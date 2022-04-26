Власти стран СНГ оценили перспективы расчетов в национальных валютах

На форуме в Ташкенте замглавы Минпромторга России Алексей Груздев назвал использование национальных валют «одним из инструментов, которые на сегодняшний момент надо развивать»

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Переход на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле между странами СНГ потребует времени, однако такие операции проводятся уже сейчас и не вызывают каких-либо серьезных проблем. Об этом рассказали представители профильных ведомств Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и России на проходящем в Ташкенте форуме «Иннопром», передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что это неизбежный и очень хороший тренд, когда расчеты в торговле между странами осуществляются в местных валютах», — заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев. По его словам, с исторической точки зрения валюты стран СНГ еще «совсем молодые», а должно было пройти достаточно времени для того, чтобы появилась уверенность в них.

«В отношении российского рубля мы можем сказать, что он достиг этого уровня и мы в Узбекистане уже приступили к рублевым операциям в торговых отношениях. Надеюсь, что эта форма расчетов в двусторонней торговле будет увеличиваться. Торговля с Российской Федерации в рублях не представляет больших рисков [для Узбекистана], потому что мы все-таки больше импортируем, чем экспортируем, и нам всегда нужно больше рублей», — сказал замминистра, отметив, что власти Узбекистана также планируют увеличивать и долю операций в китайских юанях.

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева, узбекские сумы — так же, как и казахские тенге — уже используются в приграничной торговле между двумя соседними странами.

«В отношении Российской Федерации торговлю в местных валютах — тенге и рублях — мы начали намного раньше, это изначально был пилотный [проект], потом объем увеличивался. И сейчас обстановка заставляет нас, чтобы это было в местных валютах, и в этом никаких проблем или вызовов не видим, спокойно переходим», — добавил Карабаев.

В Азербайджане к переходу на расчеты в национальных валютах также относятся «достаточно спокойно и рассудительно», учитывая при этом существующий порядок взаиморасчетов, особенно в сфере торговли энергоносителями. Об этом рассказал замминистра экономики страны Ниязи Сафаров.

«Этот процесс потребует какого-то времени, чтобы найти окончательное решение. В целом у нас с обсуждением этого вопроса каких-то серьезных проблем нет ни со странами Центральной Азии, ни с Российской Федерацией», — добавил замглавы Минэкономики.

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В свою очередь замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев назвал использование национальных валют в расчетах между различными странами «одним из инструментов, которые на сегодняшний момент надо развивать».

«Это надежный и удобный инструмент, но для него надо дальше развивать инфраструктуру, увеличивать количество корреспондентских счетов. Возможности, которые мы обсуждаем сегодня, будут приводить к большей стабилизации и выравниванию балансов по экспорту и импорту, потому что сейчас будут возрастать импортные потоки из стран Центральной Азии [в Россию], что является дополнительным стимулом для использования национальных валют. Не только для взаимных расчетов, но и в том числе для финансирования торговых и инвестиционных сделок», — пояснил Груздев.

Вопрос переориентации на расчеты в национальных валютах вместо долларов и евро обсуждается уже не первый год. Президент Владимир Путин в 2021 году говорил, что к такому шагу Россию подталкивают сами власти США.

«Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», — заявил тогда Путин.

В конце марта 2022 года Путин поручил перевести в рубли оплату за поставки газа в недружественные России страны (в список входят все страны Евросоюза, США, Украина, Сан-Марино, Микронезия и другие), так как России нет «уже никакого смысла» поставлять энергоресурсы в США и ЕС с оплатой в их валютах, поскольку они «скомпрометированы». В середине апреля Путин призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчеты в национальных валютах, чтобы любую зарубежную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Это является ключевой задачей, заявил президент.



«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли», — добавил Путин.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах. 25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар сообщил, что Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. По оценке чиновника, около 30% всей торговли с Азербайджаном Россия ведет в рублях, а Армения уже начала платить ими за газ.