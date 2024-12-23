 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

ФАС и Генпрокуратура должны пресекать злоупотребления с повышением цен, заявил Мишустин. Он также призвал следить за спросом и предложением на ключевые товары. Годовая инфляция в России превысила 9%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательно следить за балансом спроса и предложения на ключевые товары и услуги и не допускать необоснованного роста цен. С таким заявлением он выступил в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит пресс-служба кабмина.

«Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях — и Генеральная прокуратура. Поэтому сегодня эти ведомства участвуют в нашем совещании», — сказал он.

Мишустин отметил, что с начала 2024 года уровень инфляции превысил 9%, в связи с чем правительство проработало и приняло ряд мер. По его словам, речь идет, в частности, о балансировке спроса и предложения в каждой отрасли, развитии экономики предложения, открытии промышленных проектов, повышении производительности труда.

Также с 23 декабря по 15 июня будет действовать нулевая таможенная пошлина на импорт сливочного масла из стран ЕАЭС. Аналогичные меры распространятся на картофель, морковь и яблоки до июля, а на мясо крупного рогатого скота — до конца 2025 года. «Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы», — уточнил Мишустин.

Путин назвал рост инфляции тревожным сигналом
Экономика
Фото:РБК

Он добавил, что сейчас проводится насыщение внутреннего рынка промышленными товарами. В частности, подчеркнул премьер, введены квоты на экспорт минеральных удобрений и лома черных металлов, скидки на технику для сельхозпроизводителей при условии фиксации цен, проводится мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. Кабмин намерен взять на контроль упаковочные материалы, так как они играют существенную роль в формировании цен на многие товары.

Рост цен к 16 декабря с начала года составил 9,14%, следует из данных Росстата. Годовой рост цен составил 8,23%. Согласно результатам опроса инФОМ, инфляционные ожидания населения достигли годового максимума в 13,9%.

На этом фоне Центробанк с июля 2024 года повышает ключевую ставку, к декабрю она достигла 21%. На последнем заседании совета директоров регулятор неожиданно отказался от ее дальнейшего повышения и сохранил на том же уровне, объяснив это наличием предпосылок для дезинфляционных процессов. Президент России Владимир Путин называл тревожным сигналом рост цен, но выражал уверенность в принятии взвешенного и соответствующего «критериям сегодняшнего дня» решения ЦБ.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия правительство Михаил Мишустин Инфляция ФАС Генпрокуратура рост цен
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
ЦБ оценит целесообразность повышения ставки с учетом инфляции
Финансы
Путин назвал рост инфляции тревожным сигналом
Экономика
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по инфляции на 2025 год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 20:05
Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и УкраиныПолитика, 20:05
ЦБ: объем средств россиян в банках приблизился к ₽54 трлнИнвестиции, 19:49
Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрдФинансы, 19:47
«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билетыОбщество, 19:43
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженстваПолитика, 19:40
«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего КанцероваСпорт, 19:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин обозначил главную задачу для российской экономикиЭкономика, 19:39
Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалкеСпорт, 19:38
Криптобизнес ждет действий от Трампа с первого дня на постуКрипто, 19:37
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения ценЭкономика, 19:33
Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минутПолитика, 19:30
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 19:29
Гуцул заявила, что Гагаузия не признает Майю Санду президентом МолдавииПолитика, 19:22