Мишустин назвал главную цель при подготовке проекта бюджета России

Мишустин: в проекте бюджета надо было минимизировать влияние негативных факторов

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главной целью при подготовке бюджета России было уменьшить влияние негативных факторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ», — сказал он.

Мишустин добавил, что подходы, которые были использованы при формировании бюджета, были «реалистичны и отчасти консервативны». Кроме этого, работу над проектом вели «с учетом текущих вызовов», уточнил премьер.

На заседании рассматривались вопросы в рамках проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов будет формироваться «по принципам и правилам, которые прописаны законодательно», то есть исходя из нормативного закрепленного бюджетного правила.

Он отмечал, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

К снижению ключевой ставки ЦБ приступил в июне: тогда она была понижена с 21 до 20%, в июле — до 18%. Последний цикл повышения длился с июля 2022 года, когда ставку подняли до 8,5%; в октябре 2024-го она достигла рекордного 21%.