Рынки акций развивающихся стран продолжат обновлять максимумы

Фондовые рынки развивающихся государств демонстрируют на протяжении последних нескольких месяцев стабильную повышательную тенденцию. Их рост оказался намного выше роста развитых рынков, и есть все основания полагать, что в будущем году развивающиеся рынки продолжат обновлять свои максимумы, передает Reuters.

Самое интересное, что обычно в периоды роста мировой экономики динамика развивающихся фондовых рынков не очень радостная. Но на этот раз накопленные золотовалютные резервы и низкий уровень государственной задолженности поможет им продемонстрировать хороший рост, говорят эксперты.

За истекший период текущего года индекс MSCI развивающихся рынков вырос на 71%. Рост развитых рынков составил всего 30,6%. При этом в лидерах роста были китайские, бразильские и российские рынки акций. Инвесторы добавляют, что высокие цены на сырье будут и дальше толкать эти рынки наверх.

Между тем инвестиции в развитые рынки продолжат сокращаться из-за высокого уровня безработицы и растущего госдолга большинства крупных развитых государств. "Развивающиеся экономики могут похвастаться низким уровнем госдолга и достаточно хорошими макроэкономическими показателями. Думаю, в следующем году они будут лидерами роста", - говорит ведущий инвестиционный менеджер HSBC Джейн Дэвис.

Самое интересное, что даже сейчас – несмотря на мировой финансовый кризис – приток капитала на развивающиеся рынки достиг столь высокой отметки, что власти начали предпринимать меры для ограничения инвестиций. Яркий пример – Бразилия, которая ввела несколько налогов, пытаясь обуздать спекулянтов. О введении такого рода ограничений подумывают и российские монетарные власти.

Правда, эксперты считают, что принимаемые меры никак не отразятся на объеме инвестиций в эти экономики. "В краткосрочной перспективе принимаемые меры могут создать небольшую волатильность на фондовых рынках развивающихся государств. Однако не думаю, что в среднесрочной перспективе эти государства потеряют свою инвестиционную привлекательность", - говорит Д.Дэвис.

В свою очередь аналитики Morgan Stanley полагают, что сейчас стоит вкладывать деньги в акции ритейловых и финансовых компаний развивающихся государств. И с этим утверждением трудно не согласиться: надежды на дальнейший рост мировых цен на сырье могут действительно поддержать развивающиеся рынки акций.

"Мы делаем ставки на акции энергетических компаний. При этом у нас есть все основания полагать, что в дальнейшем рост цен на сырье продолжится. Именно поэтому мы сейчас вкладываем капитал в российские рынки", - отмечает глава хеджевого фонда GLC Стивен Белл. "При этом во многих развивающихся странах растут потребительские расходы. Поэтому есть смысл инвестировать в акции ритейловых и финансовых компаний", - заключил эксперт.