Белоусов из ЦМАКП описал модель бизнеса «как 90-е, но на благо общества»

После ввода санкций 2022 года «неожиданной историей» стало то, что адаптация проходила во многом не за счет «государевых людей», а за счет «слоя молодых предпринимателей», считает руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов

Дмитрий Белоусов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Плюсы российской экономики в том, что она смогла выстоять в условиях санкций, некоторые ее части показали свою высокую адаптивность к кризисам, крайняя бедность успешно преодолена, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Однако, «чтобы двигаться дальше, надо делать что-то новое, а с этим проблема», заявил Белоусов на закрытом заседании Столыпинского клуба 17 декабря (у РБК есть тезисы его выступления; их подлинность подтвердил участник заседания).

«Что очень важно, возник слой молодых предпринимателей, которые смогли нам обеспечить эту самую гибкость поставок, адаптивность к санкциям и выстраивание торговых маршрутов, отдельно платежных синхронизаций в тех точках, в которых нужно, и сделать все остальное. Это совершенно неожиданная история, потому что до сих пор казалось, что у нас государство держится на государевых людях, — ан нет, далеко не только на них. В не меньшей степени на молодых, этих самых активных, предпринимателях, которые «мы живем, как в 90-е, только на благо общества».

По словам Белоусова, многое удалось сделать благодаря той «модели интеграции», которая была, но сейчас внутри страны исчерпана. «Смогли [выстроить] те кусочки экономики, которые модернизировались, оказались устойчивы. Фарма показала, что она работает в условиях ковида и прекращения внешних поставок. На удивление вакцину сделали вообще первыми. Сельское хозяйство экспортируют, и у нас не то что дефицита хлеба нет, которым нас пугали все это время, но у нас дефицита мяса на рынке нет, как это ни удивительно. У нас работает логистика, нам удалось создать мощную цифровую среду», — заявил он.

В заслугу государству экономист ЦМАКП также поставил «преодоление крайней бедности». «Да, у нас высокая предбедность, под 40% суммарно, но у нас ситуация, когда людям на еду не хватает, ушла в социальный низ, социально-территориальный. В общем-то мы ушли от ситуации, когда было 15% нищих, которым есть было не на что на излете реформ 90-х», — констатировал Белоусов. Хотя, по его словам, 30–40% людей возле черты бедности, которым хватает только на еду и на одежду, «это тоже очень нехорошо».

В то же время экономист констатировал, что у России есть проблема с созданием нового, построением работающих институтов. «Мы не смогли в значительной мере вовнутрь завести нормальный институциональный контур, когда мы реально сложные вопросы собственности, споры о взаимных обязательствах в нестабильной ситуации просто рутинно решаем в нормальном судебном порядке», — заявил он.

По мнению Белоусова, Россия в целом может рассчитывать на «эффективный суверенитет экономики с умным наращиванием новых международных цепочек». Но прямо сейчас российская экономика вынуждена отталкиваться от спада инвестиций в поквартальном выражении и спада выпуска продукции в подавляющем числе отраслей обрабатывающей промышленности за девять месяцев, указал он. Растет дефицит бюджета и, как следствие, увеличение налоговой нагрузки. Жесткая денежно-кредитная политика привела бизнес к самофинансированию инвестиций, большинство предприятий отложили их на неопределенный срок, считает Белоусов.

По данным Росстата, в третьем квартале рост российского ВВП России составил 0,6% в годовом выражении, а за январь—сентябрь 2025 года — 1% (.xlsx). Однако в поквартальном выражении (с сезонной коррекцией) в первом квартале был спад на 0,7%, во втором ВВП подрос на 0,3%, а в третьем — на 0,1%. Это означает, что сейчас годовой рост обеспечивает четвертый квартал прошлого года (+4,5% год к году), а с начала года экономика в минусе, говорили РБК экономисты. Их прогнозы в целом по росту экономики за 2025 год колеблются от 0,8 до 1,3% (в расчете на оживление в последние месяцы). По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,3%.