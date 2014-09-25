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Эксперты назвали три сценария расширения санкций против России
Экономика, 25 сен 2014, 19:40
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Эксперты назвали три сценария расширения санкций против России
Российскую экономику ждет масштабный кризис, если Запад усилит санкции, подсчитали эксперты «Ренессанс Капитала». По самому негативному сценарию — при сокращении экспорта нефти и газа на 50% и полномасштабных финансовых ограничениях — ВВП рухнет на 8% в 2015 году.
Фото: ИТАР-ТАСС

Российскую экономику ждет масштабный кризис, если Запад усилит санкции, подсчитали эксперты «Ренессанс Капитала». По самому негативному сценарию — при сокращении экспорта нефти и газа на 50% и полномасштабных финансовых ограничениях — ВВП рухнет на 8% в 2015 году.

Базовый прогноз «Ренессанса» на 2015 год — рост ВВП на 1,7%. Это оптимистичнее, чем консенсус-прогноз Bloomberg (1,2%). Прогноз предполагает окончание действия большинства санкций в отношении России к концу 2015 года и улучшение ситуации на Украине.

Тем не менее эксперты признают, что вероятность обострения геополитических рисков остается крайне высокой. «Главный риск — усиление санкций. Кроме того, мы оцениваем негативный потенциал воздействия возможных налоговых новаций на ВВП в 0,5%», — пишут аналитики.

Расширение санкций возможно по трем направлениям. Первое — распространение финансовых ограничений на всю экономику и на весь частный сектор. Второе — падение газового экспорта на 25 и 50%. Третье — аналогичное по масштабу сокращение экспорта нефти.

Усиление только финансовых санкций приведет к корректировке базового прогноза ВВП на -3 процентных пункта, сценарий, предполагающий падение газового экспорта на 50%, — на -2,2 п.п. Причем эффект может быть кумулятивным. Так, финансовые санкции в совокупности с сокращением экспорта нефти и газа на 25% приведут к падению ВВП в 2015 году на 5,9%, если же сокращение экспорта составит 50%, то на 8%.

Весной этого года, когда Запад обсуждал возможность введения масштабных санкций против России, Минэкономразвития разработало «шоковый» сценарий развития экономики, который был засекречен. Источник в финансово-экономическом блоке рассказывал РБК, что ведомство в нем закладывало снижение экспорта газа примерно на 50%.

Кроме того, когда первые санкции в отношении России были только объявлены, но еще не вступили в силу, в правительстве была создана неформальная рабочая группа, которая разработала несколько возможных сценариев развития ситуации с введением санкций, включая технологические, экономические, политические и энергетические, говорит источник, знакомый с ходом подготовки сценариев. По его словам, каждый сценарий имел набор контрмер. При их разработке изучался опыт санкций, особенно в отношении Кубы, Ирана, Китая, Союзной Республики Югославии.

В качестве одного из сценариев рассматривалось стопроцентное прекращение экспорта газа и нефти из России и полное закрытие доступа российских компаний к зарубежному финансированию, а также массовые визовые и экономические санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов. По словам собеседника РБК, по всем сценариям Россия сможет переключиться на альтернативные рынки капитала, каналы экспорта и импорта «без тотальных потерь», под которыми он подразумевает «риски потерь субъектов, которых могли бы затронуть санкции». В некоторых случаях санкции становились возможностью для развития собственной экономики.

Несмотря на итоги минской встречи, Россия готова к любому развитию событий и «с учетом поведения наших западных партнеров не отказывается ни от одного из сценариев», говорит он.

Падение экспорта нефти на 50% вызовет гораздо более серьезные последствия, чем предполагают аналитики «Ренессанс Капитала» (-4,5 п.п.), считает главный экономист Сбербанка Юлия Цепляева. Достаточно вспомнить кризисные годы, когда цена на нефть существенно снизилась, тогда падение ВВП составило почти 8%.

Аналитик Росбанка Евгений Кошелев предполагает, что геополитическая ситуация нормализуется через 6—12 месяцев, этот прогноз он заложил в свои расчеты (рост ВВП на 1,1% в 2015 году). «По нашему базовому сценарию мы не ожидаем торговых ограничений на энергоносители, как не ожидаем и падения экспорта нефти и газа по другим причинам», — говорит аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Колычев. В свой прогноз он закладывает только действующие санкции.

«Мы не закладываем никаких новых санкций в наши прогнозы, потому что нет смысла закладывать гипотетические предпосылки. Единственное, что мы закладываем — это рост инфляции и введение налога с продаж», — говорит аналитик ING Дмитрий Полевой.

В Центре развития ВШЭ разработали два сценария, по которым может развиваться российская экономика. Согласно базовому прогнозу, учитывающему введение налога с продаж и ослабление санкций, в 2015 году рост ВВП составит 0,8%. «По второму сценарию ВВП сокращается на 2%, мы предполагаем, что это может произойти из-за снижения темпов роста сырьевого экспорта», — говорит эксперт Центра развития Николай Кондрашов.

Автор: Юлия Забавина, Яна Милюкова, Дмитрий Коптюбенко.
Теги: санкции , экономика , Россия , эксперты
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