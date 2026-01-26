Reuters сообщил о письме Airbus сотрудникам об ущербе и будущих кризисах

Гендиректор Airbus заявил, что начало года уже отмечено «беспрецедентным числом кризисов и тревожными геополитическими событиями». В прошлом году, признал он, компания уже столкнулась с ущербом

Фото: IMAGO / Global Look Press

Руководство компания Airbus призвало сотрудников готовиться к «новым кризисам», пишет Reuters со ссылкой на внутреннее письмо гендиректора компании Гийома Фори.

Он напомнил, что в прошлом году производитель уже столкнулся с определенным ущербом — в том числе ситуация «усугубляется конфронтацией между США и Китаем». При этом Фори подчеркнул, что Airbus добился «хороших результатов, несмотря на торговые разногласия».

«Начало 2026 года отмечено беспрецедентным числом кризисов и тревожными геополитическими событиями. Мы должны действовать в духе солидарности и самодостаточности», — говорится в письме.

Сама компания Airbus заявила агентству, что не комментирует внутреннюю переписку. В то же время в служебной записке, распространенной на фоне разногласий между Вашингтоном и союзниками по вопросам Гренландии и НАТО, Фори отметил, что торговая напряженность уже нанесла существенный сопутствующий ущерб логистике и финансам компании, говорится в статье.

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путем слияния ряда европейских авиапроизводителей. Выпускает пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты.

В декабре Фори заявил, что американская Boeing может впервые за шесть лет обойти Airbus по заказам на самолеты. До этого Boeing сообщила, что с января по ноябрь получила заказы (с учетом отказов) на 908 судов, в то время как Airbus — на 700.

В середине января Reuters писал, что Boeing действительно добилась рекордных поставок и обошла Airbus по заказам. Поставки самолетов Boeing в 2025 году выросли на 72%, а количество заказов Boeing (с учетом отмен) впервые с 2018 года превысило показатели Airbus — 1075 против 889.

Весной прошлого года президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины. Это стало причиной ответных мер со стороны Китая — введения ограничений на экспорт редкоземельных элементов, крайне важных для авиации и высокотехнологичных производств. Позже Вашингтон временно заморозил экспорт в Китай двигателей и других ключевых компонентов. Американские детали в том числе используются для производства самолетов Airbus, которые собираются в Китае.