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Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом
Экономика, 17:45
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Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом
Постановление правительства предусматривается создание не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию высокотехнологичной продукции российского машиностроения
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил правила компенсации автопроизводителям, а также компаниям, выпускающим сельскохозяйственную и железнодорожную технику, часть расходов на открытие за границей сервисных центров.

В общей сложности на выплату компенсирующих субсидий выделено 1,557 млрд руб.

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что за счет выделяемых из федерального бюджета средств планируется открыть не менее 30 сервисных центров, ведущих послепродажное обслуживание высокотехнологичной продукции. Эта мера призвана повысить конкурентоспособность российских производителей, обеспечив «непрерывное сопровождение» их продукции, и, как следствие, способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей.

Сами же машиностроители за счет субсидий смогут снизить свои затраты на создание системы послепродажного обслуживания. Однако о полной компенсации расходов речь не идет.

«Субсидии будут предоставляться организациям в размере, эквивалентном не более 50% фактически понесенных ими затрат на создание, обеспечение функционирования и расширение системы послепродажного обслуживания на конкретном целевом рынке, но не более 50 млн рублей на создание одного сервисного центра в среднем по проекту», — говорится в справке, опубликованной на сайте правительства.

Компенсироваться за счет правительственных субсидий будут расходы компаний на аренду помещений для сервис-центров, их материально-техническое оснащение и обучение персонала, а также некоторые другие затраты.

​В середине сентября 2017 года сообщалось, что Минпромторг разработал предложения по поддержке экспорта российских автопроизводителей, которые предполагают финансирование затрат на создание системы послепродажного обслуживания за рубежом.

Ранее о возможности введения субсидий говорил генеральный директор АО «Российский экспортный центр»​ (РЭЦ) Петр Фрадков (новым постановлением правительства за РЭЦ закреплены функции агента правительства России по вопросу предоставления субсидий). По словам Фрадкова, за рубежом готовы приобретать российские автомобили, но у покупателей сразу возникает вопрос по их обслуживанию.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Правительство , Минпромторг
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