Г.Онищенко открыл охоту на производителей контрафактного алкоголя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) считает необходимым провести очередные проверки предприятий, производящих алкогольную продукцию.

Как говорится в письме главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко "Об усилении надзора за вином", цель проверок - недопущение изготовления алкоголя из виноматериалов грузинского производства, завезенных под видом продукции других стран.

В письме отмечается, что при выявлении подобных фактов производство и реализация продукции должны быть запрещены. Предусмотрен также отзыв разрешительной документации.

Как следует из материалов службы, поводом для начала новых проверок стал факт обнаружения в Москве вин "Хванчкара", "Киндзмараули", "Алазанская долина" производства ООО "РОИАЛ" (г.Железнодорожный, Московская область) и "Ахашени", "Алазанская Долина", "Киндзмараули" производства ООО "Самтрест - Санкт-Петербург".

Проведенные исследования данной продукции выявили ее несоответствие установленным требованиям, в связи с чем приняты меры по прекращению ее производства и оборота. Согласно документации, данная продукция изготовлена в сентябре 2006г., то есть после введения запрета на вино и виноматериалы из Грузии.

Напомним, 27 марта 2006г. Россия запретила импорт вин из Молдавии и Грузии, мотивировав этот шаг содержанием в вине пестицидов и тяжелых металлов. На долю РФ приходилось 80-85% от общего объема молдавского экспорта винодельческой продукции.

Примечательно, что накануне Геннадий Онищенко высказал мнение, что молдавское вино вряд ли вернется на российский рынок. По его словам, проблема зашла в тупик после того, как Молдавия начала политизировать ситуацию. В результате, отметил главный санитарный врач РФ, делегация Роспотребнадзора, вероятно, откажется от поездки в Кишинев на переговоры.

"Молдавская сторона просто не желает наводить порядок в производстве. Все это утверждает нас в мысли, что молдавскому вину практически закрыта дорога на российский рынок, - подчеркнул он. Вероятно, схожая судьба ожидает и грузинскую продукцию, так как Грузия также сильно политизировала винный вопрос.

Заметим, что винная блокада нанесла серьезный урон экономикам Грузии и Молдавии. Последняя, например, была вынуждена снизить прогноз роста промышленного производства в 2006г. с 6,5% до 1%.