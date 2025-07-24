Как несырьевой неэнергетический экспорт адаптируется к вызовам

Одна из национальных целей к 2030 году — динамичное наращивание объемов поставок отечественной продукции за рубеж. Помочь в этом призван нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

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Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) играет значимую роль в развитии российской экономики на фоне необходимости снижения зависимости от сырьевых рынков. Обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт» ориентирован на увеличение к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта на две трети и аграрного минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, говорит старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков: «Проект предусматривает развитие устойчивых партнерств, создание инфраструктуры для экспорта и освоение новых рынков. В числе инструментов — предэкспортное финансирование, компенсация транспортных расходов, страхование поставок, поддержка портов, промышленных зон и хабов».

Адаптация рынка

Сегодня можно констатировать, что несырьевой неэнергетический экспорт адаптировался к новым экономическим условиям, говорит директор центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель. Объемы ННЭ в 2023 и 2024 годах, по его словам, вернулись к доковидным значениям на уровне $150 млрд в год, хотя пока не достигли показателей 2021 и 2022 годов ($190–195 млрд). Предприниматели переориентируются на рынки дружественных стран — их доля в структуре покупателей российской продукции превысила 80%, отмечает эксперт. При этом, несмотря на новые условия, российские товары продолжают экспортировать в европейские страны и США.

Крупнейшим сегментом ННЭ традиционно является продукция АПК. Здесь рост в физическом выражении за 2024 год составил 5,3%, а в денежном сократился на 1,1% — до $42,6 млрд, что связано со спецификой ценовой конъюнктуры на мировых рынках, говорит старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По словам эксперта, существенную вклад в ННЭ вносит химическая отрасль: поставки ее продукции за рубеж по 2024 года выросли на 1,3%, до $27,6 млрд. Также на 2,6% в физическом выражении вырос объем экспорта машин и оборудования, при том, что ранее он сокращался из-за ограничений на поставки западных технологий и комплектующих в Россию, отмечает Василий Танурков.

За первые четыре месяца 2025 года, по данным Федеральной таможенной службы, поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до $8 млрд. Значительный рост показал экспорт металлов и металлоизделий — до $20,4 млрд (+13,9%), продукции химпрома, включая каучук — до $10,5 млрд (+19,6%), текстиля, изделий из него и обуви — до $0,9 млрд (+ 48,7%).

Эксперты строят оптимистичные прогнозы относительно перспектив ННЭ. «Целевой объем ННЭ на 2025 год установлен на уровне $149,2 млрд, что представляется вполне реалистичным и мало отличающимся от оценок фактических объемов за 2024 год», —говорит Александр Кнобель.

К 2030 году при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» прогнозируется рост ННЭ до $248,1 млрд, на 70% к принятому за точку отсчета 2020 году, напоминает председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений (СРВТ) Максим Черешнев. По его мнению, факторами роста могут стать увеличение экспорта продукции АПК на 37%, а также развитие высокотехнологичных поставок в Азию и Африку.

Доля азиатских стран в общем объеме экспорта при этом увеличится более чем до половины с 35% в 2024 году. Ключевыми партнерами России по объему ННЭ в этом регионе сегодня являются Китай, Индия, Южная Корея и Бангладеш, на них за семь месяцев 2024 года пришлось 85% отечественного несырьевого экспорта в этот регион. По результатам опроса, проведенного РЭЦ, интерес бизнеса к рынкам Юго-Восточной Азии продолжает расти, а в топ-5 перспективных направлений, по мнению экспортеров, вошли страны ЕАЭС и СНГ, Ближнего Востока, Китай, государства АСЕАН и Южной Азии.

Максим Черешнев отмечает, что за последние пять лет на 60% выросло количество экспортеров — субъектов малого предпринимательства, и в ближайшие годы этот тренд сохранится. Рост экспорта продолжится во многом за счет целевых программ господдержки, в частности, льготного финансирования, считает он. «К 2030 году объем поддержанного экспорта может достичь 13,3 трлн руб., а доля опорных (играющих ключевую роль в формировании и реализации международных отношений, политических и экономических процессов — РБК.) стран — 85%», — комментирует Никита Гусаков.

Господдержка для экспортеров

Сами предприниматели довольно высоко оценивают роль поддержки и возможности, которые предоставляет нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

«Существует программа «Сделано в России», которой предусмотрены фестивали-ярмарки, они уже прошли в Китае и ОАЭ. Мы активно пользуемся поддержкой РЭЦ по этой программе и обладаем ее сертификатом, который высоко котируется в Китае: бренд «Сделано в России» им знаком», — говорит директор по развитию группы компаний «Белевская пастильная мануфактура» Наталья Беляшова. Она уточняет, что успех выхода на международный рынок сегодня в значительной мере зависит от господдержки в виде льготных кредитов и маркетинговой помощи за рубежом.

Развитие системы взаиморасчетов в национальных валютах и поддержка проектов, направленных на технологическое лидерство, по словам Никиты Гусакова, являются ключевыми задачами государства. «Особое внимание уделяется развитию цифровой платформы «Мой экспорт» и комплексному продвижению продукции под национальным брендом «Сделано в России», — отмечает эксперт.

Цифровая платформа «Мой экспорт» — важный инструмент для российских предпринимателей, созданный Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Она объединяет 127 финансовых и нефинансовых услуг в режиме «одного окна», что упрощает доступ к мерам поддержки. Воспользоваться платформой могут как действующие экспортеры, так и те компании, которые только планируют выход на зарубежные рынки, независимо от размера и отрасли, говорят эксперты, и доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За 2024 год на платформе, по данным РЭЦ, зарегистрировались более 10,6 тыс. компаний. Общее число зарегистрированных предпринимателей превысило 41 тыс., экспортно ориентированному бизнесу оказано более 1,6 млн услуг. Более 75% компаний возвращаются на платформу после получения одной услуги.

Например, компания «Лаборатория медицинской электроники «Биоток» из Томской области по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» получила возможность участвовать в вебинарах, оценить соответствие продукции требованиям конкретных стран. Компания получила рекомендации по логистике, торговле на зарубежных маркетплейсах и другим видам поддержки.

Лаборатория более 30 лет разрабатывает и производит медицинское оборудование для эндоваскулярных вмешательств, включая операции на сердце, сосудах, мозге и других органах. Метод широко используется для лечения сердечно-сосудистых, почечных, печеночных и других заболеваний. Оборудование востребовано по всему миру. Сегодня продукция компании экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья, включая Индию и страны Латинской Америки.

Технологичные экспортеры активно пользуются мерами господдержки. Например, компания «Мегакаунт» из Башкортостана — один из ведущих производителей и поставщиков систем подсчета посетителей в магазинах и программного обеспечения для ретейла. В своих разработках она использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения. Метрика времени пребывания помогает классифицировать магазины по частоте задержек посетителей и прицельно работать с полученными данными. Системы «Мегакаунт» уже стоят в торговых сетях стран СНГ, Австралии, Индонезии, ОАЭ, Катара, Болгарии, Словакии, Венгрии, Австрии, Мальты, Испании, Португалии. С сертификацией и выходом на новые рынки компании помогает региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ, ) который входит в инфраструктуру поддержки экспорта в России. При содействии ЦПЭ продукция компании была размещена на площадках Alibaba, Europages, IndustryStock. В частности, через маркетплейс Alibaba была заключена сделка по продаже счетчиков посетителей с покупателем из ОАЭ.

Пример эффективной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» — сотрудничество группы РЭЦ и компании SFT Group — одного из российских лидеров в производстве картонов и упаковки из вторичного сырья. Компания активно развивает направления внешнеэкономической деятельности, охватывая страны СНГ и Китай. В 2024 году объем экспорта достиг 31 тыс. т, что составило 7% от общего объема производства. В планах на 2025 год — увеличить поставки за рубеж до 35 тыс. т. Этому будет способствовать в том числе увеличение производственных мощностей компании. В мае 2025 года состоялся запуск майкопского завода «Картонтара-2» мощностью до 150 млн кв. м гофропродукции в год при содействии РЭЦ. Объем инвестиций в проект составил около 2,8 млрд руб., срок реализации — два года.

Актуальные вызовы

Перспективы экспорта напрямую зависят от способности государства и бизнеса совместно выстраивать и масштабировать новые логистические маршруты, развивать альтернативные системы расчетов, снижающие зависимость от западной финансовой инфраструктуры и ослабляющие риски вторичных санкций для партнеров. Необходима и системная работа по расширению ассортимента конкурентоспособной продукции и географической диверсификации экспортных поставок, говорит Александр Кнобель.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» направлен на решение стратегически значимых вопросов, отмечает Василий Танурков: «Достижение целей по росту ННЭ предполагает ряд мер господдержки: компенсацию части затрат на НИОКР и омологацию продукции для внешних рынков, льготное кредитование экспорта высокотехнологичной продукции, компенсацию части затрат на транспортировку экспортерам и сертификацию продукции для внешних рынков, создание транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в ключевых регионах, предоставление льготных тарифов логистическим операторам».

По мнению Максима Черешнева, помочь решить проблемы трансграничных взаиморасчетов могло бы расширение валютных инструментов — легализация криптовалют для «закрытых» юрисдикций, таких как Иран и Вьетнам, а также продолжение развития прямых расчетов в рублях и нацвалютах стран-партнеров. В 2024 году доля рублевых расчетов по экспортным операциям составила 41% и продолжает расти, тогда как доля расчетов в евро и долларах снизилась до 19%. Об этом на 28-ом Петербургском международном экономическом форуме заявил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.