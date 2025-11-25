Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий

Фото: trudvsem.ru

В экономике сформировался повышенный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). Конкурс «Лучший по профессии» призван повысить престиж рабочих профессий и изменить подход к подготовке специалистов.

Согласно кадровому прогнозу Минтруда России, до 2030 года на рынок труда потребуется привлечь почти 11 млн работников, 70% из них — работники со средним профессиональным образованием, значительная часть — представители рабочих профессий. Повышенный спрос на сварщиков, токарей, слесарей, машинистов, электромонтеров и других синих воротничков стал следствием активно идущего в стране процесса импортозамещения и структурной перестройки экономики.

Популяризация и повышение престижа рабочих профессий — одна из задач национального проекта «Кадры». Так, в стране проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В прошлом году в конкурсе произошли масштабные изменения. Число номинаций увеличилось с пяти до 20, а в 2026 году их будет 25. Одна из новых номинаций — «Второй старт» — предусмотрена для тех, кто прошел переобучение по востребованной рабочей профессии и трудится по ней. Значительно вырос призовой фонд конкурса — 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. и 300 тыс. руб. — за второе и третье места, соответственно.

«Видим результаты масштабной перезагрузки конкурса. Было проведено более 200 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в 73 субъектах федерации. Участие в конкурсе приняли победители более чем 70 отраслевых и корпоративных чемпионатов. А в соревновательных, профориентационных, деловых и праздничных мероприятиях «Лучшего по профессии» в 2025 году приняло участие около 200 тыс. человек. В этом году за звание «Лучший по профессии» боролись представители 79 субъектов федерации из более чем тысячи компаний. На проведение федеральных этапов конкурса в 2026 году от регионов было подано 75 заявок — это более чем вдвое больше, чем в 2025 году», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В ходе конкурса были определены лучшие специалисты в 20 номинациях — в том числе сварщик, токарь, фрезеровщик, овощевод, швея, мастер отделочных работ.

В 2026 году конкурс пополнится внебюджетными номинациями, организацию которых возьмет на себя бизнес-сообщество. Так, соревнования в номинации «Газорезчик» в следующем году проведет Сибирская горно-металлургическая компания, «Машинист грузового и пассажирского движения» — РЖД, «Инспектор транспортной безопасности» — Ассоциация работодателей внеуличного транспорта, а «Техник-протезист» — Московская протезно-ортопедическая компания.

Укрепление позиций на рынке

Участие в конкурсе «Лучший по профессии» способствует профессиональному росту и укреплению позиций компании на рынке труда, говорит технический директор предприятия «Бриг» из Нижнего Новгорода Елена Моисеенкова. В этом году работница их компании Надежда Степанова была признана лучшей швеей России.

«Бриг» работает с 1991 года и специализируется на производстве спецодежды. Сегодня в компании трудятся 125 человек. По словам Моисеенковой, победа их сотрудницы Надежды Степановой в конкурсе стала приятным сюрпризом для всего предприятия: «Это дает возможность проверить на практике знания и умения сотрудников, позволяет выявить в коллективе специалистов с наибольшим потенциалом, а также оценить их профессиональный уровень».

Специалисты «Бриг» уже решили принять участие в конкурсе в следующем году. Согласно правилам, сама Степанова не имеет право участвовать в нем в ближайшие три года, но другие представители компании готовятся к подаче заявок.

Мотивация для молодых кадров

22-летний сотрудник Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) Максим Касьянов занял третье место на федеральном этапе конкурса в номинации «Оператор станка с ЧПУ», став самым молодым специалистом в своей номинации.

На предприятии Касьянов не только работает, но и преподает в корпоративном университете ЧКПЗ. За его плечами — обучение более 600 сотрудников. «Успех Максима — это наглядный пример для всех молодых сотрудников, доказывающий, что упорный труд, преданность профессии и стремление к совершенству получают заслуженное признание на самом высоком уровне. Такие победы вдохновляют всю нашу команду на новые свершения», — говорит директор корпоративного университета ЧКПЗ Екатерина Крыгина.

По ее словам, для ЧКПЗ конкурс «Лучший по профессии» имеет важное значение как инструмент мотивации и развития коллектива, который позволяет выявлять таланты и формировать кадровый резерв. «Мы убеждены, что такие масштабные соревнования вносят значительный вклад в повышение статуса человека труда и популяризацию рабочих специальностей в стране», — отмечает представительница завода.

Специалисты ЧКПЗ планируют и в дальнейшем участвовать в конкурсе. «Успех вдохновляет других работников на достижения. Мы продолжим поддерживать и направлять наших специалистов для участия в этом престижном соревновании», — говорит Крыгина.

Новые возможности для бизнеса

Компания «Четра» из Чувашии производит тяжелую промышленную и коммунальную технику: бульдозеры, трубоукладчики и погрузчики. Ее продукция используется в нефтегазовой, горнодобывающей и строительной отраслях как в России, так и за рубежом. В этом году компания стала партнером профильных для себя федеральных этапов конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший машинист бульдозера» и «Лучший машинист экскаватора».

Для поддержки конкурса «Четра» организовала выставку техники, участвовала в подготовке программы конкурсных дней, разработке заданий и системы оценок для участников. Как рассказала руководитель направления дирекции бренда «Четра» Надежда Вахитова, участие в конкурсе позволило компании привлечь новых сотрудников и повысить свою репутацию как работодателя. «Все участники конкурса были внесены в базу лояльности и получили приглашение на обучающую платформу компании», — говорит Вахитова. В итоге в академию «Четра» пришло более ста новых участников.

На следующий год компания снова планирует стать партнером конкурса, готовит площадки и задания для машинистов экскаватора и бульдозера.

Значение для региона

В течение трех лет, в 2025–2027 годах, конкурс «Лучший по профессии» в одной из самых популярных номинаций «Сварщик» будет проходить в Пермском крае. В 2025 году сюда приехали 38 лучших сварщиков страны.

По словам министра труда и социального развития Пермского края Павла Фокина, в этом году представители Прикамья принимали участие в конкурсе «Лучший по профессии» в девяти номинациях: «Сварщик», «Токарь», «Агроном», «Фрезеровщик», «Оператор станков с ЧПУ», «Электромонтер», «Механизатор», «Швея» и спецноминации для переобучившихся по рабочим специальностям «Второй старт».

Если раньше заводы следили за перспективной молодежью со студенчества, то теперь — со школьной скамьи, говорит министр: «Есть профильные детские группы, а также классы в школах». По его словам, для обеспечения региональной экономики квалифицированными кадрами в Прикамье используются программы целевой подготовки, переобучения, проводятся ярмарки трудоустройства. В каждом муниципалитете функционирует кадровый центр «Работа России», который индивидуально работает с человеком, ведя его по карьерной траектории.

Проведение конкурса «Лучший по профессии» помогает привлекать внимание молодежи к рабочим специальностям, отмечает Фокин. Подобные мероприятия, по его словам, позволяют не только выявлять сильнейших, но и формировать подходы к подготовке специалистов на основе реальных потребностей рынка труда. Обучение будущих специалистов проводится в условиях реального производства, что ориентирует учебный процесс на формирование профессиональных компетенций. Кроме того, конкурсы профмастерства служат важной составляющей системы профессионального роста и стимулируют предприятия к развитию и внедрению новых технологий.