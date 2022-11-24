Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Представьте, что перед вами зайчики: 5 мифов о публичных выступлениях Pro, 09:05
РБК выпустил ренкинг 100 публичных российских компаний Экономика, 09:01
Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине своего оружия Политика, 08:57
Овечкин стал автором нескольких исторических достижений в матче НХЛ Спорт, 08:45
У каких специалистов в России зарплаты выросли и на сколько Pro, 08:38
Минфин поддержал обязательный выпуск замещающих бондов для компаний Финансы, 08:30
Ракова анонсировала выдачу льготных электронных рецептов сроком до года Город, 08:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 08:29
Евродепутат увидел в резолюции о терроризме побуждение к войне с Россией Политика, 08:25
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков Pro, 08:13
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 08:05
Властям представили проекты российских аналогов TikTok и Instagram Технологии и медиа, 08:02
МИД заявил, что не планирует мер из-за реакции Польши на падение ракеты Политика, 07:59
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 07:38
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

РБК выпустил ренкинг 100 публичных российских компаний

Компании ранжированы по совокупному объему торгов их акциями на Мосбирже. Новый ренкинг — своеобразный «каталог» для частных инвесторов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

РБК составил ренкинг 100 российских публичных компаний, основанный на совокупном объеме торгов их акциями или расписками на Мосбиржеза девять месяцев 2022 года.

Российский рынок акций. Что покупали и продавали инвесторы? РБК 100 — рэнкинг самых ликвидных бумаг на Мосбирже Посмотреть рейтинг

Проект пришел на смену рейтингу РБК 500, который с 2015 года аккумулировал ключевые показатели крупнейших компаний страны. Сейчас этот проект на паузе, поскольку власти разрешили публичным компаниям не раскрывать отчетность во избежание санкционных рисков, чем многие корпорации воспользовались.

В этом году объемы торгов акциями на российском рынке снизились на 26%: если в январе—сентябре 2021 года среднемесячный объем торгов акциями на Мосбирже составлял 2,3 трлн руб., то в соответствующем периоде 2022 года — только 1,7 трлн руб. По словам директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, на российском рынке сейчас действуют локальные инвесторы, преимущественно розничные, оставшиеся банки и другие институциональные игроки. Поэтому ситуация на рынке характеризуется большей спекулятивной активностью и большей волатильностью, меньшей эффективностью при более значимых возможностях для инсайдеров.

Главной движущей силой торгов на Мосбирже стали частные инвесторы — их доля в обороте акций выросла вдвое по сравнению с 2021 годом, достигнув 77%. При этом россияне продолжают открывать новые брокерские счета: их уже свыше 21 млн, что на 4 млн больше, чем год назад. Число квалифицированных инвесторов в России превысило 400 тыс. человек.

Для частного инвестора ренкинг РБК 100, по замыслу составителей, может стать своеобразным каталогом с информацией о ликвидности той или иной акции и динамике ее котировок, с прогнозами ведущих аналитиков о ее рыночном потенциале.

Комментируя настроения инвесторов в 2022 году, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых отмечает, что вложения сейчас в основном определяются новостной повесткой по специальной военной операции, а не корпоративными прибылями и дивидендами. В фаворитах, по ее словам, устойчивые компании без перспектив закрытия через пять–десять лет, компании с большими долями рынка, доступом к финансированию и менее подверженные санкциям.

Читайте на РБК Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как найти сотрудников на релокацию из другого региона
Фото: Sergio Perez / Reuters Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Фото: Владислав Шатило / РБК Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
Что не так с поиском b2b-клиентов и как все исправить
Авторы
Теги
Анна Гальчева
Акции Мосбиржа Рейтинг
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мосбиржа заявила о снижении прозрачности рынка из-за скрытия отчетности
Финансы
Мосбиржа допустит «дружественных» нерезидентов к рынкам облигаций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter