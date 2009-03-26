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В.Путин встретится 27 марта с лидерами фракций Госдумы
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В.Путин встретится 27 марта с лидерами фракций Госдумы
Экономика, 26 мар 2009, 15:54
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В.Путин встретится 27 марта с лидерами фракций Госдумы
Председатель правительства Владимир Путин 27 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы для обсуждения антикризисной программы правительства. Об этом он сообщил сегодня на заседании президиума кабинета министров.

В свою очередь глава МЭР Эльвира Набиуллина заметила, что сегодня на совещании с фракцией "Единой России" представители ведомства обсуждали цели и приоритеты антикризисной программы, которые в целом были одобрены парламентариями.

По ее словам, депутаты высказали ряд предложений, в том числе по поддержке внутреннего туризма, сферы услуг и малого бизнеса.

В ответ на это В.Путин поручил МЭР обобщить все предложения до его выступления в Госдуме, которое запланировано на 6 апреля.

На реализацию антикризисных мер правительства РФ в 2009г. планируется направить 3 трлн 664,4 млрд руб. (9,1% ВВП). Средства федерального бюджета РФ составят 1 трлн 610,8 млрд руб. На кредиты и гарантии за счет средств федерального бюджета планируется выделить 450 млрд руб., в частности на госгарантии - 300 млрд руб., на увеличение объема бюджетных кредитов субъектам РФ - 150 млрд руб. На реализацию мер налоговой политики предполагается направить 848,6 млрд руб.

Кроме того, в рамках реализации антикризисных мер средства ЦБ РФ на обеспечение ликвидности банковской системы составят 500 млрд руб., средства Фонда национального благосостояния - 255 млрд руб.

При этом общий объем антикризисных мер, принимаемых правительством РФ и Центробанком, достигнет 12% ВВП. Премьер-министр отметил, что Россия одобрила один из наиболее масштабных антикризисных планов среди всех мировых экономик. Самые весомые затраты на эти цели среди развитых стран планирует понести Япония, антикризисный пакет которой равняется примерно 2% от ее ВВП.

Напомним, что 19 марта правительство РФ одобрило проект антикризисной программы на 2009г. в качестве основы. При этом в начале прошлой недели премьер-министр заявлял, что на реализацию антикризисных мер в 2009г. из бюджета будет выделено почти 1,5 трлн руб. Ранее В.Путин подписал распоряжение, согласно которому на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета в I полугодии 2009г. будут направлены средства Резервного фонда РФ в объеме до 1 трлн 603 млрд 977 млн 300 тыс. руб.

Теги: Госдума , Единая Россия , МЭР , Путин Владимир Владимирович
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