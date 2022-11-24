РБК выпустил ренкинг 100 публичных российских компаний

Компании ранжированы по совокупному объему торгов их акциями на Мосбирже. Новый ренкинг — своеобразный «каталог» для частных инвесторов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

РБК составил ренкинг 100 российских публичных компаний, основанный на совокупном объеме торгов их акциями или расписками на Мосбиржеза девять месяцев 2022 года.

Проект пришел на смену рейтингу РБК 500, который с 2015 года аккумулировал ключевые показатели крупнейших компаний страны. Сейчас этот проект на паузе, поскольку власти разрешили публичным компаниям не раскрывать отчетность во избежание санкционных рисков, чем многие корпорации воспользовались.

В этом году объемы торгов акциями на российском рынке снизились на 26%: если в январе—сентябре 2021 года среднемесячный объем торгов акциями на Мосбирже составлял 2,3 трлн руб., то в соответствующем периоде 2022 года — только 1,7 трлн руб. По словам директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, на российском рынке сейчас действуют локальные инвесторы, преимущественно розничные, оставшиеся банки и другие институциональные игроки. Поэтому ситуация на рынке характеризуется большей спекулятивной активностью и большей волатильностью, меньшей эффективностью при более значимых возможностях для инсайдеров.

Главной движущей силой торгов на Мосбирже стали частные инвесторы — их доля в обороте акций выросла вдвое по сравнению с 2021 годом, достигнув 77%. При этом россияне продолжают открывать новые брокерские счета: их уже свыше 21 млн, что на 4 млн больше, чем год назад. Число квалифицированных инвесторов в России превысило 400 тыс. человек.

Для частного инвестора ренкинг РБК 100, по замыслу составителей, может стать своеобразным каталогом с информацией о ликвидности той или иной акции и динамике ее котировок, с прогнозами ведущих аналитиков о ее рыночном потенциале.

Комментируя настроения инвесторов в 2022 году, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых отмечает, что вложения сейчас в основном определяются новостной повесткой по специальной военной операции, а не корпоративными прибылями и дивидендами. В фаворитах, по ее словам, устойчивые компании без перспектив закрытия через пять–десять лет, компании с большими долями рынка, доступом к финансированию и менее подверженные санкциям.