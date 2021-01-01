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Мишустин анонсировал выделение на реализацию единого нацплана ₽39 трлн

Премьер особо отметил, что большая часть общей суммы будет выделена на реализацию социальных программ, в том числе сохранения здоровья людей, и развитие экономики
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

За три года на реализацию в России единого национального плана будет выделено 39 трлн руб., заявил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава правительства Михаил Мишустин.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн руб., или около 13 трлн руб. в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн руб.», — сказал премьер-министр (трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24»).

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Мишустин особо отметил, что большая часть общей суммы будет выделена на два направления — социальные программы, в том числе сохранения здоровья людей, и развитие экономики.

«То есть, по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости и доходов», — пояснил премьер-министр.

По словам главы правительства, единый план описывает логику достижения каждой из национальных целей и станет «основным навигатором по запланированным мероприятиям». План определяет сферы ответственности для всех федеральных ведомств и органов власти в регионах и «ставит конкретные задачи, где каждый шаг способствует достижению общего результата, прежде всего повышению уровня жизни людей», добавил Мишустин.

Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства
Экономика
Фото:Павел Головкин / AP

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В ходе того же заседания президент Владимир Путин призвал правительство ставить на предстоящие годы «амбициозные задачи».

«Но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан», — добавил глава государства. 

Автор
Евгений Калюков
Михаил Мишустин
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