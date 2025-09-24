 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Мишустин назвал главную цель при подготовке проекта бюджета России

Мишустин: в проекте бюджета надо было минимизировать влияние негативных факторов
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главной целью при подготовке бюджета России было уменьшить влияние негативных факторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ», — сказал он.

Что будет с экономикой России. Новые прогнозы Минэкономики и экспертов
Фото:Андрей Любимов / РБК

Мишустин добавил, что подходы, которые были использованы при формировании бюджета, были «реалистичны и отчасти консервативны». Кроме этого, работу над проектом вели «с учетом текущих вызовов», уточнил премьер.

На заседании рассматривались вопросы в рамках проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов будет формироваться «по принципам и правилам, которые прописаны законодательно», то есть исходя из нормативного закрепленного бюджетного правила.

За счет чего Минфин предложил увеличить доходы бюджета
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он отмечал, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

К снижению ключевой ставки ЦБ приступил в июне: тогда она была понижена с 21 до 20%, в июле — до 18%. Последний цикл повышения длился с июля 2022 года, когда ставку подняли до 8,5%; в октябре 2024-го она достигла рекордного 21%.

Как рост НДС повлияет на рубль и темпы снижения ключевой ставки
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Михаил Мишустин проект бюджета Россия
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
