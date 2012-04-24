А.Сабадаш выкупил у В.Анисимова активы бывшего "Росспиртпрома"

Предприниматель Александр Сабадаш рассказал, что в 2010г. он приобрел у Василия Анисимова принадлежавшие последнему активы бывшего ФГУП "Росспиртпром". Об этом он заявил в интервью РБК.

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"К сожалению, в настоящее время я не могу раскрыть все детали сделки в силу соглашения о конфиденциальности", - заявил А.Сабадаш. Однако Александр Сабадаш рассказал, что из активов, приобретенных у Анисимова, в собственности Сабадаша останутся Ярославский ЛВЗ, Череповецкий ЛВЗ, ВУЛВЗ, Иткульский СЗ, завод "Смоленский Бахус" и Астраханский ЛВЗ.

Ранее Василий Анисимов подтвердил информацию об это этой сделке. По словам Анисимова, до 2012г. между сторонами действовал договор о конфиденциальности. "Это взаимовыгодная и весьма адекватная сделка. Я в посткризисный период избавился от непрофильного актива. Александр Сабадаш, профессионал алкогольного рынка, получил дополнительные возможности на этом рынке", - заявил В.Анисимов.

Как уже ранее писал РБК, А.Сабадаш находится в состоянии сделки о продаже части активов потенциальным инвесторам.