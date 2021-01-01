Сбербанк объяснил рост цен на жилье в России

Рост цен вызван сокращением предложения, а также введением системы эскроу-счетов, заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Отмена льготной ипотеки не снизит цены, считает топ-менеджер

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Цены на жилье в России растут в первую очередь из-за сокращения предложения на рынке, заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости». В качестве дополнительных причин он назвал льготную ипотеку и введенную в прошлом году систему эскроу-счетов.

«Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Во-первых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста больше является соотношение количества спроса и предложения», — сказал Царев.

По целому ряду параметров цены в России все еще ниже уровня 2018 года, считает Царев. «Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно во время введения эскроу», — пояснил он.

Система эскроу-счетов заработала в России с 1 июля 2019 года. С этого момента застройщики обязаны использовать эскроу-счета во всех проектах жилого строительства. При работе по эскроу-счетам застройщик получает деньги от дольщиков только после того, как здание введено в эксплуатацию. Строительство финансируется за счет банковских кредитов.

Что касается льготной ипотеки под 6,5%, она помогла «раскачать» первичный рынок и позволила застройщикам продолжать работу в сложный период, указал Царев. Если ее отменить, цена на жилье не снизится, но его доступность станет меньше, считает топ-менеджер. По его мнению, в такой ситуации следует увеличивать объемы строительства. «Именно наличие большого объема предложений на рынке жилья — баланс спроса и предложения — прежде всего будет способствовать стабилизации цен», — утверждает Царев.