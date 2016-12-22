ОНФ назвал лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний

Рейтинг расточительности ОНФ, касающийся закупок автомобилей, возглавили дочки «Транснефти», «Газпрома» и госкомпания, занимающаяся экспертизой в сфере безопасности АЭС. Большинство госуправленцев предпочитает Mercedes и Lexus

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

​Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил рейтинг госкомпаний, компаний с госучастием и бюджетных учреждений, решивших закупить дорогостоящие автомобили в 2018 году (есть у РБК). В «Индексе расточительности», подготовленном активистами проекта «За честные закупки», — 22 заказчика из 15 регионов, которые намеревались потратить на автомобили в общей сложности около 258 млн руб. Самыми популярными марками среди участников рейтинга стали Mercedes-Benz, Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser.

«Индекс расточительности» состоит из двух разделов: первый посвящен прямым покупкам дорогостоящих автомобилей, второй составлен на основании закупок услуг автомобильного лизинга. Все представленные в рейтинге закупки размещены на портале госзакупок.

За комфорт передвижения

В раздел рейтинга ОНФ, посвященный прямым покупкам автомобилей, вошли закупки на 152,4 млн руб. На первом месте оказалось АО «Черноморские магистральные ​нефтепроводы» («Черномортранснефть»), решившее потратить на легковой автомобиль 13,7 млн руб. Предприятие принадлежит ПАО «Транснефть». В описании закупки не указана модель автомобиля, но под требования технического задания предположительно подходит Mercedes-AMG G63, уточняют активисты ОНФ. Указанная закупка была размещена компанией на сайте госзакупок 17 сентября.

«Черномортранснефть» попал и на четвертую строчку рейтинга с закупкой автомобиля за 9 млн руб. Предположительно, согласно техзаданию, это Lexus LX 570 Superior, отмечают составители рейтинга. Закупка размещена 19 сентября.

«Если найденная закупка служебного автомобиля — самый большой грех среди всех тендеров компании (ежегодно закупает товаров и услуг на 200 млрд руб.), проверенных Народным фронтом, то наверно эта армия ополченцев не зря получает свой фронтовой паёк», — прокомментировал РБК рейтинг ОНФ и закупки дочерней структуры советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он добавил, что в документации не содержится марок персональных авто. «В первом случае речь идет об автомобиле Mercedes-Benz Sprinter российского производства, представляющего собой лабораторию качества нефтепродуктов. А во втором случае — об автобусе «Альпард», приобретение которого запланировано для перевозки различных делегаций», — отметил Демин.

Второе место в рейтинге ОНФ заняло ООО «Газпром добыча Оренбург». Предприятие является дочкой ПАО «Газпром», и, согласно данным ОНФ, компания готова потратить 10,26 млн руб. на покупку Mercedes-Benz S560 4Matic. Закупка на поставку автотранспортной техники размещена на сайте госзакупок 14 августа. Пресс-служба «Газпрома» перенаправила запрос РБК в «Газпром добыча Оренбург», его представитель не ответил на звонок РБК.

На третьей строчке АО «ВО «Безопасность», которое решило закупить для приема иностранных делегаций автомобиль за 9,3 млн руб., отмечают активисты ОНФ. Основываясь на техзадании, активисты ОНФ предположили, что это автомобиль марки Mercedes-Benz S560 4Matic L. Предприятие занимается обеспечением ядерной и радиационной безопасности и до июня 2017 года находилось в ведомственном подчинении Ростехнадзора, позднее было преобразовано в акционерное общество. На сайте госзакупок «ВО «Безопасность» разместила закупку 12 сентября.

«Деньги, направленные на закупку автомобиля, абсолютно негосударственные. Это средства, полученные от ведения внешнеэкономической деятельности по контрактам, которые мы выполняем с органом-регулятором строительства атомных электростанций в Индии, Бангладеш, Иране и Египте», — сказал РБК замгендиректора АО «ВО «Безопасность» Вячеслав Горчаков. Условиями контрактов предусмотрено обеспечение транспортом руководителей органов регулирования, когда они приезжают для переговоров в Россию, пояснил он, добавив, что российской стороне за рубежом тоже предоставляются автомобили.​ «Мы просто обязаны на высоком, близком к государственному, уровне принимать высокопоставленных руководителей», — подчеркнул Горчаков.

Кроме того, в «Индекс расточительности» попали закупки автомобилей ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» на 8,4 млн руб., АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — 8,3 млн руб., АО «Особое конструкторское бюро МЭИ» — 8,2 млн руб., АО «Центр развития инвестиционных проектов» — 7,7 млн руб., ООО «Газпромтранс» — 7,1 млн руб., АО «Транснефть-Верхняя Волга» — 7,1 млн руб. и др.

Нужны ли ограничения

«Заказчикам, которые продолжают тратить баснословные деньги на комфортное передвижение, давно пора задуматься над собственной эффективностью и пересмотреть приоритеты. Тратя на роскошь деньги государства или средства, поступающие напрямую от населения, руководство компаний показывает себя не с лучшей стороны», — уверен координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, некоторые госкомпании нормируют траты и устанавливают ограничения на том же уровне, что и органы государственной власти. «Необходимо брать с них пример, а не оправдывать роскошные автомобили необходимостью перевозить иностранные делегации. Мы обратились в правительство РФ с просьбой ускорить создание механизма нормирования закупок для всех заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ, для повышения эффективности расходования средств», — заявил РБК Гетта.

Все заказчики, вошедшие в рейтинг ОНФ, проводили закупки согласно 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На сегодняшний день этот закон не предполагает никаких механизмов регулирования максимальной цены закупки, заказчики самостоятельно выбирают уровень суммы, которую они готовы потратить, пояснила РБК эксперт по госзакупкам компании «СКБ.Контур» Марина Савукова. «Сейчас нет никаких ограничений, которые запрещали бы таким заказчикам покупать дорогие автомобили», — указала Савукова.

Многие госкомпании закупают основную часть товаров, работ и услуг на те деньги, которые зарабатывают сами. Введение для госкомпаний жесткого регулирования максимальной цены для закупки — спорный вопрос, считает эксперт. «Когда мы говорим про заказчиков по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок), там да, это полностью бюджетные деньги, значит они [заказчики] тратят налоги населения, и тут уже возникает вопрос, когда у нас совершаются дорогие покупки. Здесь же бизнес имеет право на иногда может быть не совсем оправданные покупки», — не согласна с аргументацией ОНФ эксперт по госзакупкам.

Лизинг авто

Заказчики, попавшие в топ-10 второй части рейтинга ОНФ, планируют потратить на услугу «лизинг автомобиля» более 105,7 млн руб. В раздел вошли компании, монопольно представляющие населению услуги по водоснабжению, электроэнергии, которые согласно законодательству проводят закупки по 223-ФЗ, подчеркнули авторы рейтинга.

Первое и второе место раздела рейтинга «Лизинг автомобилей» заняло АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики, которое объявило закупки на услугу лизинга автомобилей стоимостью 20,4 млн и 17,9 млн руб. соответственно на 35 месяцев. Предприятие планирует получить в распоряжение две модели Mercedes-Benz: AMG G63 и S63 AMG 4Matic. Среди требований к одному из автомобилей — панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности спереди, интеллектуальная система освещения с кристаллами Swarovski, добавили эксперты ОНФ. Поставщиком стал АО «ВЭБ-лизинг». На сайте госзакупок указанные закупки были размещены 21 сентября и 6 июня. РБК направил запрос в Минэкономразвития Карачаево-Черкесской республики, которое является учредителем АО «Водоканал».

На третьем месте — ООО «Энергопром групп» (Ульяновская область), объявившее закупку лизинговых услуг стоимостью 11,4 млн руб. Согласно техзаданию, компания планирует взять в лизинг Lexus LX 570 III Рейсталинг 2 в комплектации Premium+. Закупка была размещена 27 сентября. РБК направило запрос в «Энергопром групп».

В рейтинг также вошли ПАО «Магаданский морской торговый порт», планирующий взять в лизинг автомобиль за 9,1 млн руб., ООО «Коммунальная энергетика» (8,9 млн руб.), ООО «РТ-Развитие бизнеса» (8,4 млн руб.), ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (7,7 млн руб.) и др.