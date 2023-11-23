 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Национальные проекты ,  
0 

В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле

Цифровая экономика
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Около 53% крупных организаций в России используют искусственный интеллект в своей деятельности, а вклад этой сферы в ВВП к 2025 году может составить до 2%, об этом в начале 2023 года заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В январе этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между бизнесом и государством по «дорожным картам» высокотехнологичных направлений, в том числе направления ИИ.

Национальная стратегия искусственного интеллекта до 2030 года была утверждена в 2019 году, с 2021 года по решению президента России и под руководством Минэкономразвития активно реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Он предусматривает различные меры поддержки, например, формирование кадрового потенциала отрасли, разработку отечественных решений, поддержку исследований и так далее.

В этом году предполагается создание индекса «интеллектуальной зрелости» отраслей экономики и регионов, на основе которого предлагается оценить результат работы разных уровней исполнительной власти в части внедрения ИИ, а также уровень применения ИИ в российской экономике.

Рассказываем, как искусственный интеллект применяется на транспорте и в розничной торговле.

Решения ИИ в логистике

Проблема 1. Холостой пробег от местоположения транспорта до места погрузки товара, груза или пассажира.

Решение. Прогнозирование спроса на базе исторических данных позволяет спланировать объем и тип нужного транспорта, его расположение, расписание, стоимость проезда и другие параметры. Совокупно это позволяет снизить до 20% пробег без груза/пассажира, время доставки и повысить потенциальную пропускную способность. Система идентификации и учета вагонов «Ардис» позволяет управлять отгрузкой продукции, анализировать местонахождение вагонов. Решение построено на платформе системы распознавания номеров вагонов и решает задачи служб логистики и безопасности. Об этом говорится в отчете Альянса в сфере искусственного интеллекта «Приоритетные решения с использованием искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики».

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Автоматическая система подсчета объема пассажиропотока на основе ИИ позволяет увеличить точность до 99% и сократить срок окупаемости транспортного средства. Такое решение совместно разработали компании «Ларга» и ComBox Technology: на транспортном средстве устанавливаются видеокамеры и устройства для обработки, передачи и хранения данных, посредством которых система непрерывно подсчитывает количество пассажиров в моменты остановок и открытия дверей.

Проблема 2. Внеплановые поломки транспорта приводят к нарушению сроков поставок.

Решение. Планирование техобслуживания и ремонта на основе прогнозирования неисправностей. Нейросеть способна определить оптимальное время техобслуживания по данным с датчиков, что позволит снизить время простоя до 15%.

Проблема 3. Сложности с доставкой грузов в труднодоступные поселки.

Решение. Беспилотные средства вертолетного типа доставляют грузы и почту до 50 кг 365 дней в году.

Проблема 4. Свыше 80% инцидентов на море происходят из-за человеческого фактора. Убытки оцениваются в $1 млрд ежегодно.

Решение. Применение технологии автономного вождения судов и снижение аварийности до 90%.

Проблема 5. Низкое качество транспортных услуг из-за усталости водителей.

Решение. В январе 2020 года «Мосгортранс» внедрил ИИ-комплекс «Антисон», разработанный ГК «КСОР». Система использует компьютерное зрение для анализа видеопотока. Обнаружив признаки потери концентрации водителя, система подает звуковой сигнал и сообщает о зафиксированном случае в центр мониторинга. Эффект от внедрения — повышение уровня безопасности и дисциплины водителей общественного транспорта, а также снижение общего показателя аварийности.

Решения ИИ в ретейле

Развитие сферы ретейла происходит под влиянием многих внешних факторов. Есть общие процессы, характерные как для России, так и для всего мира, например, массовое перетекание покупателей в онлайн-формат; покупка товаров с доставкой на дом. В части же предпочтений по продуктам питания происходит смещение в сторону здоровой еды.

«Сфера ретейла неоднородна, поэтому стоит разделять офлайн- и онлайн-сегменты, — говорит директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк. — С офлайн-ретейлом все сложнее: компании относительно недавно начали накапливать большие массивы данных, размечать их и использовать алгоритмы машинного обучения».

Проблема 1. Снижение качества услуг из-за человеческого фактора.

Решение. Модернизация логистических процессов с помощью роботизированных технологий совместно с нейросетями.

Компании из сферы розничной торговли внедряют роботов, которые проверяют пустоты на полках, соответствие выкладки плану-схеме, актуальность ценников и так далее. Также на рынке представлены роботы, которые анализируют происшествия в торговом зале (упавшая коробка, разлитая жидкость), следят за открытыми окнами/дверьми, наличием огнетушителей на нужных местах. А при использовании роботов на складе для распределения продукции можно быть уверенным, что ИИ правильно классифицирует товары и направит их в нужные места.

В сентябре 2022 года Сбербанк продемонстрировал роботизированную систему SberShuttle, которая предназначена для автоматизации складской логистики в индустрии электронной коммерции. Система представляет собой стеллажное хранилище. Между стеллажами по рельсам перемещаются роботы-шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию комплектации. Контроль за всем процессом осуществляет оператор с помощью системы на базе ИИ. Решение полностью автоматизирует работу склада, исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, и снижая операционные расходы.

Проблема 2. Продолжительное время доставки товаров.

Решение. Согласно исследованию McKinsey, 46% потенциальных покупателей расформировывают корзину, если обнаруживают, что срок доставки не соответствует их ожиданиям. Поэтому компаниям сферы ретейла нужно составлять самые оптимальные маршруты для сокращения сроков доставки, а также учитывать разные временные интервалы доставки, совместимость грузов, постоянно меняющуюся ситуацию на дорогах. Все это возможно реализовать с помощью технологий ИИ.

Сервис доставки Delivery Club разработал систему «Алан», которая формирует расписание для курьеров с использованием технологий ИИ. Собственная разработка компании прогнозирует и определяет спрос по конкретным зонам на основе исторических и внешних данных (погода, праздники), предпочтений курьера (маршрут), что оптимизирует время курьеров и позволяет избежать простоя.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
нацпроекты цифровая экономика ретейл логистика

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
На заседании правительства Армении выключили свет. Видео Политика, 14:29
Мир вливает миллиарды в цифровую безопасность. Почему это не помогает Pro, 14:28
«Цифра Брокер» принудительно закроет короткие позиции на СПБ Бирже Инвестиции, 14:26
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:23
В Египет прибыл еще один борт МЧС с гуманитарной помощью жителям Газы Политика, 14:19
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 14:18
Не утекай: эксперты обсудили тренды и практики удержания сотрудников Отрасли, 14:17
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили название Бизнес, 14:17
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:12
Конкурент Армстронга и чемпион «Тур де Франс» признался в допинге Спорт, 14:11
Центробанк Турции повысил ставку до 40% Инвестиции, 14:09
Адвокаты Митволя добились возвращения дела в суд первой инстанции Политика, 14:07
Аналитики «Альфа-Капитала» назвали топ-10 акций на российском рынке Инвестиции, 14:06
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 14:06