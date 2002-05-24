В России резко снизилась безработица

Уровень безработицы в России в апреле 2002 года снизился до 8,3% (5,9 млн человек экономически активного населения не имели занятия, но активно его искали) с 8,9% (6,3 млн человек) в марте 2002 года. Об этом сообщает Госкомстат РФ. В органах государственной службы занятости в качестве безработных в апреле были зарегистрированы 1,3 млн человек, или 1,8% экономически активного населения.

Численность экономически активного населения в целом по России к концу апреля 2002 года составила 71,6 млн человек, или около 50% от общей численности населения страны. Преобладающая часть населения России была занята на крупных и средних предприятиях и организациях - в марте 2002 года там работали 40,9 млн человек, или 62,6% общей численности занятых.

Кроме того, средняя заработная плата в России в апреле 2002 года составила 3 тысячи 991 рубль и выросла по сравнению с апрелем 2001 года на 37%. Денежные доходы (в среднем на душу населения) в апреле 2002 года составляли 3 тысячи 697 рублей, что на 34,3% больше показателя 2001 года и на 13,1% больше, чем в марте. При этом в реальном выражении заработная плата выросла на 18,1%, а денежные доходы - на 12,6% по отношению к апрелю 2001 года (по сравнению с мартом 2002 года реальная зарплата снизилась на 2,1%, а денежные доходы выросли на 10,9%).

В марте 2002 года уровень начисленной средней заработной платы работников здравоохранения, образования, культуры и искусства составил к уровню в промышленности (4 тысячи 894 рублей) 63%, 59% и 58% соответственно (в марте 2001 года - соответственно 44%, 42% и 44%). Наибольшая средняя заработная плата в марте была зафиксирована в газовой отрасли - 23 тысячи 485 рублей.