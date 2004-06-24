ФРГ планирует продать часть долга РФ, выпустив облигации

Германия планирует секьюритизировать часть долга России, и продать его частным инвесторам путем выпуска облигаций со сроком обращения 3, 5 и 10 лет, сообщили банки Deutsche Bank и Goldman Sachs, выступающие лид-менеджерами сделки, передает Reuters.

Министерство финансов Германии подтвердило факт продажи и сообщило, что доходы от сделки будут внесены в бюджет на 2004г. в качестве доходов от приватизации.

"Цель этой сделки для немецкого правительства - немедленно получить деньги вместо полугодовых выплат и растянутых на долгое время выплат процентов, а также перенести часть кредитного риска РФ на рынки капитала", - считают представители банков. На следующей неделе планируется провести роуд-шоу.

В то же время Минфин РФ заявил, что Германия обсуждала эту сделку с правительством России. "Минфин и правительство в курсе этой операции. Мы считаем, что она в целом соответствует стратегии России на секьюритизацию части долга перед Парижским клубом", - сказал глава долгового департамента Минфина Сергей Колотухин.

Он также сообщил, что Германия осуществит выпуск облигаций только на часть российского долга, общий объем которого составляет около 20 млрд евро. Между тем, по данным Reuters, речь идет о сумме около 2 млрд евро. "Учитывая, что такая операция увеличивает рыночную составляющую нашего долга, мы понимаем, что эта операция носит исключительный характер, и будем координировать выпуски этих бумаг с германской стороной", - сказал C.Колотухин.

Долг будет продан тремя траншами облигаций со сроком обращения 3, 5 и 10 лет, номинированных в долларах и евро. Standard & Poor's присвоило облигациям рейтинг ВВ+. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительные долгосрочные рейтинги на уровне (P)Ba2 трем сериям облигаций.

А между тем, напомним, Россия 25 июня 2004г. выплатит 15 млн 692 тыс. 346 фунтов стерлингов (28,47 млн долл.) в счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ), сообщили РБК в Минфине. Платеж производится в соответствии с графиком. Это третья из четырех июньских выплат. Следующая выплата по графику приходится на 29 июня 2004г.

С начала года, напомним, Россия перечислила МВФ около 893 млн долл. Всего в 2004г. РФ должна выплатить фонду около 1,7 млрд долл. (1,2 млрд SDR). Долг России перед МВФ на 1 января 2004г. составлял около 5,1 млрд долл.

Совокупный государственный долг России снизится до безопасного уровня к 2007г. и составит 18% ВВП. Такие данные привел накануне директор департамента международных финансовых отношений госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Сергей Колотухин, выступая на конференции международных инвесторов, организованной компанией "Ренессанс Капитал".

Он отметил, что совокупный госдолг России к концу 2004г. ожидается на уровне 26,5% ВВП и это "умеренный уровень по сравнению с развитыми странами". Однако С.Колотухин подчеркнул, что российская экономика подвержена большим рискам, чем развитые страны, и, следовательно, безопасный уровень долга должен быть гораздо ниже.