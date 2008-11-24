Инфляция по итогам года превысит 13%

По прогнозу Министерства экономического развития РФ, инфляция в России в 2008г. незначительно превысит 13%. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации, подготовленном Минэкономразвития.

Уровень инфляции в ноябре 2008г. прогнозируется ведомством на уровне не выше 0,8%. Минэкономразвития отмечает, что в связи с удешевлением импортного сельхозсырья стала ослабевать инфляция издержек. В результате стал ослабевать рост цен на продукты, снижаются цены на бензин.

В связи с нарастанием данных процессов в ноябре-декабре ожидается еще более умеренный рост цен, по сравнению с октябрем замедление инфляции (без учета исключением плодоовощной продукции) может составить 0,2-0,4 процентных пункта.

Также среди основных факторов, влияющих на темпы инфляции в конце 2008г., Минэкономразвития отмечает начавшееся затухание внутренней инфляции на фоне усиливающегося снижения мировых цен, прежде всего на продовольственные товары. При этом в связи с ухудшением финансового положения предприятий замедлились темпы роста оплаты труда и доходов населения, сократились другие расходы. Вследствие дефицита денежных средств в торговле усилились стимулы по сокращению маржи торговых организаций для ускорения денежного оборота.

Также в документах МЭР отмечается, что реальное ослабление рубля к доллару составит 2,5-2,8%, к японской иене - 5,6-5,8%, укрепление к евро - 2,9-3%.