Банк России попросил право блокировать интернет-сайты без суда

Банк России рассчитывает получить право вносить сайты в реестр запрещенной информации. Соответствующий законопроект уже проходит межведомственное согласование

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ЦБ рассчитывает получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знающих о соответствующем совещании у вице-премьера Максима Акимова. По данным издания, сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

В Банке России рассчитывают блокировать несколько видов сайтов. В первую очередь речь идет об интернет-ресурсах, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение. Далее идут сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.

Предполагается, что право блокировать сайты получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Как отмечает издание, Акимов не поддержал идею блокировки ЦБ сайтов, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Еще один федеральный чиновник посчитал предложенные регулятором критерии излишне широкими.

В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в российских доменных зонах.ru и.рф. С января по сентябрь это право регулятор применял 367 раз. Однако в тех случаях сайты не вносились в специальный реестр Роскомнадзора, что приводило к блокировке доступа к сайтам операторами связи.