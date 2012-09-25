Индекс ММВБ держит высоту 1480 пунктов

Во вторник на рынке не получилось ни хорошего роста, ни глубокого падения, и это оптимальные условия для постепенного набора "лонгов".

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Во вторник, 25 сентября, настроение участников торгов на российском фондовом рынке не было устойчивым. В начале дня биржевые "быки" попытались взять штурмом отметку 1500 пунктов по индексу ММВБ. Такая идея у них появилась благодаря краткосрочному восходящему тренду на американском рынке и восстановлению цен на нефть. Но сопротивление не поддалось, и дальнейшую судьбу рынка решили негативные макроэкономические новости по Европе, важнейшей из которых стало понижение агентством S&P прогноза динамики ВВП еврозоны на 2013г. Вечерняя, несколько более слабая, чем ожидалось, макростатистика по рынку жилья США была нивелирована неожиданно резким приростом индекса потребительского доверия, так что новых драйверов движения российский рынок с этой стороны так и не получил.



Ухудшившийся настрой инвесторов заставил индекс ММВБ трижды сходить к укрепленной днем ранее поддержке 1480 пунктов, но пробита она так и не была. Тенденция последних дней такова, что активно приобретать бумаги по высоким ценам игроки не хотят, но просадки выкупают с удовольствием. И это оптимальная стратегия работы в текущих рискованных условиях.



По итогам торговой сессии 25 сентября индекс ММВБ понизился на 0,49% - до 1482,61 пункта, а РТС повысился на 0,07% и достиг отметки 1510,65 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 426,75 млрд руб.



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