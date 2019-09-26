25 женщин-CEO рейтинга РБК 500

Кто вошел в список наиболее успешных руководительниц компаний российского бизнеса

Женщина, стоящая во главе успешного предприятия, — сегодня очень распространенное явление.

Среди руководителей 500 крупнейших компаний России и 120 иностранных, представленных в рейтинге нынешнего года, 43 — представители женской половины человечества. Они управляют торговыми сетями, банками, медиахолдингами, страховыми, фармацевтическими, строительными, деревообрабатывающими, сельскохозяйственными, энергетическими, транспортными, нефтяными и металлургическими компаниями.

Хотя 43 из 620 — это пока еще немного, но за пять лет в нашем рейтинге число дам увеличилось почти вдвое — в списке РБК 2015 года их было 23.

Знакомьтесь с очередным списком топ-25 женщин-CEO российского бизнеса по версии РБК.

1 Анна Грачева «ЭЛКО Рус» Отрасль Дистрибуция Выручка 2017 0,016 млрд. ₽ Выручка 2018 38,9 млрд. ₽ Балл 4976 Анна Грачева призналась РБК, что в детстве мечтала стать принцессой, поэтому папа легко уговорил ее вначале найти институт, который готовит принцесс. Этим местом оказался факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ. Окончив после этого магистратуру ВШЭ, Грачева прошла долгий путь от рядового сотрудника финансового департамента до исполнительного директора международной дистрибьюторской компании ELKO. Компания 25 лет занимается дистрибуцией и оптовой продажей IT-продукции. "Практически все, что можно подключить к розетке, теперь есть в нашем ассортименте«,—говорит Анна. Летом 2018 года под ее руководством в ELKO произошли коренные изменения. Компания приобрела одного из лидеров продаж бытовой электроники—торговый дом «Абсолют», что вывело ELKO в лидеры «женского» рейтинга РБК. Сделка позволила удвоить продуктовый ассортимент и увеличить клиентскую базу. В результате число клиентов ELKO превысило 5 тыс. «Чтобы развиваться дальше, нельзя останавливаться. Компания обязана наращивать объемы из года в год, чтобы не потерять долю рынка, — уверена Анна. — Новые поставщики и клиенты обеспечивают наш непрерывный и стремительный рост». Отвечая на вопрос РБК, чем женщины-руководители отличаются от мужчин, Анна отметила, что «пол не важен, важны компетентность, гибкость и адаптивность к меняющимся рынкам, желание и умение вовлечь команду в решение задач, движение к новым вершинам бизнеса».

2 Светлана Виноградова Группа «Рольф» Отрасль Автомобили Выручка 2017 180,2 млрд. ₽ Выручка 2018 229,7 млрд. ₽ Балл 2381 Светлана Виноградова, окончив Российский государственный социальный университет (РГСУ) по специальности «экономист», начала свою карьеру в «Москниге» и долгое время работала в сфере продаж. В 2017 году она стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера «Рольф». Но прежде чем занять руководящую должность, Светлана прошла все ступени служебной лестницы в компании. Начав работать в качестве инженера сервис-бюро, через некоторое время она стала директором дилерского центра «Рольф восток». В 2016 году «Рольф» купил четыре дилерских центра «Пеликан-авто», и Светлана Виноградова занималась их интеграцией в рольфовский бизнес. Успешно справившись с этой задачей, спустя год она возглавила дилерский холдинг. Компания «Рольф» была основана в 1991 году и на данный момент является крупнейшим автодилером в стране с долей рынка 7,2%. Компании принадлежат 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, число сотрудников превышает 8 тыс. человек. Согласно рейтингу журнала «АвтоБизнесРевю», «Рольф» по итогам 2018 года стал дилером № 1 по показателям суммарной выручки, объему продаж новых автомобилей, автомобилей с пробегом, корпоративных продаж автомобилей и выработке сервиса. Продажи новых автомобилей в 2018 году составили 96,7 тыс. штук, увеличившись на 15% к предыдущему году, с пробегом — 64,3 тыс. штук (рост на 34%), объем корпоративных продаж составил 25,6 тыс. штук (рост на 14%).

3 Татьяна Бакальчук «Вайлдберриз» Отрасль Торговля Выручка 2017 69,1 млрд. ₽ Выручка 2018 118,7 млрд. ₽ Балл 2275 Татьяна Бакальчук — основательница и генеральный директор крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries. Она стала второй женщиной миллиардером в России по версии Forbes (после жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной). Отучившись в коломенском Государственном социально-гуманитарном университете на преподавателя английского языка, Татьяна начала карьеру, работая по специальности. Первые шаги в качестве предпринимателя она начала делать в 2004 году, зарегистрировав домен будущего интернет-магазина. Год спустя основала ООО «Вайлдберриз». Успеху интернет-магазина способствовали низкая на тот момент конкуренция, достаточно невысокая стоимость доставки (позже и вовсе бесплатная), но самое главное — возможность примерки вещи перед покупкой и отказа от нее в случае несоответствия ожиданиям заказчика. Сейчас компания Wildberries уверенно лидирует среди отечественных фирм-ретейлеров. На сегодняшний день в ней трудятся более 25 тыс. сотрудников, на сайт ежедневно заходят 3,5 млн посетителей, а количество пунктов самовывоза превышает 5 тыс. точек. В интернет магазине можно найти более 2,6 млн различных товаров от 24 тыс. брендов.

4 Марина Турянская ТД «РИФ» Отрасль С/х и продукты питания Выручка 2017 70,5 млрд. ₽ Выручка 2018 119,8 млрд. ₽ Балл 2271 Марина Турянская возглавила торговый дом «Риф», который является крупнейшим в России экспортером зерна, в июле 2018 года, сменив на посту Вадима Саркисова, основателя компании. До этого она была коммерческим директором торгового дома. В 2018 году ТД «Риф» выручил 119,8 млрд руб., что на 70% больше, чем годом ранее, такие данные приводит «СПАРК-Интерфакс». По итогам сельхозсезона 2018-2019 гг. «Риф» возглавил список крупнейших российских зернотрейдеров отраслевого агентства «ПроЗерно». По сравнению с предыдущим сезоном, компания увеличила рыночную долю с 12% до 15,8%, а отгрузки—на 7,9% (до 6,6 млн тонн). «Риф» практически вдвое обогнал по объемам отгрузок ближайшего конкурента—"дочку" Glencore МЗК—и показал рост отгрузок, тогда как большинство других игроков рынка снижали объемы экспорта. Помимо работы в ТД «Риф», Марина Турянская также является учредителем ООО «Филд», специализирующегося на оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

5 Марина Седых Иркутская нефтяная компания Отрасль Нефть и газ Выручка 2017 131,9 млрд. ₽ Выручка 2018 178,8 млрд. ₽ Балл 2266 Марина Седых получила образование по специальности «правоведение» в начале 1990-х. Свою карьеру она начинала с должности юрисконсульта в Шкотовском районном потребительском обществе в Приморском крае. Затем на протяжении восьми лет работала в юридическом отделе Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗТМ). С самого начала работы Иркутской нефтяной компании (ИНК) в 2000 году Марина Седых является ее бессменным генеральным директором. ИНК — крупнейший в России независимый производитель нефти, не входящий в вертикально интегрированные холдинги. Предприятия занимаются разведкой и добычей углеводородного сырья в Восточной Сибири, в Иркутской области и Якутии. С 2013 года Марина Седых ведет политическую деятельность в качестве депутата заксобрания Иркутской области от партии «Единая Россия». Занимается благотворительностью, финансируя Нижнеилимскую районную общественную организацию помощи детям с ограниченными возможностями и особенностями развития «Лучик надежды».

6 Ксения Соснина Группа «Илим» Отрасль Лес и деревообработка Выручка 2017 110,4 млрд. ₽ Выручка 2018 155,7 млрд. ₽ Балл 2232 Ксения Соснина получила высшее образование в области экономики и финансов в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Обнинск) и прошла стажировку в области управления бизнесом в Университете Южной Каролины в США. Ксения имеет более чем 16-летний опыт работы в упаковочной промышленности. Она занимала различные управляющие посты, включая должности генерального директора, а также ряд других позиций в финансовом и операционном управлении в международных компаниях. В 2013 году Ксения стала президентом компании International Paper в России. В этой роли она отвечала за всю операционную деятельность компании, включая производство, продажи, развитие бизнеса, и представляла интересы International Paper в России в совместном предприятии—ОАО «Группа «Илим». В июне 2015 года она стала членом совета директоров «Илима», а год спустя — генеральным директором. Группа «Илим» является крупнейшей целлюлозно-бумажной компанией России. Производственные и лесные филиалы группы находятся в Коряжме (Архангельская область), Братске и Усть-Илимске (Иркутская область). В Ленинградской области расположен завод «Илим Гофра», принадлежащий компании. Общий годовой объем производства целлюлозно бумажной продукции в компании составляет более 3 млн тонн. До 2020 года «Илим» планирует вложить более $2 млрд в развитие и модернизацию своих производственных мощностей.

7 Наталья Еремина ОМК Отрасль Металлы и горная добыча Выручка 2017 166 млрд. ₽ Выручка 2018 174 млрд. ₽ Балл 2146 Наталья Еремина начала карьеру в ОМК в 2001 году в качестве руководителя департамента контроллинга. Уже в 2004 году она стала директором по корпоративным финансам и работе с инвесторами. В течение десяти лет, начиная с 2006 года, занимала должность вице-президента ОМК, а в феврале 2016 года стала председателем правления. «Выстраивание многих вертикалей происходило у меня на глазах, часть из них при моем непосредственном участии, — рассказывала Наталья ранее отраслевому журналу „Металлоснабжение и сбыт“. — У нас есть четкие принципы работы с людьми, общие цели, общая корпоративная культура, ценности, которые все мы разделяем, открытые и честные коммуникации. Я считаю, что общность целей и ценностей и командное взаимодействие являются базовыми в системе управления и самой организации». До прихода в ОМК компанию Наталья работала в АКБ «Металлинвестбанк» начальником отдела межбанковских кредитов, начальником кредитного управления, заместителем председателя правления. Окончила механико математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика».

8 Юлия Гадлиба Группа «Ренессанс Страхование» Отрасль Финансы Выручка 2017 41,1 млрд. ₽ Выручка 2018 72,2 млрд. ₽ Балл 2084 Юлия Гадлиба окончила факультет стратегического менеджмента Высшей школы экономики. С 2003 года начала работать в страховании. В 2008 году, придя в компанию «Ренессанс Страхование», она руководила центром маркетинговой поддержки продаж. В 2009 году принимала участие в одном из крупнейших проектов автоматизации бизнес-процессов в урегулировании убытков, одновременно возглавляя департамент урегулирования убытков по автострахованию в Северо-Западном регионе. В 2012 году Юлия возглавила розничные продажи всей компании. С 2013 года отвечала за весь розничный блок, включая продажи, урегулирование, андеррайтинг, маркетинг, центр контроля качества. В итоге, пройдя все ступени карьерной лестницы в компании «Ренессанс Страхование», в ноябре 2016 года она заняла должность генерального директора. При этом президентом компании является Борис Йордан, владелец контрольного пакета акций.

9 Оксана Гуськова Объединенная компания «Связной Евросеть» Отрасль Торговля Выручка 2017 158,4 млрд. ₽ Выручка 2018 148 млрд. ₽ Балл 2075 Оксана Гуськова окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Позднее получила дополнительное образование на факультете «экономика и управление в строительстве» в Московском институте коммунального хозяйства. В период с 2010 по 2013 год Оксана занимала должность вице-президента по операциям «Вимм Билль-Данн Молоко». Затем являлась генеральным директором мясного бизнеса группы компаний «РусАгро». В 2015 году стала генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Мистраль Трейдинг». В августе 2018 года Оксана Гуськова заняла пост главного операционного директора в объединенной компании «Связной Евросеть». С октября являлась старшим вице-президентом компании. В этой должности занималась коммерческим блоком компании и управляла операционной деятельностью. 1 июня 2019 года назначена генеральным директором.

10 Ольга Паскина «Национальная медиа группа» Отрасль Медиа и интернет Выручка 2017 30,2 млрд. ₽ Выручка 2018 64,8 млрд. ₽ Балл 2063 Ольга Паскина окончила юридический факультет Волгоградского университета и экономический факультет Государственного технического университета. Также получила диплом школы Уортон в Университет Пенсильвании по специальности «менеджемент» и диплом программы бизнес лидерства в Беркли. Работала в пивоваренной компании «САН ИнБев», где в разное время исполняла обязанности директора по правовым вопросам, а также директора по персоналу и эффективности. С 2008 по 2013 год Ольга занимала пост президента совета директоров «ПрофМедиа», одного из крупнейших частных медиахолдингов России, где отвечала за разработку и реализацию стратегии развития компаний, входящих в состав холдинга. В 2013 году под ее руководством была совершена сделка по присоединению «ПрофМедиа» к медиахолдингу «Газпром-Медиа». С 2014 по 2015 год занимала позиции старшего вице-президента и генерального директора Discovery Networks в Северо-Восточной Европе. Отвечала за развитие бизнеса Discovery Networks в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, странах Балтии, Центральной Азии и на Кавказе. В 2015 году возглавила компанию «Дискавери Холдингс» — совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery Communications. В марте 2016 года заняла пост генерального директора ЗАО «Национальная медиа группа» и должность председателя совета Индустриального комитета по телеизмерениям. НМГ — крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз». В настоящее время компания управляет диверсифицированным портфелем активов в ключевых сегментах российского медиа-рынка, способствуя росту их капитализации и конкурентоспособности.

11 Алена Дерябина «Дон-Строй Инвест» Отрасль Девелопмент и строительство Выручка 2017 45,6 млрд. ₽ Выручка 2018 68 млрд. ₽ Балл 1943 Алена Дерябина окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит». Начала карьеру в АБ «Собинбанк» в 2002 году, где курировала направление инвестиционной политики. В 2004 году Алена перешла в ОАО «Банк ВТБ» на должность советника вице президента, затем начальника управления нефинансовых активов, вице президента. В 2010 году заняла должность генерального директора и по совместительству председателя правления ЗАО «Дон-Строй Инвест». В качестве главных своих достижений видит то, что «компания участвует в процессе превращения уродливых депрессивных территорий бывших промзон Москвы в благоустроенные городские пространства, которые будут работать на всех жителей города». Компания "Дон-Строй«—один из пионеров рынка недвижимости Москвы, ведущий свою историю с 1994 года. За это время компания построила более 3 млн кв. м, где поселились около 40 тыс. человек. Среди самых известных проектов компании — «Алые Паруса», «Воробьевы Горы», «Триумф-Палас», «Дом на Мосфильмовской».

12 Лариса Ковалева ГК «Агро-Белогорье» Отрасль С/х и продукты питания Выручка 2017 62,8 млрд. ₽ Выручка 2018 78,7 млрд. ₽ Балл 1942 Лариса Ковалева возглавила ООО «ГК Агро-Белогорье» в сентябре 2016 года, сменив на посту генерального директора Владимира Зотова, в течение девяти лет занимавшего эту должность. До своего высокого назначения Ковалева долгое время работала в этом же холдинге в должности директора по экономике и финансам. Группа компаний «Агро Белогорье» объединяет 19 свиноводческих комплексов с объемом производства более 220 тыс. тонн продукции в год, три зерновые компании с угодьями в 110 тыс. га земель и еще с десяток предприятий. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, по итогам 2018 года «Агро-Белогорье» вошло в тройку лидеров по производству свинины, разделив пьедестал с «Мираторгом» и «Черкизово» и заняв 5,3% рынка.

13 Елена Ситникова «Мария-Ра» Отрасль Торговля Выручка 2017 79,2 млрд. ₽ Выручка 2018 87,3 млрд. ₽ Балл 1928 Елена Ситникова пришла работать в торговую сеть «Мария-Ра» в 2005 году. «Мария-Ра» является одной из крупнейших торговых сетей в Сибирском регионе, входит в первую десятку продовольственных ретейлеров России и ежедневно обслуживает более 850 тыс. покупателей. Эта торговая сеть насчитывает 1106 магазинов в 253 населенных пунктах Сибири—в Алтайском крае и Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. До прихода в ТС «Мария-Ра» Елена Ситникова приобрела большой опыт работы в госструктурах: свою карьеру она начала в качестве главного экономиста ИФНС по Выборгскому району города Санкт-Петербурга, а также занимала пост главного ревизора в администрации Алтайского края с 2000 по 2005 год.

14 Ольга Петрова «Нефтетранссервис» Отрасль Транспорт Выручка 2017 71,8 млрд. ₽ Выручка 2018 80,2 млрд. ₽ Балл 1899 Ольга Петрова была назначена гендиректором «Нефтетранссервиса» (НТС) в мае 2019 года, до этого в течение четырех лет она занимала пост первого замглавы НТС по экономике и финансам. АО «НефтеТрансСервис» один из ведущих частных операторов железнодорожных перевозок. Занимается перевозками грузов по железной дороге, фокусируясь на транспортировке нефти и нефтепродуктов, сыпучих грузов, а также в танк-контейнерах. До прихода в эту компанию Петрова приобрела большой опыт в банковской сфере. В 2012−2013 годах она работала заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная зерновая компания», с 2009 по 2012 год—финансовым директором «Русагро», до 2009 года — финдиректором и директором по учету и аудиту в «Юнимилке» (входит в «Danon Россия»). Окончила Омский технологический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

15 Татьяна Володина «Л’Этуаль» Отрасль Торговля Выручка 2017 80 млрд. ₽ Выручка 2018 82,5 млрд. ₽ Балл 1871 У Татьяны Володиной довольно неожиданное для гендиректора сети магазинов парфюмерии и косметики образование: дипломы Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика» и Российской академии образования по специальности «лингвист, преподаватель английского языка». В 2007 году она возглавила в Estee Lauder Companies марку Clinique и вывела ее за два года в топ-5 марок—люкс в общем товарообороте основных розничных косметических сетей. В 2009 году Володину пригласили в Shiseido (ООО «Шисейдо РУС») на позицию гендиректора в России. Практически за двухлетний срок бренд стал одним из крупнейших игроков косметической люкс-индустрии. В конце 2011 года перешла в крупнейшую парфюмерно косметическую сеть «Л’Этуаль», став ее генеральным директором. На данный момент «Л’Этуаль» объединяет около 900 магазинов в более чем 200 городах страны.

16 Эльвира Атаева «Машиноимпорт» Отрасль Дистрибуция Выручка 2017 35,4 млрд. ₽ Выручка 2018 55,1 млрд. ₽ Балл 1851 Эльвира Атаева, получившая высшее экономическое образование, значительную часть своей карьеры посвятила госслужбе: с 1996 по 2000 год занимала пост министра внешней торговли Республики Дагестан, с 2000 по 2003 год работала помощником депутата Госдумы РФ Владимира Брынцалова, в 2003 году стала заместителем председателя комиссии по международным связям правительства Москвы. В 2005 году перешла в УК «НВК» ЗАО «Финансовая корпорация «БИН», где заняла должность заместителя генерального директора по связям с органами государственной власти и местного самоуправления. В 2006 году Эльвира пришла в ОАО «ВО «Машиноимпорт» заместителем генерального директора по связям с органами государственной власти, а в 2010 году вернулась на госслужбу в Министерство регионального развития РФ помощником министра. В 2012 году она стала первым заместителем генерального директора и членом совета директоров АО «ВО «Машиноимпорт». Наконец, в феврале 2017 года она возглавила эту компанию.

17 Анастасия Карпова «Эркафарм» Отрасль Торговля Выручка 2017 42 млрд. ₽ Выручка 2018 55,9 млрд. ₽ Балл 1825 Анастасия Карпова уже не первый раз входит в рейтинг женщин CEO журнала РБК, более того, ее компания ни разу не покидала список РБК 500. Включена в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2009 и 2010 годах: топ-5 коммерческих директоров в категории «Розничная торговля», в 2018 году заняла 10-е место рейтинга высших руководителей в разделе фармацевтика. Анастасия возглавляет ГК «Эркафарм» с июня 2012 года, до этого, с 2009 по 2012 год, занимала должность заместителя генерального директора по коммерции. Под ее руководством компания стала одним из лидеров фармацевтического рынка и с 2014 года входит в топ-3 аптечных сетей России. Начиная с 2013 года «Эркафарм» увеличила товарооборот в десять раз. Анастасия окончила Высшую школу экономики, а также прошла обучение по программе EMBA в бизнес-школе Оксфордского университета.

18 Елена Георгиева «Новикомбанк» Отрасль Финансы Выручка 2017 22,1 млрд. ₽ Выручка 2018 36,3 млрд. ₽ Балл 1754 Елена Георгиева с 2016 года является председателем правления Новикомбанка, который входит в госкорпорацию «Ростех» и считается одним из 25 крупнейших российских банков. Активы банка составляют 440 млрд руб., кредитный портфель—277 млрд руб., из них 84%—кредиты, выданные предприятиям машиностроения и высоких технологий. По словам Елены Георгиевой, которые приводятся на сайте «Ростеха», «поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей—одно из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности». С 2013 по 2016 год Елена возглавляла казначейство «Ростеха». В 1999 году окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Мировая экономика» (экономист-международник).

19 Оксана Монж «Санофи Россия» Отрасль Фармацевтика Выручка 2017 48,6 млрд. ₽ Выручка 2018 52,8 млрд. ₽ Балл 1723 Оксана Монж была назначена генеральным директором «Санофи» в странах Евразийского региона в сентябре 2018 года. Перед ней были поставлены задачи по трансформации операционной модели компании с фокусом на инновационные подходы в работе. Оксана присоединилась к команде «Санофи» в 2014 году. В 2016 году была назначена генеральным менеджером бизнес-подразделения рецептурных препаратов в России и Белоруссии. «Компания „Санофи“ известна своим обширным портфелем препаратов, который включает как самые современные молекулы, так и давно зарекомендовавшие себя на рынке препараты-дженерики. Мы будем развивать наш портфель с фокусом на инновации, и речь идет не только о лекарственных препаратах, но и о цифровых решениях, пациентских сервисах, — говорит Оксана Монж. — Стратегия развития нашего бизнеса по прежнему будет ориентирована на российских пациентов и на российское здравоохранение в целом».

20 Екатерина Погодина «Джонсон & Джонсон» Отрасль Торговля Выручка 2017 55,4 млрд. ₽ Выручка 2018 56,4 млрд. ₽ Балл 1699 Екатерина Погодина возглавила ООО «Джонсон & Джонсон» весной этого года. Она начала свою карьеру в «Янссен», подразделении фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, маркетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 года Екатерина входит в состав Совета директоров компании в России, в 2015 году была назначена исполнительным директором «Янссен» в России. С 2017 года Екатерина является управляющим директором «Янссен» Россия и СНГ. Она входит в состав совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) с 2015 года, а также является автором Forbes, спикером ряда крупных мероприятий, включая Второй Евразийский женский форум, форум «Открытые инновации», ПМЭФ, Гайдаровский форум и т.д.

21 Наталья Науменко «Вита Лайн» Отрасль Фармацевтика Выручка 2017 19,8 млрд. ₽ Выручка 2018 32,2 млрд. ₽ Балл 1695 Участница рейтинга Наталья Науменко является гендиректором ООО «Вита Лайн». Эта компания занимается поставками фармацевтической продукции и наряду с еще несколькими юрлицами выступает оператором самарской аптечной сети «Вита», объединяющей более 1700 аптек. По оценке аналитической компании AlphaRM, сеть входит в десятку крупнейших игроков рынка, ее доля на российском аптечном рынке по итогам первого полугодия 2019 года составила 3,35%. Как отмечается в обзоре аналитиков, «Вита» поднялась в рейтинге на три пункта и заняла пятое место. Она же показала и самый большой прирост по объему продаж на одну аптеку (на 8%). Примечательно, что в ноябре 2018 года президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург посетил именно аптеку «Вита-Экспресс».

22 Елена Мальцева «Билла» Отрасль Торговля Выручка 2017 43,8 млрд. ₽ Выручка 2018 47 млрд. ₽ Балл 1646 Елена Мальцева возглавила российский офис ретейлера, подконтрольного австрийской REWE International AG, в 2014 году. Торговая сеть активно наращивает свое присутствие в России и по данным на июль 2019 года насчитывала 168 магазинов. План экспансии до 2020 года — около 200 торговых точек. При этом компания ставит себе цель увеличивать долю продуктов российского производства в ассортименте. «Мы регулярно рассматриваем возможности развития в этом направлении и считаем, что сотрудничество с локальными поставщиками позволит существенно расширить ассортимент в ультрасвежих категориях и представить покупателям еще больший выбор», — приводится цитата Елены Мальцевой на сайте компании. «Билла» также уделяет значительное внимание социальной ответственности, в том числе таким важным направлениям, как поддержка детей и молодежи, помощь ветеранам, защита окружающей среды.

23 Галина Бородина «Группа Агат» Отрасль Автомобили Выручка 2017 47,7 млрд. ₽ Выручка 2018 48,6 млрд. ₽ Балл 1584 Галина Бородина, как и некоторые другие женщины-руководители, уже была участницей рейтинга РБК. Она руководит юридическим лицом крупного автодилера — группы «Агат», а также является миноритарным акционером компании. Как ранее писал журнал РБК, фамилию Бородин носит и партнер основного акционера «Агата» Алексея Мамочкина — Равиль Бородин. Группа с головным офисом в Нижнем Новгороде была основана в 1991 году и на сегодня представлена в 12 городах (в основном в Поволжье и южных регионах). Сеть состоит из 31 дилерского и 32 сервисных центров. В портфеле брендов — BMW, Ford, Toyota, Hyundai, Lexus, Skoda, Mitsubishi и другие марки. По оценке «Автобизнесревю», «Агат» занимает седьмое место в топ10 дилеров по объему продаж новых автомобилей за 2018 год.

24 Светлана Барсукова «Агросила Групп» Отрасль С/х и продукты питания Выручка 2017 34 млрд. ₽ Выручка 2018 38 млрд. ₽ Балл 1570 Выпускница Казанского университета Светлана Барсукова уже много лет развивает свою карьеру в сфере АПК. Она считает, что 2018 год стал для ее компании «одним из самых успешных по всем направлениям стратегического развития»: «В процентном выражении рост выручки составил 12% по сравнению с 2017 годом, планируемый рост финансовых показателей в 2019 году — 15%. В общей сложности в стратегические проекты было инвестировано 2 млрд руб., за счет чего осуществлялась модернизация производств в компаниях, входящих в агрохолдинг, а также внедрение актуальных инноваций сферы АПК». В настоящее время «Агросила» объединяет 25 сельхозпредприятий, объем ее земельного банк — 330 тыс. га. На сегодняшний день агрохолдинг входит в число крупнейших землевладельцев России. В планах компании — войти в десятку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции.