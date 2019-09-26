Рейтинг РБК 500 , 26 сен, 08:00
0
Рейтинг РБК 500. Главное
РБК представляет очередной рейтинг 500 крупнейших российских компаний. Мы собрали 50 основных фактов из свежего рейтинга, чтобы попытаться понять, что происходит в экономике России
- Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 85,5 трлн руб. Общая выручка участников рейтинга оказалась на 18,2% больше прошлогодней (72,3 трлн руб.). К слову, рост выручки участников рейтинга в прошлом году был 9%.
- 82,3% составляет отношение совокупной выручки РБК 500 к размеру ВВП России в 2018 году (103,9 трлн руб. в текущих ценах). В прошлом году такое отношение равнялось 78,5%.
- Суммарный рост выручки компаний — участниц рейтинга этого года составил 20,1%, а ее органический рост, если считать по компаниям, которые участвуют в рейтингах и прошлого, и этого года, — 19% (прошлогодние аналогичные показатели 10,4% и 9,6%, соответственно).
- Нижняя планка для вхождения в рейтинг по размеру выручки поднялась на 21,1% до 21,6 млрд руб. (17,8 млрд руб. в прошлом году). В 2018-м этот показатель был скромнее — только 2,5%.
- Средняя выручка по рейтингу — 170,9 млрд руб. против 144,6 млрд в прошлом году. Медианное значение выручки рейтинга — выручка компаний из середины списка — 49,7 млрд руб, что на 17,9% больше медианы прошлого года (42,1 млрд руб.). Более заметный рост средней выручки по сравнению с медианной при таком их соотношении означает расслоение компаний рейтинга. Несмотря на рост нижнего порога, крупнейшие компании продолжают расти опережающими темпами.
- На 20 крупнейших компаний приходится больше половины совокупной выручки, в прошлом году половину выручки рейтинга зарабатывали 22 лидера рейтинга. Участники топ-100 собрали 76% такой выручки.
- Если подводить итоги пятилетки, то суммарная выручка участников пятого рейтинга больше выручки 500 крупнейших компаний по итогам 2014 года в полтора раза — суммарная выручка того рейтинга составляла 56,1 трлн руб. За это время размер ВВП России в постоянных ценах вырос на 31,4%.
- До 82,3% (с 70,9%) выросло за пять лет отношение суммарной выручки компаний РБК 500 к ВВП России.
- Нижняя планка вхождения в рейтинг выросла за пять лет на 43,4% — в 2014-м для прохождения в рейтинг надо было показать выручку более 15 млрд руб.
- 339 компаний являются участниками как первого, так и пятого рейтингов.
- Пятерка лидеров пятый год остается неизменной — те же компании на тех же местах.
- «Газпром» — неизменный лидер пятилетки.
- ВТБ переместился с шестой строки, которую он занимал четыре года, на восьмую. С восьмого места на шестое поднялся «Сургутнефтегаз».
- Лидеры российского ретейла X5 Retail Group и «Магнит» остались на своих местах — седьмое и девятое соответственно.
- Топ-10 замкнул в этом году «Росатом», вытеснивший из десятки «Россети».
- Отраслевой рейтинг по выручке возглавляет по-прежнему нефтегазовый сектор. Увеличилась доля совокупной выручки отрасли: в этом году она составляет 36,9% против прошлогодних 32,9%.
- На второе место вышел сектор «Металлы и горная добыча», оттеснив на третье финансовый сектор. На их долю приходится, соответственно, 10,8% и 10,2% против 9,9% и 12,1% в прошлом году.
- Отчасти это связано с тем, что изменилась структура рейтинга отраслей. В прошлом году в нем было больше всего представителей торговли и финансов. В этом году на первом и втором местах оказалось больше всего компаний нефтегазового и горно-металлургического секторов — 63 и 57 против 49 и 48 в прошлом году. Количество финансовых организаций сократилось с 51 до 41.
- Возвращаясь к отраслевой структуре рейтинга по выручке, отметим, что позиции с 4-й по 12-ю остались неизменными. На топ-12 отраслей приходится 92% выручки рейтинга.
- В рейтинг вошла 401 частная компания (394 в прошлом году), 81 компания, контролируемая государством (88 в прошлом году), семь с госконтролем и иностранным участием, семь частных компаний со значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей иностранного владения.
- 434 компании нынешнего рейтинга показали рост выручки. Годом ранее выручка выросла у 380 участников.
- Снижение выручки было показано 66 компаниями. В прошлом году снижение наблюдалось у 119 участников рейтинга (у одной компании динамику выручки определить было невозможно).
- Лидеры по росту выручки продемонстрировали колоссальную динамику. Темп роста выручки второй по этому показателю компании «Ямал СПГ» составил 4932,8%. Этотгазодобытчик развернулся с 3,6 млрд руб. выручки в 2017 году до 181,8 млрд руб., ворвавшись в рейтинг сразу на 82-е место. Заслуга в этом не только у так называемого эффекта низкой базы, когда высокая динамика обусловлена исключительно очень небольшим предыдущим значением, но и у самой компании, сильно расширившей масштаб деятельности.
- Компания «Международный центр», показавшая наибольший темп роста, достигла этого значения исключительно из-за эффекта низкой базы. В 2017 году выручка компании составила всего 1 млн руб. В 2018-м после совершения крупных сделок по продаже земли она получила выручку в 26,1 млрд руб. и вошла в рейтинг на 420-е место.
- Наибольшее снижение выручки показали «Силовые машины», получившие в 2018 году основного дохода на 58,7% меньше, чем в предыдущем.
- Среди отраслей наибольший темп роста показали букмекерство и организация лотерей. Их доходы выросли на 89,1%.
- Доходы занимающего второе место сектора «Медиа и интернет» выросли лишь на 37%.
- Снижение выручки показала только одна отрасль — производство потребительских товаров.
- 15 участников нынешнего рейтинга остались на тех же местах, что и в прошлом году. 191 компания переместилась по шкале вверх. 211 компаний ухудшили свои позиции.
- 83 компании выбыли из рейтинга, соответственно, 83 новичка заняли освободившиеся места.
- Самое большое движение вверх показал «Сибирский антрацит», переместившийся на 171 позицию и попавший в топ-100 (97-е место).
- Компания РТИ, входящая в холдинг АФК «Система», потеряла в рейтинге 224 позиции (477-е).
- В рейтинге учтены прибыль и убыток 422 компаний, раскрывших этот показатель. В прошлом году эти сведения раскрыли 414 компаний. 380 участников рейтинга показали прибыль по итогам года, 42 оказались убыточными.
- Совокупный размер прибыли, полученный прибыльными компаниями рейтинга, составил 9,2 трлн руб.
- Общий убыток составил 698 млрд руб.
- Четвертый год подряд самым прибыльным в рейтинге становится «Газпром». Его акционеры получили более 1,5 трлн руб. прибыли.
- Примечательно, что прибыль «Газпрома» близка по значению с объемом выручки X5 Retail Group, занимающей седьмую позицию РБК 500.
- Самой убыточной компанией рейтинга стал ВЭБ.РФ (ранее Внешэкономбанк) его убыток составил 172,3 млрд руб.
- На втором месте — «Ямал СПГ». Компания показала убыток 157,7 млрд руб. Примечательно, что она заняла второе место по росту выручки (см. п. 23).
- Если рассматривать распределение прибыли и убытков по отраслям, то 52,9% прибыли получены компаниями нефтегазового сектора — 4,9 трлн руб.
- На втором месте финансовый сектор с совокупной прибылью в 1,6 трлн руб. и долей 17,2%.
- На долю горно-металлургических компаний приходится 13,4% прибыли участников рейтинга, или 1,2 трлн руб. Доли в общей прибыли остальных отраслей не превышают 3% по каждой из них.
- 32,1% убытка пришлось на финансовый сектор. Финансовые компании и банки потеряли за год 224 млрд руб. Из них 172,3 млрд — это убыток ВЭБ.РФ.
- Второе место по доле в совокупном убытке заняла нефтегазовая отрасль, тут компании потеряли 203,6 млрд руб. Это 29,2% от совокупного убытка компаний рейтинга.
- Размер активов указали в этом году 409 компаний (412 годом ранее). Совокупный размер известных активов участников рейтинга составил 192,5 трлн руб.
- Лидером по размеру активов среди раскрывших этот показатель пятый год подряд стал Сбербанк (31,2 трлн руб. на конец года).
- В топ-10 по активам пять компаний финансового сектора, четыре нефтегазовые и одна из транспортной отрасли (РЖД).
- Почти половина (49,1%) головных компаний участников рейтинга зарегистрирована в Москве. Доля выручки столичных групп составляет 68,3%.
- Среди 500 руководителей компаний рейтинга 32 женщины. В первом рейтинге их было 23.
- Более половины руководителей из рейтинга возглавляют свои компании менее пяти лет. Самому молодому руководителю 31 год, самому возрастному — 80 лет. Возраст более половины участников рейтинга — от 39 лет до 51 года.
Взлеты и падения