Банк России лишил лицензии Центрально-Европейский банк

ЦБ сообщил об отзыве лицензии у Центрально-Европейского банка, входившего в четвертую сотню кредитных организаций страны

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С 24 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации «Центрально-Европейский банк» из Читы, указывается в сообщении регулятора. Этот банк входил в четвертую сотню в стране по объему активов.

В соответствии с сообщением ЦБ, причиной принятого решения стало наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Центрально-Европейский банк был зарегистрирован в январе 1994 года. Помимо головного офиса в Чите у него также есть филиал, а также несколько операционных касс в Москве.

Банк является участником Системы страхования вкладов с 2005 года.