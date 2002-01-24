Глава МПС: В 2002 г. цены вырастут только на билеты в СВ

Глава МПС Геннадий Фадеев считает, что повышать стоимость пассажирских железнодорожных перевозок в 2002г. не стоит. Об этом министр заявил на брифинге по окончании заседания правительства. При этом он подчеркнул, что билеты на проезд в спальных вагонах могут подорожать, но это, отметил Г. Фадеев, коснется только платежеспособной части населения. Он также отметил, что во всем мире пассажирские железнодорожные перевозки являются убыточными и эти убытки покрываются правительством.

Объем привлеченных средств Министерства путей сообщения (МПС) в 2002г. составит 20,7 млрд руб., сообщил Геннадий Фадеев. В частности, по его словам, 4 млрд руб. министерство планирует получить за счет сдачи в аренду каналов связи компании "Транстелеком". 9 млрд руб. министерство планирует выручить за счет продажи подвижного состава компаниям-операторам, в основном, это региональные компании, отметил Г. Фадеев.

2 млрд инвестиций выделит МПС правительство Карелии в рамках реализации программы электрификации этого региона. Каким образом будет привлечена оставшаяся сумма, Г. Фадеев не указал. Инвестиционная программа МПС на 2002г. утверждена в размере 114,7 млрд руб., в том числе 94 млрд руб. - за счет собственных средств.

Кроме того, как сообщил Г. Фадеев, правительство России приняло решение поручить вице-премьеру Илье Клебанову и заинтересованным министерствам в течение месяца рассмотреть судьбу финансирования непрофильных объектов МПС. По словам Г. Фадеева, непрофильные объекты МПС были выведены из инвестиционной программы министерства на 2002г.

В частности, на заседании правительства речь шла о финансировании Эльгинского угольного месторождения, Чинейского рудного месторождения, разработке документации по железнодорожному мосту на о. Сахалин, а также о строительстве Бурейской ГЭС. "Было принято решение о том, что финансирование этих объектов МПС неправильно", - заявил Г.Фадеев. В частности, он отметил, что первоначальная стоимость Эльгинского месторождения и подъездных путей к нему оценивалась в 31 млрд руб., но в конце минувшего года стоимость была пересмотрена и повышена до110 млрд руб. без обеспечения энергоснабжения (всего же, по словам Г. Фадеева, затраты должны составить 120 млрд руб.).