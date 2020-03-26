Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
В Совфеде раскрыли судьбу праздников после объявления нерабочей недели Общество, 05:11 Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России Общество, 04:59 Нетаньяху допустил полное закрытие Израиля Общество, 04:56 В массовом ДТП в Египте погибли не меньше 16 человек Общество, 04:38 Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях Общество, 04:26 Fitch предсказало сокращение инвестиций российскими нефтяными компаниями Экономика, 04:17 AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране Политика, 03:42 Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель Экономика, 03:40 На Украине заявили о возможном катастрофическом числе жертв коронавируса Общество, 03:12 Минтруд пообещал с апреля по новому рассчитывать размер больничного Общество, 02:50 Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса Общество, 02:49 Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса Политика, 02:34 СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге Общество, 02:09 Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов Общество, 01:41
Экономика ,  
0 

Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель

Стоимость фьючерсов с поставкой в июне достигла отметки в $30
Фото: Hasan Jamali / AP

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 26 марта выросла на 1,2% — до $27,55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 03:30 мск.

Цена барреля с поставкой в июне торгуется по $30. Это на 70 центов ниже чем на вчерашнем максимуме ($30,87).

Стоимость барреля техасской WTI составляет $24,45.

Накануне цены на нефть в Лондоне падали ниже отметки в $26, однако позже ситуация стабилизировалась, и стоимость барреля достигала $27,8.

На этом фоне биржевой курс рубля немного укрепился по отношению к американской валюте. На момент окончания торгов на Московской бирже доллар стоил 78,25 руб. Единая европейская валюта стоила 85,10 руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Brent, нефть
Материалы по теме
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter