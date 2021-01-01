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Сбербанк объяснил рост цен на жилье в России

Рост цен вызван сокращением предложения, а также введением системы эскроу-счетов, заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Отмена льготной ипотеки не снизит цены, считает топ-менеджер
Сбербанк SBER ₽270,1 +3,08% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Цены на жилье в России растут в первую очередь из-за сокращения предложения на рынке, заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости». В качестве дополнительных причин он назвал льготную ипотеку и введенную в прошлом году систему эскроу-счетов.

«Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Во-первых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста больше является соотношение количества спроса и предложения», — сказал Царев.

По целому ряду параметров цены в России все еще ниже уровня 2018 года, считает Царев. «Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно во время введения эскроу», — пояснил он.

Система эскроу-счетов заработала в России с 1 июля 2019 года. С этого момента застройщики обязаны использовать эскроу-счета во всех проектах жилого строительства.  При работе по эскроу-счетам застройщик получает деньги от дольщиков только после того, как здание введено в эксплуатацию. Строительство финансируется за счет банковских кредитов.

Что касается льготной ипотеки под 6,5%, она помогла «раскачать» первичный рынок и позволила застройщикам продолжать работу в сложный период, указал Царев. Если ее отменить, цена на жилье не снизится, но его доступность станет меньше, считает топ-менеджер. По его мнению, в такой ситуации следует увеличивать объемы строительства. «Именно наличие большого объема предложений на рынке жилья — баланс спроса и предложения — прежде всего будет способствовать стабилизации цен», — утверждает Царев.

По его прогнозу, отношение ипотеки к ВВП в России по итогам года вырастет примерно до уровня менее 9%. «Мы считаем, что по мере того, как ставки снижались и будут снижаться, спрос населения на ипотеку будет только расти», — заключил Царев.

Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки
Финансы
Эльвира Набиуллина

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Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в мае по поручению президента Владимира Путина. Программа позволяет взять кредит до 12 млн руб. жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн руб. жителям остальных регионов. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но затем ее продлили до 1 июля следующего года.

В ноябре власти Москвы сообщили, что с момента запуска программы льготной ипотеки столичные банки выдали 35,9 тыс. кредитов, а их общая сумма на начало ноября составила 198 млрд руб. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в конце ноября, что необходимо вовремя закончить программу льготной ипотеки, поскольку уже растут цены на жилье на первичном рынке. Этот рост уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения, сообщила она, указав, что в итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку.

Стоимость жилья растет в том числе из-за повышения цен на арматуру на 50%, заявили в Клубе инвесторов Москвы (создан в 2013 году по согласованию с мэром Сергеем Собяниным, в него входят крупнейшие девелоперы города и инвесторы в недвижимость). В письме исполнительного директора клуба Дениса Новикова к вице-премьеру Марату Хуснуллину говорится, что рост цен на арматуру и перебои в поставках материалов для строительства «негативно влияют на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства». В ответ на письмо Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру.

Автор
Анастасия Батманова
недвижимость Сбербанк
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