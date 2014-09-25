Министр по делам Крыма предсказал бум украинских инвестиций в полуостров

Глава министерства по делам Крыма Олег Савельев (Фото: ИТАР-ТАСС)

В будущем Украина станет одним из главных источников инвестиций для экономики Крыма, заявил на проходящем в Москве инвестиционном саммите Reuters глава министерства по делам Крыма Олег Савельев. Тем не менее, на первых порах полуострову придется развиваться за счет бюджета, считает министр.

«Я считаю, что у нас одним из главных источников инвестиций будет Украина. И те кооперационные связи, которые у нас сложились, если удастся их сохранить - это будет большой удачей для нас и наших партнеров. Условия для легализации в том числе украинского участия в бизнесе в Крыму Украина, по моим ощущениям, создала», – сказал глава Минкрыма. При этом он уточнил, что закон об оккупированной территории был принят Украиной без экономической части.

«Мы не хотим закрываться от Украины. Наоборот. Мы все слишком начали политизировать кучу просто экономических вопросов. Когда мы начнем смотреть, не дай Бог, на цвет паспорта и на цвет кожи инвестора – ничего хорошего из этого не выйдет», – добавил министр.

Савельев рассказал, что несмотря на санкции, интерес со стороны частных инвесторов к Крыму большой, при этом зарубежных партнеров интересует в первую очередь энергетика и сельское хозяйство, водоснабжение и туризм, который в будущем, по его мнению, должен стать локомотивом экономики полуострова. Интерес к экономике Крыма проявляют китайские, швейцарские, финские, шведские и итальянские инвесторы, уточнил чиновник. «Итальянцы очень порывались приехать, но отложили из-за санкций», – пояснил Савельев.

Пока же первую партию в Крыму будет играть, по мнению министра, бюджет России.

«На старте подавляющий объем инвестиций будет бюджетный. Это связано с задачей установления прозрачных и понятных для инвестора правил игры, задачей, которая является самой актуальной, номер один», – сказал он и пояснил, что «государственные инвестиции не окупятся. Нет понятия окупаемости государственных инвестиций».

При этом министр рассказал, что определенно можно назвать только сумму федеральной целевой программы «Развитие Крыма» – 103,8 миллиарда рублей в 2015 году, а до 2020 года – 681,2 миллиарда рублей, из которых 658,1 миллиарда – бюджетные деньги. Российские власти рассчитывают объединить энергосистемы Крыма и РФ, а также ввести в действие собственную генерацию в 2017 году, а к концу 2018 года построить железнодорожный и автомобильный мост через Керченский пролив.

Кроме того, Савельев предсказал усиление социальной напряженности. «По моим оценкам и ощущениям, население понимает, что просто будет нескоро. Бизнес понял это еще раньше. Мой прогноз – через пару месяцев мы получим первую волну напряжения от затягивающихся проблем. Эйфория не может длится вечно», – сказал он.

Ранее российские власти обсуждали два варианта выделения денег на развитие Крыма – напрямую из бюджета или через Инвестиционный фонд России. В итоге от последнего варианта решено было отказаться.

