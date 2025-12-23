 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Глава B2B-РТС спрогнозировал удвоение рынка закупок в России через 5 лет

Рынок закупок на универсальных электронных площадках к 2030 году вырастет более чем вдвое — до ₽66 трлн, считает гендиректор B2B-РТС Кирилл Толчеев. В этот показатель не входят «закрытые» из-за санкций или оборонки закупки
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В 2024 году целевой рынок закупок на электронных площадках составил более 30 трлн руб., из которых 21–22 трлн приходятся на регулируемые закупки и примерно 11 трлн — на коммерческий сегмент, сообщил в интервью РБК гендиректор и управляющий партнер ведущей российской электронной торговой площадки B2B-РТС Кирилл Толчеев. В В2В-РТС входят платформа госзакупок «РТС-Тендер» и платформа коммерческих закупок В2В-Center.

«Мы видим, что наш рынок достаточно большой. Уже сейчас. И ждем, что он удвоится к 2030 году», — сказал он. Закупки через универсальные электронные площадки к 2030 году вырастут до 66 трлн руб., озвучил прогноз Толчеев.

Полная версия интервью с гендиректором B2B-РТС Кириллом Толчеевым — в подписке РБК.

Под регулируемыми закупками понимаются закупки главным образом по 44-ФЗ (заказчики — бюджетные учреждения, органы власти) и 223-ФЗ (госкомпании). Коммерческие закупки — это торги коммерческих организаций.

Толчеев уточнил, что аналитики также оценивают «рынок всех закупок в электронной форме», а не только проходящих через универсальные площадки. После 2022 года значительная часть закупок российских госкомпаний из-за санкций перешла в «закрытый контур» и обслуживается специализированными площадками. «Максимальное количество закупок все равно осталось в прозрачной электронной форме — в рамках принятой у нас системы закупок», — заверил Толчеев.

К госзакупкам допущены восемь площадок: «Росэлторг», «РТС-Тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», ГУП «Агентство по госзаказу РТ» и «Российский аукционный дом», а также «ТЭК-Торг» и ЭТП ГПБ. Число операторов коммерческих закупок выше.

Доля площадок B2B-РТС в регулируемых закупках, проходящих через Единую информационную систему (ЕИС), составляет более 35%, в коммерческих закупках — более 40%, рассказал Толчеев.

В широком смысле рынок B2B и B2G онлайн-закупок и продаж исследователи Data Insight оценивали вдвое выше, чем объем рынка для электронных площадок. Помимо них, они включали туда маркетплейсы, отраслевые интернет-магазины и биржи. По оценкам аналитиков, по итогам 2024 года его объем достигал 65,8 трлн руб., а к 2030 году может превысить 150 трлн руб.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова
электронная площадка Госзакупки закупки
