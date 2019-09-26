Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
На химическом заводе Lubrizol во Франции произошел пожар Общество, 11:17 «Девочку с шаром» Бэнкси продали на торгах за £395 тыс. Стиль, 11:15 Чего ждет рынок добровольного медстрахования от технологий Партнерский материал, 11:14 9 способов встретить осень радостным и здоровым Pink, 11:11 Что изменится в работе юристов с 1 октября: шесть пунктов Pro, 11:11 Суд перенес рассмотрение апелляции Устинова для ознакомления с видео Общество, 11:06 Когда Bitcoin снова подорожает Крипто, 11:04 Шварценеггер обвинил Трампа в поведении в стиле риелтора из Нью-Йорка Политика, 11:03 Арнольд Шварценеггер — «РБК Стиль»: «Мне не нравится стареть» Стиль, 11:00 Вывихнувший плечо омоновец счел наказание для Устинова слишком жестоким Общество, 10:52 Две большие розницы: online vs offline Экономика, 10:49 При разборе обломков сгоревшего дома в Башкирии нашли погибшего Общество, 10:44 «Барселона» объявила результаты обследования Месси после травмы Спорт, 10:41 «Мужские» или «женские» машины: почему принципиальная разница — миф РБК и Subaru, 10:37
Рейтинг РБК 500 ,  
0 
Две большие розницы: online vs offline
Новые технологии и падение доходов изменили потребительское поведение россиян. Как на эти изменения отреагировали крупнейшие ретейлеры?

В 2018–2019 годах изменилась парадигма потребительского рынка и розничной торговли в России. После глубокого падения спроса и доходов населения в 2015–2016 годах и стагнации в 2017 году многие торговые сети не выдержали усилившейся ценовой конкуренции, не смогли адаптироваться к изменению покупательского поведения, в связи с чем сократили объемы продаж, закрыли ставшие нерентабельными торговые объекты или свернули розничный бизнес, сконцентрировавшись на управлении портфелем объектов недвижимости. При этом некоторые ретейлеры, которые были лидерами в своих сегментах (например, ТД «Центробувь»), вообще прекратили операционную деятельность и покинули рынок.

. Рейтинг крупнейших
компаний России

В 2018–2019 годах мы наблюдаем восстановление розничной торговли, которое происходит вопреки продолжающемуся сокращению реальных располагаемых доходов населения и в значительной степени обусловлено ростом объемов потребительского кредитования.

Покупатели изменили модель поведения со сберегательной на «бережливое потребление», для которой характерны:

  • эффективное планирование покупок и снижение интереса к розничным форматам с высокой долей импульсных покупок (в первую очередь к гипермаркетам);
  • рост доли покупок, осуществляемых online (в том числе в зарубежных маркетплейсах);
  • более частое и активное сравнивание цен (включая специальные online-сервисы);
  • использование банковских карт и сервисов cashback;
  • усиление фокуса на скидках и специальных промопредложениях.

Рациональность стала важным фактором покупательского поведения как для малообеспеченных слоев населения с высоким уровнем долговой нагрузки, так и для представителей среднего класса и обеспеченных покупателей.

При этом на протяжении 2014–2019 годов продолжалось увеличение уровня промоактивности крупнейших сетей: по итогам 2019 года на продажи в рамках маркетинговых мероприятий пришлось более 50% розничного рынка. Ретейлеры и поставщики загнали себя в «ловушку промо».

Из-за стремления покупателей экономить время и из-за роста спроса на кулинарную продукцию происходит сближение розничной торговли и общественного питания. Крупнейшие ретейлеры FMCG активно развивают онлайн-продажи и производство кулинарной продукции (в первую очередь за счет строительства высокотехнологичных фабрик-кухонь), а заведения общепита все больше ориентируются на доставку и переходят к концепции dark kitchen.

Эти изменения формируют масштабные вызовы для государственного регулирования — в части обновления давно устаревших СанПиНов розничной торговли и общественного питания. Покупателям нужно дать гарантии безопасности пищевых продуктов в условиях диверсификации каналов продаж и развития дистанционной торговли (с использованием курьерской доставки и вендинговых аппаратов). Одновременно необходимо добиться снижения коррупционных рисков и избыточного давления на бизнес со стороны контрольно-регулирующих органов.

По уровню проникновения интернета и мобильных устройств Россия в 2014–2019 годах совершила настоящий прорыв и теперь не уступает большинству развитых стран Европы и Азии. Однако доля онлайн-продаж на розничном рынке Non-Food все еще не достигает даже 10%, а по продовольственным товарам она и вовсе менее 0,2%. Эти цифры свидетельствуют о потенциале двукратного роста доли электронной коммерции для Non-Food и как минимум на порядок — для продовольственных товаров. Ретейлерам приходится ускоренными темпами завершать переход к омниканальной модели взаимодействия с покупателем.

Из других трендов развития электронной коммерции можно выделить:

  • ускорение доставки за счет расширения количества точек выдачи товаров в сочетании с развитием click&collect;
  • рост доли трафика и покупок с помощью мобильных устройств;
  • увеличение количества заказов на фоне сокращения среднего чека;
  • активизацию online-кредитования.
Несмотря на ужесточение с 1 января 2019 года требований к товарным агрегаторам, на рынке по-прежнему бурно развиваются онлайн-гипермаркеты (Ozon, Wildberries) и маркетплейсы (Tmall, «Беру!», Goods), которые расширяют перечень товарных категорий и списки поставщиков, как производителей и оптовых компаний, так и ретейлеров, в том числе не имеющих собственных интернет-магазинов. И наиболее агрессивная конкуренция на розничном рынке происходит между активно инвестирующими в online крупнейшими офлайновыми игроками (X5 Retail Group, «М.Видео») и online-компаниями — «Яндекс» и Mail.ru, которые в рамках партнерств с лидером банковского рынка Сбербанком формируют комплексные цифровые экосистемы.
Автор: Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «INFOLine-Аналитика»
Теги: РБК 500, ретейлеры, онлайн-ретейл, розничная торговля
Рейтинг крупнейших по выручке компаний России Все материалы
Материалы по теме
Visa снизит размер комиссии для крупных интернет-ретейлеров
Финансы
В России создан третий по обороту розничный продавец
Бизнес
Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter