Счетная палата предложила повысить плату за пользование водными ресурсами

Повышение ставок в десять раз принесет бюджету дополнительно 32 млрд руб. ежегодно и при этом «не повлияет значимо на экономику предприятий», заявили в Счетной палате

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Счетная палата после аудита эффективности администрирования платежей за использование водных объектов выявила «значительные резервы поступлений» по этому виду доходов в бюджет, сообщается на ее сайте.

«Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например в десять раз, не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В 2015 году были увеличены ставки платы за пользование водными объектами, напоминают аудиторы. Несмотря на это, объемы платы незначительны: так, в 2023-м они составили 0,0083% «в себестоимости продаж водопользователей — юридических лиц». Речь идет о компаниях, которые не производят тепловую или электрическую энергию и не оказывают услуги по водоснабжению, поясняют они.

«Указанное свидетельствует о недооцененности данного актива и наличии значительных резервов поступлений в федеральный бюджет», — говорится в отчете.

Если ставку повысить в 25 раз, доля платы в показателях деятельности предприятий будет на уровне 0,2% в себестоимости продаж, в 50 раз — 0,4%. Поступления в бюджет в этих случаях составят 91,2 млрд и 182,4 млрд руб. соответственно, заявили в Счетной палате.

По данным СП, в 2022–2023 годах почти 50% водопользователей забирали воду без счетчиков. Аудиторы предлагают повысить для них коэффициент к ставке платы с 1,1 до 10, что принесет в бюджет до 12 млрд руб.

Еще одно предложение Счетной палаты — пересмотреть ставки за использование акваторий водных объектов, которые в среднем составляют около 1 тыс. руб. в год за участок площадью менее 1 тыс. кв. м. «Как было установлено в ходе проверки, действующие ставки по данному виду водопользования не являются рыночными», — заявили аудиторы. Они направили предложения в правительство.

С 2007 по 2015 год ставки платы за пользование водными объектами не индексировались вообще, отмечали в Минприроды, с 2015-го даже на процент инфляции, а в основу системы платежей были положены расчетная база 2003 года и базовые экономические условия 2004-го. Затраты на обслуживание объектов водохозяйственного комплекса за это время существенно выросли.

С 2015 года коэффициенты ставок за пользование водными объектами в части энергетики и промышленный забор воды ежегодно индексировались с учетом инфляции, напоминают в Минприроды (с 2007 по 2015 год не индексировались вообще). С начала 2025-го ставки были увеличены в 1,04 раза.