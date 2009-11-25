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Евро подорожал в начале торгов почти на 20 копеек
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Евро подорожал в начале торгов почти на 20 копеек
Экономика, 25 ноя 2009, 11:27
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Евро подорожал в начале торгов почти на 20 копеек
Торги на российском валютном рынке ММВБ начались сегодня ослаблением доллара и укреплением евро. По состоянию на 11:15 мск средневзвешенный курс евро расчетами today составлял 43,1748 руб./евро. Это на 18 копеек выше официального курса ЦБ РФ на сегодня.

При этом минимальные сделки по евро совершаются на отметке 43,108 руб./евро., максимальные – 43,295 руб./евро. Официальный курс единой европейской валюты, установленный Банком России на сегодня, составляет 42,9981 руб./евро.

Американская валюта, наоборот, немного подешевела к рублю. По состоянию на 11:15 мск курс доллара расчетами today составлял 28,7885 руб./долл., что на 6 копеек ниже официального курса на сегодня. Минимальные сделки совершаются вблизи отметки 28,745 руб./долл., максимальные – на уровне 28,8199 руб./долл. Официальный курс валюты США на сегодня составляет 28,8481 руб./долл.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что внешний фон свидетельствует в пользу продолжения роста рубля. Цена на нефть сегодня утром находится выше 76 долл./барр., а пара евро/доллар вновь поднималась выше отметки 1,50 долл./евро, хотя закрепиться там ей пока не удалось. Кроме того, в РФ продолжается подготовка к налоговым платежам, идут экспортные продажи.

Накануне курс рубля практически не изменился к доллару по итогам торгов. Решение Банка России об очередном понижении процентных ставок на 0,5 процентного пункта не повлияло на развитие событий в валютной секции ММВБ, хотя в сообщении регулятора говорится, что сокращение разницы между уровнями внутренних и внешних процентных ставок будет способствовать сдерживанию укрепления рубля.

Между тем на мировом валютном рынке доллар опустился до 7-недельного минимума к иене и существенно уступил позиции единой европейской валюте. По состоянию на 10:00 мск котировки доллара к иене снизились до 88,27 иен/долл. Котировки евро к доллару составляли 1,4995 долл./евро, вплотную подойдя к барьеру в 1,50 долл./евро.

Теги: ЦБ , курс валют , курс евро , курсы валют
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