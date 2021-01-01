Мишустин анонсировал выделение на реализацию единого нацплана ₽39 трлн

Премьер особо отметил, что большая часть общей суммы будет выделена на реализацию социальных программ, в том числе сохранения здоровья людей, и развитие экономики

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

За три года на реализацию в России единого национального плана будет выделено 39 трлн руб., заявил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава правительства Михаил Мишустин.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн руб., или около 13 трлн руб. в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн руб.», — сказал премьер-министр (трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24»).

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Мишустин особо отметил, что большая часть общей суммы будет выделена на два направления — социальные программы, в том числе сохранения здоровья людей, и развитие экономики.

«То есть, по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости и доходов», — пояснил премьер-министр.