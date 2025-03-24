Петербург и Москва вышли в мировые лидеры по росту цен на элитное жилье

Самыми динамично развивающимися мегаполисами мира по темпу роста цен на элитные новостройки стали Москва и Петербург, подсчитали в NF Group. Эксперты связывают результаты с возвращением капитала в Россию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Санкт-Петербург и Москва заняли первую и вторую строчки в рейтинге мировых мегаполисов по темпу роста цен на элитные новостройки. Рейтинг был составлен российской консалтинговой компанией NF Group на основе отчета о благосостоянии The Wealth Report 2025 от Knight Frank.

С отчетом NF Group ознакомились «Ведомости». Он включает рейтинг глобальной динамики средневзвешенных цен на элитное жилье в национальной валюте (Prime International Residential Index). Российские города не учитываются в статистике с 2023 года, но данные по ним подсчитали в NF Group.

По итогам 2024 года цены на элитное жилье в Санкт-Петербурге выросли на 25,8%, до 790 тыс. руб. за 1 кв. м. Такой результат позволил Северной столице занять первую строчку в рейтинге (по итогам 2023-го Санкт-Петербург занимал вторую строчку). Москва, где элитные новостройки подорожали за год на 20,5%, до 1,95 млн руб. за 1 кв. м, заняла второе место (в прошлой версии рейтинга она была на 19-м месте).

Стоимость квадратного метра недвижимости в других городах Knight Frank не приводит, но третье место с ростом в 18,4% занял Сеул. В Европе с точки зрения роста цен на элитное жилье лидирует греческий остров Корфу. Он занял восьмое место в рейтинге с динамикой 8,9%, разделив его с Мехико и американским Аспеном.

Рост цен на элитную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге подтвердили и опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным Nikoliers, стоимость 1 кв. м жилья в премиальных новостройках в Санкт-Петербурге за прошлый год выросла на 38%, до 647 тыс. руб., в Москве — на 28%, до 1,02 млн руб. за 1 кв. м. По оценкам «Яндекс недвижимости», стоимость элитной недвижимости в Санкт-Петербурге увеличилась на 43,5%, в Москве — на 14%.

Интерес к элитным квартирам в российских мегаполисах растет на фоне экономической нестабильности, считает Андрей Соловьев, партнер NF Group. По данным компании, в прошлом году в Москве было реализовано около 1,9 тыс. таких квартир и апартаментов, что на 39% превышает результат 2023 года. В Санкт-Петербурге продажи увеличились на 56%, до 535 квартир.

Основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева отмечает, что в условиях санкций и колебаний курсов валют элитная недвижимость стала рассматриваться как стабильный актив для инвестиций и сохранения капитала. Директор по стратегическому маркетингу Formula City Денис Лола обращает внимание, что за последние годы многие состоятельные россияне начали активно возвращать свой капитал из-за рубежа. А вкладывать эти средства, кроме как в недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге, им больше некуда, добавляет он. По словам эксперта, альтернативой этим двум городам может стать Сочи, а если анализировать зарубежный рынок, то ОАЭ.