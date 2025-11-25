Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Инструменты повышения производительности труда, опробованные на промышленности, внедряются и в социальную сферу. Оптимизация процессов должна улучшить доступность и качество услуг без увеличения нагрузки на персонал.

Использование потенциала повышения производительности труда сделает ограничения в трудовых ресурсах в ближайшие годы некритичными, отмечают аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Правительство ставит целью увеличение производительности труда к 2030 году на 20,7%. Пятая часть этого показателя должна быть достигнута с помощью мер поддержки, предусмотренных национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика» и входящим в него федеральным проектом «Производительность труда», рассказал министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии VII Федерального форума «Производительность 360». При этом, по его словам, производительность должна стать управленческой нормой на всех уровнях — от заводов и ведомств до школ и регионов.

С 2025 года в реализацию федпроекта «Производительность труда» включились все отрасли экономики и учреждения социальной сферы — школы, больницы, учреждения культуры и спорта, говорит начальник отдела реализации специальных проектов Федерального центра компетенций (ФЦК) Алексей Максимов. До 2030 года свыше 123 тыс. организаций в области образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и спорта примут участие в проекте.

На чьем опыте предстоит учиться социальной сфере

За последние семь лет, по словам Максима Решетникова, рост производительности труда в России уже составил 8,2%. В течение последних двух лет темпы роста эффективности в производственной сфере, по данным Минэкономразвития, достигли 2,7%. И в ближайшие пять лет этот темп в среднем должен сохраниться на уровне 2,5%. Для предприятий, по словам министра экономического развития, федеральным проектом «Производительность труда» установлен ключевой показатель эффективности 5% ежегодного роста. Он может быть достигнут за счет внедрения новых технологий, принципов бережливого производства, роботизации и искусственного интеллекта (ИИ).

Специалисты ФЦК, а также региональных центров компетенций помогают предприятиям внедрять технологии бережливого производства: консультируют по вопросам нововведений, оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство, обучают персонал.

Это позволяет повысить эффективность бизнеса через устранение потерь ресурсов, минимизацию издержек и оптимизацию труда. В результате сокращаются временные и финансовые затраты на производство. В среднем время рабочих процессов удается уменьшить на треть, выработку увеличить на 45%, по данным «Национальныепроекты.рф». Компании при тех же материальных и людских ресурсах выпускают больше продукции, при этом ее качество растет, а процент брака снижается.

Производственный консалтинг по повышению эффективности бизнеса, по данным «Национальныепроекты.рф», с 2019 по 2024 год получили более 6 тыс. компаний по всей стране. Эксперты помогли им перестроить производственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. До конца 2030 года еще 6 тыс. компаний смогут бесплатно получить такую помощь.

«Универсальные инструменты работают везде — от завода до больницы. Наша задача — чтобы каждая отрасль могла найти готовые решения для быстрого результата», — отмечал ранее замглавы Минэкономразвития Денис Тюпышев.

Действительно, практика показала, что выработанный в процессе реализации нацпроекта подход к повышению эффективности предприятий работает в самых разных отраслях — от машиностроения и пищевой промышленности до медицинского оборудования, говорит гендиректор ФЦК Максим Папушенко: «Сегодня инструменты и подходы бережливого производства активно внедряются не только на заводах, но и в сфере услуг, бюджетных организациях, социальной сфере». Оптимизация процессов в социальной сфере должна улучшить доступность услуг и их качество без увеличения нагрузки на персонал, отмечают эксперты.

«Мы наблюдаем, как меняется восприятие инноваций в корпоративной среде. Если раньше это было, скорее, элементом имиджа, то сегодня это практический инструмент для снижения издержек, выхода на новые рынки и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью», — отмечает директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова. Ключевым вызовом, по ее словам, остается скорость: проект, который готовился к внедрению несколько месяцев или лет, рискует стать неактуальным еще до своего запуска. Важна еще одна важная составляющая — развитие человеческих ресурсов, — отмечает эксперт.

Бережный образовательный процесс

Для регионов, целенаправленно увеличивающих продолжительность и качество жизни, а также обеспечивающих развитие в том числе удаленных и малонаселенных территорий, повышение эффективности учреждений социальной сферы становится вопросом первой необходимости, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пленарной сессии «Социальная сфера без потерь: производительность как инструмент развития» федерального форума «Производительность 360».

В системе образования повышение эффективности и особый подход к оптимизации сети учреждений позволяют не закрывать школы и детские сады в отдаленных районах, а расширять их функционал и переобучать сотрудников. Одним из механизмов повышения производительности, по его словам, стала передача непрофильных функций на аутсорсинг, рассказал Александр Дрозденко: «100% школ региона уже получают услуги питания по аутсорсингу, а в системе среднего профессионального образования этот показатель достиг 91%».

Как рассказала на отраслевой сессии «От уроков к практике: производительность в образовательных организациях» федерального форума «Производительность 360» министр образования и науки Республики Северная Осетия — Алания Элла Алибекова, аутсорсинг в системе питания позволил сэкономить около 78 млн руб. По ее словам, это позволяет снять непрофильные функции с образовательных учреждений и высвободить средства на стимулирующие выплаты и оплату труда педагогов.

Бережливые технологии в образовании включают в себя создание крупных образовательных комплексов, стандартизацию штатных расписаний, централизацию или аутсорсинг вспомогательных процессов, реализацию образовательных программ в сетевой форме, оптимизацию внутреннего пространства, дебюрократизацию процессов, говорит директор действующего на базе ФИЦТО Отраслевого центра компетенций Министерства просвещения Алексей Комаров. По его данным, в перечень образовательных организаций с лучшими практиками внедрения бережливых технологий для последующего тиражирования включены более 1,6 тыс. учреждений.

С вниманием к пациенту

По данным ресурса «Производительность.рф», в 2025 году в рамках пилотного проекта по внедрению технологий бережливого производства в медицинских учреждениях 43 медорганизации реализуют проекты по повышению качества и доступности медицинской помощи. Такой подход меняет саму суть взаимодействия системы здравоохранения с человеком, отмечает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев: устранив внутренние барьеры и нелогичные маршруты, можно превратить утомительную процедуру в понятную и быструю.

Так, городская поликлиника № 7 в Краснодаре, обслуживающая более 60 тыс. человек, изменила подход к организации и проведению диспансерного наблюдения и сократила время обследований в три раза. В частности, проект по повышению эффективности диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями ЖКТ позволил улучшить работу кабинета эндоскопии: время обработки оборудования сократилось с 56 до 30 минут, пропускная способность увеличилась с восьми исследований в день до 15. В результате пациенты проходят полный диспансерный осмотр в течение одного дня вместо трех.

Специально созданный в поликлинике проектный офис по бережливому производству координирует внедрение изменений и обучает методикам повышения эффективности персонал. Это позволяет сформировать команду, способную самостоятельно запускать и поддерживать новые проекты, говорят в региональном Минздраве. Обучение прошли 16 сотрудников медучреждения, еще восемь врачей и представителей среднего медперсонала находятся в процессе обучения.

Инструменты бережливого производства позволяют находить и устранять скрытые причины задержек или ошибок, говорит главный врач ГБУЗ «ГП № 7 г. Краснодара» Екатерина Устинова: «Все успешные практики рекомендуем тиражировать в другие медицинские организации края, чтобы улучшения почувствовали как можно больше пациентов».

Культурно-спортивная революция

В условиях кадрового дефицита, разной плотности и роста численности населения в регионах необходимо развивать и повышать эффективность всей социальной инфраструктуры, говорят эксперты.

Так, Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) при поддержке ФЦК реализовала проект по повышению эффективности предоставления спортивных услуг, который стал одним из первых примеров внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» в сфере физической культуры и спорта.

В качестве пилотного направления был выбран спортивный бассейн на территории вуза: специалисты провели исследование клиентского пути, определили целевую аудиторию, разработали мероприятия по продвижению услуг и внедрили решения для устранения потерь. «В результате количество посещений на свободное плавание выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорит проректор МГАФК Антон Морозов. Часть сотрудников академии прошли обучение основам бережливого производства, что позволит, по словам проректора, внедрить принципы эффективного управления и в других подразделениях вуза.

По итогам проекта специалисты разработают типовое (коробочное) решение, которое позволит тиражировать опыт МГАФК по повышению эффективности спортивных объектов в других регионах России, говорит консультант ФЦК Егор Федосов.

В Республике Башкортостан одним из первых участников федпроекта «Производительность труда» стал Центр детского чтения «Синяя птица» МБУК «Централизованная библиотечная система» имени Н.Н. Зиминой. Совместно с экспертами ФЦК сотрудники центра провели диагностику процессов и выявили зоны повышения эффективности. Например, учет 35% отказов в выдаче книг велся вручную, что вызывало задержки и потерю данных. Внедрение единой электронной формы фиксации отказов позволило сократить их количество, оптимизировать пополнение фонда, повысить качество обслуживания посетителей и увеличить посещаемость. Сейчас эту систему используют все 46 филиалов Централизованной библиотечной системы. Реорганизация рабочего пространства в отделе комплектования, в свою очередь, позволила сократить время каталогизации книг с 60 до 24 часов в год, повысить комфорт условий труда для сотрудников и качество обслуживания читателей.

Проект станет основой для коробочного решения в базе знаний федпроекта и примером для тиражирования, рассказали в ФЦК. «Внедрение коробочных решений позволит повысить удовлетворенность населения качеством и объемом предоставляемых организациями культуры услуг, увеличить их посещаемость, а значит, и вовлеченность людей в культурную жизнь страны», — считает заместитель генерального директора ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления», руководитель Отраслевого центра компетенций Минкультуры России Вероника Алексеева.

Производительность труда в соцсфере — это прежде всего про грамотную организацию работы, эффективность и правильное использование ресурсов, чтобы учителя, врачи, работники социальной сферы могли больше времени уделять ученикам, пациентам и тем, кому требуется помощь, заявил на форуме «Производительность 360» Денис Тюпышев. По его словам, чтобы охватить более 120 тыс. организаций, разработано больше 100 коробочных решений и лучших практик бережливого производства.