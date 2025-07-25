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ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата

ФТС начала реорганизацию центрального аппарата, направленную на повышение эффективности работы и создания «умной» таможенной службы. В рамках реформы будут созданы семь функциональных блоков и специальный аналитический центр
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Федеральная таможенная служба в рамках реализации «Стратегии-2030» проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. Цель изменений — повышение эффективности работы, устранение дублирования функций и создание гибкой системы управления, ориентированной на поддержку региональных подразделений.

«Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления», — заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев (его слова передала пресс-служба). «Стратегическая цель — создание «умной» таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — указали в ФТС.

В рамках реформы в центральном аппарате будут выделены семь ключевых функциональных блоков: цифровой трансформации, оперативного таможенного контроля, таможенных процедур и технологий, экономический, правоохранительный, международно-правовой, тыловой. Сейчас в структуру центрального аппарата ФТС входит 21 управление (с учетом главных), каждое из них отвечает за определенное направление деятельности службы — например, организации таможенного оформления и таможенного контроля, федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования, информационных технологий, по борьбе с контрабандой. В рамках реформы основная часть управлений будет объединена в функциональные блоки, а часть останется самостоятельными — например, управление по борьбе с коррупцией и кадровое.

Отдельно создается специализированный аналитический центр стратегического планирования и прогнозирования, который будет входить в блок цифровой трансформации.

В ФТС подчеркнули, что все мероприятия будут проводиться в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда. Сейчас, по данным службы, в центральном аппарате работают 1653 должностных лица, из них 828 сотрудников и 825 государственных гражданских служащих.

ФТС считает, что оптимизация позволит:

  • сократить временные и бюрократические издержки;
  • обеспечить эффективность и прозрачность деятельности службы для бизнеса и граждан;
  • выстроить четкую систему управления;
  • сохранить кадровый потенциал.

Реформа центрального аппарата проводится в рамках второго этапа утвержденной в 2020 году Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Документ предполагает следование таким принципам, как долгосрочное стратегическое планирование с учетом мировых тенденций, предсказуемость и прозрачность фискальных и регулирующих условий, нацеленность на результат, автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов деятельности таможенной службы на основе передовых технологий, клиентоориентированность и бесконтактность. Приоритетом в организации деятельности ФТС декларируется создание и совершенствование программных средств и технологий, которые обеспечат автоматизацию таможенных операций и таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, а также кадровой работы, правоохранительной деятельности и правового обеспечения деятельности таможенных органов.

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