одну аптеку (на 8%). Примечательно, что в ноябре 2018 года президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург посетил именно аптеку «Вита-Экспресс».
Елена Мальцева возглавила российский офис ретейлера, подконтрольного австрийской REWE International AG, в 2014 году. Торговая сеть активно наращивает свое присутствие в России и по данным на июль 2019 года насчитывала 168 магазинов. План экспансии до 2020 года — около 200 торговых точек. При этом компания ставит себе цель увеличивать долю продуктов российского производства в ассортименте. «Мы регулярно рассматриваем возможности развития в этом направлении и считаем, что сотрудничество с локальными поставщиками позволит существенно расширить ассортимент в ультрасвежих категориях и представить покупателям еще больший выбор», — приводится цитата Елены Мальцевой на сайте компании. «Билла» также уделяет значительное внимание социальной ответственности, в том числе таким важным направлениям, как поддержка детей и молодежи, помощь ветеранам, защита окружающей среды.
Галина Бородина, как и некоторые другие женщины-руководители, уже была участницей рейтинга РБК. Она руководит юридическим лицом крупного автодилера — группы «Агат», а также является миноритарным акционером компании. Как ранее писал журнал РБК, фамилию Бородин носит и партнер основного акционера «Агата» Алексея Мамочкина — Равиль Бородин. Группа с головным офисом в Нижнем Новгороде была основана в 1991 году и на сегодня представлена в 12 городах (в основном в Поволжье и южных регионах). Сеть состоит из 31 дилерского и 32 сервисных центров. В портфеле брендов — BMW, Ford, Toyota, Hyundai, Lexus, Skoda, Mitsubishi и другие марки. По оценке «Автобизнесревю», «Агат» занимает седьмое место в топ10 дилеров по объему продаж новых автомобилей за 2018 год.
Выпускница Казанского университета Светлана Барсукова уже много лет развивает свою карьеру в сфере АПК. Она считает, что 2018 год стал для ее компании «одним из самых успешных по всем направлениям стратегического развития»: «В процентном выражении рост выручки составил 12% по сравнению с 2017 годом, планируемый рост финансовых показателей в 2019 году — 15%. В общей сложности в стратегические проекты было инвестировано 2 млрд руб., за счет чего осуществлялась модернизация производств в компаниях, входящих в агрохолдинг, а также внедрение актуальных инноваций сферы АПК». В настоящее время «Агросила» объединяет 25 сельхозпредприятий, объем ее земельного банк — 330 тыс. га. На сегодняшний день агрохолдинг входит в число крупнейших землевладельцев России. В планах компании — войти в десятку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции.
Елена Карташева является действующим членом совета директоров Американской торговой палаты, уже не в первый раз входит в список топ-25 женщин СEO России, имеет степень кандидата медицинских наук, защитила диссертацию в Институте онкологии РАН. Работала на различных управленческих позициях в продажах, маркетинге и руководстве бизнес подразделений в компаниях Sanofi, Novartis Group, Pliva (TEVA). В июле 2014 года была назначена на должность генерального директора Abbott, где ее ключевой задачей стала интеграция одного из крупнейших в стране производителей лекарств — «Верофарма». Американская корпорация приобрела компанию в 2014 — 2015 годах у Романа Авдеева и его партнеров более чем за $400 млн. С тех пор Abbott инвестирует в расширение мощностей «Верофарма». Как стало известно во время составления рейтинга, в сентябре 2019 года Елена Карташева была назначена на должность президента компании «Такеда Россия».