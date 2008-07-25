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Цены на нефть в четверг выросли на фоне технической коррекции
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Цены на нефть в четверг выросли на фоне технической коррекции
Экономика, 25 июл 2008, 12:11
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Цены на нефть в четверг выросли на фоне технической коррекции
На рынке нефти в четверг наблюдался технический отскок - после сильного падения последних дней инвесторы закрывали короткие позиции

Мировые цены на нефть в четверг повысились. На рынке наблюдался технический отскок - после сильного падения последних дней инвесторы закрывали короткие позиции. По итогам торгов в четверг, 24 июля, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросла на 1,05 долл., достигнув 125,49 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent Crude подорожал на 1,15 долл. - до 126,44 долл./барр.

Трейдеры возобновили покупки нефтяных фьючерсов, посчитав, что цены на нефть за последние две недели упали слишком сильно. Тем не менее аналитики полагают, что рост нефтяных котировок - всего лишь временное явление. По их мнению, требуется нечто большее, чем технический отскок, чтобы переломить "медвежьи" настроения среди участников рынка.

Отвесное падение цен на нефть началось на фоне опасений о том, что высокие цены на энергоносители и экономические проблемы в США и ряде других стран ведут к сокращению спроса на "черное золото". В результате за две недели котировки нефтяных фьючерсов упали более чем на 15%.

Между тем 25 июля рост на рынке нефти продолжился. Поводом для повышения котировок стало заявление главы израильского генштаба, генерал-лейтенанта Габи Ашкенази (Gabi Ashkenazi) о вероятности применения силы против Ирана в случае, если все дипломатические средства будут исчерпаны. "Мы все, как в США, так и Израиле, осознаем, что необходимо подготовить все варианты, - сказал Г.Ашкенази (Gabi Ashkenazi) в интервью израильскому радио. - Однако нет сомнений, что дипломатии должно быть отведено первое место".

Тем не менее аналитики рассматривают визит и слова генерал-лейтенанта как сигнал о росте напряженности между Ираном и Западом и угрозе военного конфликта, поскольку официальный Тегеран продолжает отстаивать свое право на обогащение урана. По словам представителей иранской делегации перед началом переговоров, о приостановке работ по созданию собственной атомной энергии "не может быть и речи". Такое заявление представители иранской делегации сделали на переговорах по ядерной программе страны не далее как в понедельник.

Департамент аналитической информации РБК

Теги: нефть , последний день
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