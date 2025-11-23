 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Россия за месяц увеличила поставки вина из Грузии на 10%

Россия в октябре ввезла из Грузии максимальный за полтора года объем вина
Фото: SuperStock / Global Look Press
Фото: SuperStock / Global Look Press

Россия в январе—октябре 2025 года импортировала из Грузии 49,9 тыс. т вина на $139,2 млн, следует из отчета Национальной службы статистики Грузии. В прошлом году за аналогичные десять месяцев было ввезено 58,9 тыс. т вина — на $161,2 млн, следует из материалов.

При этом, отмечает «РИА Новости», в октябре Россия ввезла из Грузии 6,5 тыс. т вина (+10% к сентябрю) — это самый высокий показатель в месячном выражении с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тыс. т этого алкоголя. Однако за десять месяцев текущего года поставки в денежном выражении стали минимальными с 2022 года.

Кроме того, в январе—октябре текущего года Грузия поставила в Россию 32 тыс. т крепких алкогольных напитков на $126,6 тыс. Годом ранее поставки были больше: в январе—октябре 2024-го Россия импортировала из Грузии 33,4 тыс. т крепкого алкоголя на $128,8 тыс.

По данным Национальной службы статистики Грузии, за прошлый год экспорт пива из России в республику достиг максимума за 16 лет. Было приобретено 2,6 млн л напитка, что на 41,2% больше показателя 2023 года.

