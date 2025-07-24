Подачу газа из России в Армению приостановили из-за ремонтных работ

Подачу газа из России в Армению приостановили на два дня

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Подача природного газа из в Армению временно прекращена из-за аварийных работ на газопроводе в Грузии. Ремонт будет идти с 24 по 26 июля, сообщили в пресс-службе «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» <.> с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», — говорится в сообщении.

При этом газоснабжение потребителей будет осуществляться без ограничений — за счет резервов и поставок газа из Ирана, отметили в компании.

В прошлый раз транзит российского газа в Армению временно останавливали в марте.

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» общей протяженностью 612 км проложен из России в Армению через территорию Грузии.

«Газпром-Армения» обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении. На 100% принадлежит российскому «Газпрому». Его ввели в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.

Из Ирана Армения получает газ с 2009 года.