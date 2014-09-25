Медведев согласился выделить на докапитализацию ВЭБа 240 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство России приняло решение поддержать Внешэкономбанк и обеспечить его ликвидностью в размере 240 млрд руб., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

«Правительство приняло решение поддержать Банк развития, чтобы он сохранил объем своего участия в развитии национальной экономики, докапитализировать его средствами федерального бюджета и обеспечить необходимый объем фондирования и ликвидности по линии Минфина и Центробанка в совокупном размере до 240 млрд рублей», — цитирует главу правительства Интерфакс.

Накануне глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил, что правительство согласовало выделение для поддержания ликвидности только 30 млрд руб.

«Принятые решения позволяют ВЭБу рассчитывать на системную и устойчивую господдержку, которая за счет принимаемых мер, в том числе первого этапа капитализации в размере не менее 30 млрд рублей, обеспечит динамичное развитие банка и соблюдение им основных нормативов финансовой устойчивости», — сказал он Интерфаксу.

Медведев сегодня пообещал, что «будет реализована большая программа государственных гарантий».

«Говорю это специально, потому что видел какие-то странные оценки о том, что государство отказало банку. Нет, наоборот, решение было принято для того, чтобы банк чувствовал себя устойчиво именно как институт развития», — подчеркнул премьер.

При этом он заметил, что «внешнеэкономические условия меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым вызовам, искать источники развития, что остается в числе приоритетов банка».

Вопрос о докапитализации Внешэкономбанка был поднят на заседании правительства 23 сентября. Для выполнения обязательств по уже подписанным, но еще не реализованным кредитным соглашениям, а также для погашения долгов перед собственными кредиторами ВЭБу нужно 340 млрд руб., но проект бюджета на ближайшие три года выделения ему столь крупных средств не предусматривает.

Дополнительную ликвидность ВЭБ рассчитывал найти за счет продажи части активов, полученных ходе реализации антикризисных мероприятий, писал «Коммерсантъ».

По данным издания, Внешэкономбанк мог продать депозитарные расписки «Газпрома», рыночная стоимость которых составляет около 80 млрд руб. ВЭБ приобрел эти бумаги у германского концерна E.ON в 2010–2011 годах за 125,2 млрд руб. и до сих пор продавать их себе в убыток не планировал.

ВЭБ также был намерен предложить правительству санкционировать обратный выкуп эмитентами акций «Русала» по цене приобретения (22,9 млрд руб.) и «Интер РАО» по цене исполнения опциона (31,3 млрд руб.), сообщал «Ъ». Однако глава госкорпорации Владимир Дмитриев опроверг эту информацию.

«Речь о продаже пакетов акций и других неликвидных активов, принадлежащих ВЭБу, в настоящее время не идет. ВЭБ с такими инициативами не выступал, понимая, что их реализация по рыночным ценам окажется для банка убыточной», — заявил он 23 сентября Интерфаксу.

ВЭБ оказался в числе российских банков, попавших под санкции США и Европейского союза. Введенные в конце июля 2014 года меры запрещают гражданам и компаниям покупать или продавать выпущенные им и другими банками из черного списка новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней.

Кроме того, 24 сентября Внешэкономбанк оказался в новом санкционном списке Японии. Помимо ВЭБа, под санкции Токио подпали ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Дополнительные ограничения запрещают гражданам и компаниям из Японии совершать операции с бумагами этих банков, сроки погашения которых превышают 90 дней. Запрет распространяется также на дочерние организации вышеназванных банков, в которых им принадлежит более 50% капитала.