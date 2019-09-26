Рейтинг РБК 500. Главное

РБК представляет очередной рейтинг 500 крупнейших российских компаний. Мы собрали 50 основных фактов из свежего рейтинга, чтобы попытаться понять, что происходит в экономике России

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 85,5 трлн руб. Общая выручка участников рейтинга оказалась на 18,2% больше прошлогодней (72,3 трлн руб.). К слову, рост выручки участников рейтинга в прошлом году был 9%. 82,3% составляет отношение совокупной выручки РБК 500 к размеру ВВП России в 2018 году (103,9 трлн руб. в текущих ценах). В прошлом году такое отношение равнялось 78,5%. Суммарный рост выручки компаний — участниц рейтинга этого года составил 20,1%, а ее органический рост, если считать по компаниям, которые участвуют в рейтингах и прошлого, и этого года, — 19% (прошлогодние аналогичные показатели 10,4% и 9,6%, соответственно). Нижняя планка для вхождения в рейтинг по размеру выручки поднялась на 21,1% до 21,6 млрд руб. (17,8 млрд руб. в прошлом году). В 2018-м этот показатель был скромнее — только 2,5%. Средняя выручка по рейтингу — 170,9 млрд руб. против 144,6 млрд в прошлом году. Медианное значение выручки рейтинга — выручка компаний из середины списка — 49,7 млрд руб, что на 17,9% больше медианы прошлого года (42,1 млрд руб.). Более заметный рост средней выручки по сравнению с медианной при таком их соотношении означает расслоение компаний рейтинга. Несмотря на рост нижнего порога, крупнейшие компании продолжают расти опережающими темпами. На 20 крупнейших компаний приходится больше половины совокупной выручки, в прошлом году половину выручки рейтинга зарабатывали 22 лидера рейтинга. Участники топ-100 собрали 76% такой выручки. Если подводить итоги пятилетки, то суммарная выручка участников пятого рейтинга больше выручки 500 крупнейших компаний по итогам 2014 года в полтора раза — суммарная выручка того рейтинга составляла 56,1 трлн руб. За это время размер ВВП России в постоянных ценах вырос на 31,4%. До 82,3% (с 70,9%) выросло за пять лет отношение суммарной выручки компаний РБК 500 к ВВП России. Нижняя планка вхождения в рейтинг выросла за пять лет на 43,4% — в 2014-м для прохождения в рейтинг надо было показать выручку более 15 млрд руб. 339 компаний являются участниками как первого, так и пятого рейтингов. Пятерка лидеров пятый год остается неизменной — те же компании на тех же местах. «Газпром» — неизменный лидер пятилетки. ВТБ переместился с шестой строки, которую он занимал четыре года, на восьмую. С восьмого места на шестое поднялся «Сургутнефтегаз». Лидеры российского ретейла X5 Retail Group и «Магнит» остались на своих местах — седьмое и девятое соответственно. Топ-10 замкнул в этом году «Росатом», вытеснивший из десятки «Россети». Отраслевой рейтинг по выручке возглавляет по-прежнему нефтегазовый сектор. Увеличилась доля совокупной выручки отрасли: в этом году она составляет 36,9% против прошлогодних 32,9%. На второе место вышел сектор «Металлы и горная добыча», оттеснив на третье финансовый сектор. На их долю приходится, соответственно, 10,8% и 10,2% против 9,9% и 12,1% в прошлом году. Отчасти это связано с тем, что изменилась структура рейтинга отраслей. В прошлом году в нем было больше всего представителей торговли и финансов. В этом году на первом и втором местах оказалось больше всего компаний нефтегазового и горно-металлургического секторов — 63 и 57 против 49 и 48 в прошлом году. Количество финансовых организаций сократилось с 51 до 41. Возвращаясь к отраслевой структуре рейтинга по выручке, отметим, что позиции с 4-й по 12-ю остались неизменными. На топ-12 отраслей приходится 92% выручки рейтинга. В рейтинг вошла 401 частная компания (394 в прошлом году), 81 компания, контролируемая государством (88 в прошлом году), семь с госконтролем и иностранным участием, семь частных компаний со значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей иностранного владения. 434 компании нынешнего рейтинга показали рост выручки. Годом ранее выручка выросла у 380 участников. Снижение выручки было показано 66 компаниями. В прошлом году снижение наблюдалось у 119 участников рейтинга (у одной компании динамику выручки определить было невозможно). Лидеры по росту выручки продемонстрировали колоссальную динамику. Темп роста выручки второй по этому показателю компании «Ямал СПГ» составил 4932,8%. Этотгазодобытчик развернулся с 3,6 млрд руб. выручки в 2017 году до 181,8 млрд руб., ворвавшись в рейтинг сразу на 82-е место. Заслуга в этом не только у так называемого эффекта низкой базы, когда высокая динамика обусловлена исключительно очень небольшим предыдущим значением, но и у самой компании, сильно расширившей масштаб деятельности. Компания «Международный центр», показавшая наибольший темп роста, достигла этого значения исключительно из-за эффекта низкой базы. В 2017 году выручка компании составила всего 1 млн руб. В 2018-м после совершения крупных сделок по продаже земли она получила выручку в 26,1 млрд руб. и вошла в рейтинг на 420-е место. Наибольшее снижение выручки показали «Силовые машины», получившие в 2018 году основного дохода на 58,7% меньше, чем в предыдущем. Среди отраслей наибольший темп роста показали букмекерство и организация лотерей. Их доходы выросли на 89,1%. Доходы занимающего второе место сектора «Медиа и интернет» выросли лишь на 37%. Снижение выручки показала только одна отрасль — производство потребительских товаров. 15 участников нынешнего рейтинга остались на тех же местах, что и в прошлом году. 191 компания переместилась по шкале вверх. 211 компаний ухудшили свои позиции. 83 компании выбыли из рейтинга, соответственно, 83 новичка заняли освободившиеся места. Самое большое движение вверх показал «Сибирский антрацит», переместившийся на 171 позицию и попавший в топ-100 (97-е место). Компания РТИ, входящая в холдинг АФК «Система», потеряла в рейтинге 224 позиции (477-е). В рейтинге учтены прибыль и убыток 422 компаний, раскрывших этот показатель. В прошлом году эти сведения раскрыли 414 компаний. 380 участников рейтинга показали прибыль по итогам года, 42 оказались убыточными. Совокупный размер прибыли, полученный прибыльными компаниями рейтинга, составил 9,2 трлн руб. Общий убыток составил 698 млрд руб. Четвертый год подряд самым прибыльным в рейтинге становится «Газпром». Его акционеры получили более 1,5 трлн руб. прибыли. Примечательно, что прибыль «Газпрома» близка по значению с объемом выручки X5 Retail Group, занимающей седьмую позицию РБК 500. Самой убыточной компанией рейтинга стал ВЭБ.РФ (ранее Внешэкономбанк) его убыток составил 172,3 млрд руб. На втором месте — «Ямал СПГ». Компания показала убыток 157,7 млрд руб. Примечательно, что она заняла второе место по росту выручки (см. п. 23). Если рассматривать распределение прибыли и убытков по отраслям, то 52,9% прибыли получены компаниями нефтегазового сектора — 4,9 трлн руб. На втором месте финансовый сектор с совокупной прибылью в 1,6 трлн руб. и долей 17,2%. На долю горно-металлургических компаний приходится 13,4% прибыли участников рейтинга, или 1,2 трлн руб. Доли в общей прибыли остальных отраслей не превышают 3% по каждой из них. 32,1% убытка пришлось на финансовый сектор. Финансовые компании и банки потеряли за год 224 млрд руб. Из них 172,3 млрд — это убыток ВЭБ.РФ. Второе место по доле в совокупном убытке заняла нефтегазовая отрасль, тут компании потеряли 203,6 млрд руб. Это 29,2% от совокупного убытка компаний рейтинга. Размер активов указали в этом году 409 компаний (412 годом ранее). Совокупный размер известных активов участников рейтинга составил 192,5 трлн руб. Лидером по размеру активов среди раскрывших этот показатель пятый год подряд стал Сбербанк (31,2 трлн руб. на конец года). В топ-10 по активам пять компаний финансового сектора, четыре нефтегазовые и одна из транспортной отрасли (РЖД). Почти половина (49,1%) головных компаний участников рейтинга зарегистрирована в Москве. Доля выручки столичных групп составляет 68,3%. Среди 500 руководителей компаний рейтинга 32 женщины. В первом рейтинге их было 23. Более половины руководителей из рейтинга возглавляют свои компании менее пяти лет. Самому молодому руководителю 31 год, самому возрастному — 80 лет. Возраст более половины участников рейтинга — от 39 лет до 51 года.