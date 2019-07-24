Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии

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Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», — сказала представитель Zuger Kantonalbank. Во второй кредитной организации также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время.

При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются на уровне выше нуля, указывает агентство.

Отмечается, что процентная ставка Национального банка Швейцарии установлена на уровне минус 0,75%. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии.