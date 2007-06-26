От экспорта газа в 2007г. Газпром получит $38,1 млрд

Экспортная выручка Газпрома от продажи газа в дальнее зарубежье ожидается в размере 38,1 млрд долл. в 2007г., сообщил на брифинге заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев. По его словам, в 2006г. выручка составила 37,2 млрд долл.

Экспортная выручка Газпрома от продажи газа в дальнее зарубежье ожидается в размере 38,1 млрд долл. в 2007г., сообщил на брифинге заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев. По его словам, в 2006г. выручка составила 37,2 млрд долл.

24 июня с.г. Газпром провел пресс-конференцию по вопросам, связанным с экспортной стратегией. Компания по-прежнему считает Европу своим основным экспортным рынком и планирует построить новые газопроводы в Европу в обход стран СНГ для обеспечения стабильности поставок и повышения экспортных объемов.

Газпром также стремится стать ведущим участником прибыльного рынка сжиженного природного газа (СПГ). Планы компании в отношении экспорта многообещающие, но их реализация зависит от целого ряда факторов. В 2006г. Газпром увеличил экспорт газа в Европу на 2,7% относительно 2005г. - до 151 млрд куб. м. При этом средняя реализационная цена составила порядка 260 долл./тыс. куб. м. Доля Газпрома в европейском импорте газа достигла 35%. Компания планирует построить новые газопроводы - "Северный поток" и "Южный поток" - для транспортировки в Европу российского и среднеазиатского газа и получить доступ к европейским розничным рынкам.

Между тем экспансия Газпрома наталкивается на противодействие со стороны политических кругов ЕС, недавно предложивших вынудить компанию продать свои сбытовые активы в Европе. Газпром также стремится стать крупным участником рынка СПГ за счет эксплуатации завода СПГ на "Сахалине-2" (поставки намечены на 2008г.) и новых проектов в области СПГ на Балтийском море (2010г.) и Штокмановском месторождении (график реализации проекта пока еще не определен). Кроме того, Газпром планирует принять участие в зарубежных СПГ-проектах.