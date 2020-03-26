Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель

Стоимость фьючерсов с поставкой в июне достигла отметки в $30

Фото: Hasan Jamali / AP

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 26 марта выросла на 1,2% — до $27,55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 03:30 мск.

Цена барреля с поставкой в июне торгуется по $30. Это на 70 центов ниже чем на вчерашнем максимуме ($30,87).

Стоимость барреля техасской WTI составляет $24,45.

Накануне цены на нефть в Лондоне падали ниже отметки в $26, однако позже ситуация стабилизировалась, и стоимость барреля достигала $27,8.

На этом фоне биржевой курс рубля немного укрепился по отношению к американской валюте. На момент окончания торгов на Московской бирже доллар стоил 78,25 руб. Единая европейская валюта стоила 85,10 руб.