Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

ФАС и Генпрокуратура должны пресекать злоупотребления с повышением цен, заявил Мишустин. Он также призвал следить за спросом и предложением на ключевые товары. Годовая инфляция в России превысила 9%

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательно следить за балансом спроса и предложения на ключевые товары и услуги и не допускать необоснованного роста цен. С таким заявлением он выступил в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит пресс-служба кабмина.

«Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях — и Генеральная прокуратура. Поэтому сегодня эти ведомства участвуют в нашем совещании», — сказал он.

Мишустин отметил, что с начала 2024 года уровень инфляции превысил 9%, в связи с чем правительство проработало и приняло ряд мер. По его словам, речь идет, в частности, о балансировке спроса и предложения в каждой отрасли, развитии экономики предложения, открытии промышленных проектов, повышении производительности труда.

Также с 23 декабря по 15 июня будет действовать нулевая таможенная пошлина на импорт сливочного масла из стран ЕАЭС. Аналогичные меры распространятся на картофель, морковь и яблоки до июля, а на мясо крупного рогатого скота — до конца 2025 года. «Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы», — уточнил Мишустин.

Он добавил, что сейчас проводится насыщение внутреннего рынка промышленными товарами. В частности, подчеркнул премьер, введены квоты на экспорт минеральных удобрений и лома черных металлов, скидки на технику для сельхозпроизводителей при условии фиксации цен, проводится мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. Кабмин намерен взять на контроль упаковочные материалы, так как они играют существенную роль в формировании цен на многие товары.

Рост цен к 16 декабря с начала года составил 9,14%, следует из данных Росстата. Годовой рост цен составил 8,23%. Согласно результатам опроса инФОМ, инфляционные ожидания населения достигли годового максимума в 13,9%.

На этом фоне Центробанк с июля 2024 года повышает ключевую ставку, к декабрю она достигла 21%. На последнем заседании совета директоров регулятор неожиданно отказался от ее дальнейшего повышения и сохранил на том же уровне, объяснив это наличием предпосылок для дезинфляционных процессов. Президент России Владимир Путин называл тревожным сигналом рост цен, но выражал уверенность в принятии взвешенного и соответствующего «критериям сегодняшнего дня» решения ЦБ.