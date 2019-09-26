Две большие розницы: online vs offline

Рациональность стала важным фактором покупательского поведения как для малообеспеченных слоев населения с высоким уровнем долговой нагрузки, так и для представителей среднего класса и обеспеченных покупателей.

При этом на протяжении 2014–2019 годов продолжалось увеличение уровня промоактивности крупнейших сетей: по итогам 2019 года на продажи в рамках маркетинговых мероприятий пришлось более 50% розничного рынка. Ретейлеры и поставщики загнали себя в «ловушку промо».

Из-за стремления покупателей экономить время и из-за роста спроса на кулинарную продукцию происходит сближение розничной торговли и общественного питания. Крупнейшие ретейлеры FMCG активно развивают онлайн-продажи и производство кулинарной продукции (в первую очередь за счет строительства высокотехнологичных фабрик-кухонь), а заведения общепита все больше ориентируются на доставку и переходят к концепции dark kitchen.

Эти изменения формируют масштабные вызовы для государственного регулирования — в части обновления давно устаревших СанПиНов розничной торговли и общественного питания. Покупателям нужно дать гарантии безопасности пищевых продуктов в условиях диверсификации каналов продаж и развития дистанционной торговли (с использованием курьерской доставки и вендинговых аппаратов). Одновременно необходимо добиться снижения коррупционных рисков и избыточного давления на бизнес со стороны контрольно-регулирующих органов.

По уровню проникновения интернета и мобильных устройств Россия в 2014–2019 годах совершила настоящий прорыв и теперь не уступает большинству развитых стран Европы и Азии. Однако доля онлайн-продаж на розничном рынке Non-Food все еще не достигает даже 10%, а по продовольственным товарам она и вовсе менее 0,2%. Эти цифры свидетельствуют о потенциале двукратного роста доли электронной коммерции для Non-Food и как минимум на порядок — для продовольственных товаров. Ретейлерам приходится ускоренными темпами завершать переход к омниканальной модели взаимодействия с покупателем.

Из других трендов развития электронной коммерции можно выделить:

ускорение доставки за счет расширения количества точек выдачи товаров в сочетании с развитием click&collect;

рост доли трафика и покупок с помощью мобильных устройств;

увеличение количества заказов на фоне сокращения среднего чека;

активизацию online-кредитования.

Несмотря на ужесточение с 1 января 2019 года требований к товарным агрегаторам, на рынке по-прежнему бурно развиваются онлайн-гипермаркеты (Ozon, Wildberries) и маркетплейсы (Tmall, «Беру!», Goods), которые расширяют перечень товарных категорий и списки поставщиков, как производителей и оптовых компаний, так и ретейлеров, в том числе не имеющих собственных интернет-магазинов. И наиболее агрессивная конкуренция на розничном рынке происходит между активно инвестирующими в online крупнейшими офлайновыми игроками (X5 Retail Group, «М.Видео») и online-компаниями — «Яндекс» и Mail.ru, которые в рамках партнерств с лидером банковского рынка Сбербанком формируют комплексные цифровые экосистемы.