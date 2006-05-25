MasterCard установил цену для IPO на уровне 39 долл. за акцию

Второй по величине в США оператор кредитных карт MasterCard Inc. установил цену для IPO, осуществление которого начнется 25 мая на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на уровне 39 долл. за акцию. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе компании.

Руководство компании надеется в ходе IPO разместить 61 млн 520 тыс. 912 акций на общую сумму 2,39 млрд долл. Данное размещение может стать крупнейшим первичным размещением акций на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние два года. Акции компании будут торговаться на NYSE под символом "MA".

Эксперты связывают решение о проведении IPO с предстоящими компании судебными разбирательствами. MasterCard и её главного конкурента - компанию Visa - обвиняют в монопольном сговоре. По мнению ряда торговых организаций, которые выступают в качестве истцов, компании устанавливают слишком высокие комиссионные за операции по кредитным и дебетовым картам в магазинах, в результате чего страдают продавцы и покупатели.

В случае если суд будет проигран, MasterCard грозят многомиллионные потери, проведение же IPO позволит использовать часть полученных денег (около 650 млн долларов) на судебные расходы.

При этом эксперты практически не сомневаются в успешном проведении IPO, ведь спрос на пластиковые карты во всём мире увеличивается, а MasterCard является вторым по величине оператором кредитных карт в США. Желающих приобрести акции столь мощной компании, наверняка, найдется немало.