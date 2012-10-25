Приватизация по-русски: российские недра возвращаются государству

Последние события на нефтегазовом рынке России не могут не навести на мысль, что происходящее все больше напоминает национализацию - российские недра активно возвращаются в лоно государства. Легко заметить, что в последние несколько лет почти все ценные месторождения доставались российским госкомпаниям - Газпрому и "Роснефти".

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Экспроприация экспроприаторов

Судя по всему, то, о чем так долго и упорно говорила некоторые представители российской оппозиции, начинает сбываться. Недра нашей страны, полные все еще стабильно дорогими нефтью и газом, распределенные после приватизации между олигархами, возвращаются в кладовые Родины. Процесс этот, правда, пока выглядит не быстрым. Однако, если смотреть в историческом масштабе, идет полным ходом. Как отмечает директор аналитического управления компания "Альпари" Александр Разуваев, 10 лет назад Россия перешла к политике ресурсного национализма, что полностью соответствует российской Конституции, где недра принадлежат всему российскому народу.

В частности, в 2000-х гг. Газпром приобрел у Романа Абрамовича "Сибнефть" за 13,1 млрд долл., ныне гордо называющуюся "Газпром нефть". А небольшая государственная "Роснефть" примерно в это же время разжилась активами ЮКОСа, владелец которого, Михаил Ходорковский, до сих пор отбывает тюремное наказание за финансовые преступления. При этом мировая общественность к его проступкам относиться весьма неоднозначно, некоторые общественники даже полагают, что его арест был незаконным. В течение нескольких лет в общей сложности Роснефть заплатила за активы опального олигарха около 700 млрд руб. (по сегодняшнему курсу — более 23 млрд долл.), что позволило госкорпорации нарастить добычу почти в три раза и занять одну из ведущих позиций в отрасли. Кроме того, впоследствии компании удалось купить на аукционе сразу пять нефтеперерабатывающих заводов бывшего ЮКОСа.

Новые приобретения быстро подняли государственные компании на новые высоты. Газпром, и так не отличавшийся скромностью масштаба, обзавелся крупной нефтяной "дочкой" и пробился в лидеры по финансовым показателям, а "Роснефть" надежно укрепилась на верхнем месте рейтинга российских нефтяников.

Новый этап

Новой вехой в национализации активов, по праву, можно назвать нынешний год. Особо активно за этот процесс взялась все та же "Роснефть". В 2012г. совместно с третьей по размеру газовой компанией в России - НГК "Итера" - было создано совместное предприятие, в котором "Роснефти" был отдан контрольный пакет. Однако этим аппетиты и так самой большой ВИНК в России не ограничились. Оказалось, компании захотелось по-настоящему мирового господства. И на днях она объявила о приобретении также третьего по величине российского игрока нефтяного рынка — ТНК-BP. К слову сказать, она же была и единственная с участием иностранного капитала. Сделка пока не закрыта, и, возможно, ее окончание придется на начало 2013г., но общая сумма впечатляет, так как это целый 61 млрд долл. Пока неизвестны точные источники финансирования сделки. Возможно, считают аналитики, компании помогут госбанки.

После оформления всех процедур, "Роснефть" сможет по праву называться гигансткой компанией. Как поспешил объявить общественности ее президент Игорь Сечин (бывший вице-премьер), компания сможет добывать 200 млн т нефти в год, что составляет около 40% от всего, что вообще добывается в стране, и 5% от всего, что извлекает из своих недр мировая нефтянка. Кроме того, после укрупнения "Роснефть" стать компанией номер один в мире по доказанным запасам по углеводородам среди публичных компаний", - отметил бывший вице-премьер.

Не забывал укрупняться и Газпром. В конце 2011г. он приобрел обанкротившуюся РУСИА Петролеум, которая принадлежала ТНК-BP, а той в свою очередь принадлежала лицензия на одно из самых больших газовых месторождений Восточной Сибири — Ковыктинского.

Битва гигантов

После новых приобретений у "Роснефти" есть все шансы догнать и даже перегнать Газпром по финансовым показателям. Эксперты уже заговорили о появлении нового "нефтяного Газпрома". Действительно, по некоторым финансовым показателям компании способны сравняться. Например, по итогам 2011г. выручки "Роснефти-ТНК-BP" и Газпрома почти равны. Единственной разницей между компаниями станет отсутствие у нефтяника собственной трубопроводной системы. На сегодняшний день она полностью находится под государственным контролем и принадлежит "Транснефти".

Правда, слишком сильно увеличиться "Роснефти" могут не дать. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже отметили, что теперь компания сможет приобретать максимум туалет или бензоколонку, о крупных покупках речи идти не может. Правда, это в России, за рубежом "Роснефть" может укрупняться сколько ее душе угодно.

Надо сказать, что в числе прочего компания решила замахнуться на традиционную вотчину Газпрома - газовый рынок. В ее планах - активное развитие этого направления вместе с приобретенной "Итерой" и газовым активом ТНК-BP - "Роспаном".

К слову, Газпром не отстает от своих нефтяных коллег и традиционно прирастает своими собственными проектами. Аккурат на следующий день после объявления о мегасделке, Газпром отчитался о завершении не менее масштабного проекта в истории мировой добычи газа — запуске Бованенковского месторождения, а чуть более месяца назад была запущена вторая нитка газопровода "Северный поток". В декабре концерн должен начать строительство нового газопровода "Южный поток".

Все мое

Еще одним способом национализировать богатства стала раздача государством месторождений в работку, наиболее перспективные из которых остались на шельфе. В преддверии активизации этого процесса, в законодательство были внесены изменения, в соответствии с которым браться за работку участков в море могли только компании с государственным участием, имеющие опыт работы в этом направлении не менее 5-ти лет. Воспротивиться этому правилу удалось только ЛУКОЙЛу, который успел еще до появления новой законодательной базы получить участки на Каспийском море.

Больше никому со стороны такие участки не раздавались. Зато даже без конкурса они оказывались в распоряжении Газпрома и "Роснефти". И сколько частные компании ни пытались лоббировать свои интересы во властных структурах, отправляя коллективные письма с просьбами, пока никакого сдвига в вопросе допуска их к шельфу не произошло. У частного бизнеса осталась единственная возможность поучаствовать в освоении шельфовых проектов - присоединяться к владельцам лицензий в рамках совместных предприятий.

Обманчивый ракурс

Примечательно, что если с одной стороны государство наполняет "Роснефть" привлекательными нефтяными активами, то с другой стороны оно готово решительным образом выставить государственный актив на продажу, отдав его неведомым покупателям в результате новой волны приватизации. И если сначала речь шла о довольно-таки сдержанных масштабах, на продажу могло быть выставлено до 25% в компании, то уже в этом году правительство взяло решительный курс на полный выход государства из акционеров этого предприятия, что должно случиться к 2016г. Правда, в отношении Газпрома подобных планов нет. Но в газовом концерне госучастие составляет только 51%. Зато планы приватизации вынашивались в отношении "Транснефти", на балансе которой сосредоточена вся нефтепроводная система РФ.

По логике властей, приватизация должна способствовать пополнению бюджета. Хотя нетрудно подсчитать, что разовая продажа доли - это гораздо меньшие инвестиции, чем регулярный доход в казну в виде дивидендов, которые и у Газпрома, и у "Роснефти" за последний год выросли в разы и бьют все рекорды, имея потенциал увеличения до уровня мировых компаний. Судя по всему, у правительства есть куда пристроить эти средства. Например, 50,2 млрд руб. из этих выплат недавно было решено отправить на развитие энергетики Дальнего Востока.

Экспертное мнение

Аналитики видят как негативные, так и позитивные моменты в национализации российских недр. По мнению аналитика "Инвесткафе" Григория Бирга, консолидация с увеличением доли государства может привести к тому, что регулирование отрасли станет в большей степени политизировано. "Во-первых, потому что госкомпании являются существенным и все большим источником доходов для государства. А во-вторых, потому что ввиду увеличения доли госкомпаний на рынке государство фактически получает больше инструментов для управления инфляцией и расходами населения, как в случае с ценами на нефтепродукты", - считает эксперт.

Директор аналитического управления компания "Альпари" Александр Разуваев считает, что в национализации недр ничего страшного нет. "Есть страны, где нефтегазовый сектор целиком принадлежит государству", - отмечает он. При этом эксперт напоминает, что в конце 1990-х гг. олигархи, которые получили свои компании бесплатно на залоговых аукционах, практически не платили налоги, оптимизируя через систему внутренних и внешних офшоров денежные потоки своих компаний. И лишь после дела ЮКОСа ситуация изменилась. "Думаю, что ТНК-BP - не последняя остановка, есть еще и другие лакомые активы (которые может поглотить государство. – Примеч. РБК)", - полагает эксперт.

При этом начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Трейд-Портал" Алексей Рыбаков считает, что с точки зрения исторической практики, национализация обычно происходит через безвозмездную экспроприацию, однако сегодня российские олигархи получают солидные премии за возвращаемые активы. В пример он приводит последнюю сделку "Роснефти".

"Судите сами. ТНК была приватизирована летом 1997г. Структуры Альфа-банка уплатили государству за контрольный пакет 800 млн долл. В 2001г. за 1,08 млрд долл. была приватизирована компания ОНАКО, в 2005г. присоединенная к ТНК. В 2003г. 50% ТНК было продано британской ВР за 7,5 млрд долл. "Роснефть" выкупает у ААР их долю в ТНК-ВР за 28 млрд долл., и это не считая дивидендов", - говорит эксперт.

По его оценкам, в долгосрочной перспективе сужение действующей олигополии сделает ситуацию на внутреннем рынке еще более "ручной". "И главное, надо помнить, что за премию в конечном счете заплатит в той или иной форме потребитель", - заключает эксперт.

Екатерина Струкова, РБК