Экономика⁠,
0

Германия отменила выпуск монет с волхвами и слоном из-за цен на серебро

Германия отменила выпуск монет с волхвами и слоном Туффи из-за цен на серебро
Минфин Германии отменил выпуск памятных монет из серебра из-за подорожания металла, вследствие чего стоимость монет превышает их номинал (€20 и €25). Их могут выпустить позже, но со снижением доли серебра
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Министерство финансов Германии отменило запланированный выпуск двух коллекционных монет номиналом €20 и €25 из серебра из-за подорожания этого металла, сообщает Financial Times со ссылкой на ведомство.

«В результате резкого подорожания серебра материальная стоимость немецких серебряных монет номиналом 20 и 25 евро в настоящее время значительно превышает их соответствующую номинальную стоимость», — говорится в сообщении министерства.

На конец 2025-го был запланирован выпуск монет номиналом €25 с изображением трех волхвов из рождественского цикла, запущенного в 2021 году. Они изготовлены из 22 г чистого серебра, текущая рыночная стоимость монет составляет около €29. FT отмечает, что предыдущие экземпляры продавались по цене от €45,95.

Цена на серебро впервые в истории превысила $50 за унцию
Инвестиции
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

На январь 2026 года был запланирован выпуск монеты номиналом €20, посвященной 125-летию со дня открытия Вуппертальской монорельсовой дороги. На монете, изготовленной из 16,6 г чистого серебра, изображена слониха Туффи, которая в 1950 году выпрыгнула из вагона монорельса.

Ее поездка была частью рекламной кампании передвижного цирка Франца Альтхоффа. Из-за большого скопления людей в вагоне Туффи наступила на ногу одному из журналистов, тот закричал, началась паника, передавшаяся слонихе. Она выбила окно вагона и упала в реку под подвесной дорогой, почти не пострадав.

В Германии выпустили серебряную монету «Патриот Путин»
Политика
Владимир Путин

В Германии в этом году было выпущено десять памятных монет, в том числе четыре серебряных номиналом €20. Хотя немецкий Минфин планировал продавать монеты с наценкой, «в сложившихся обстоятельствах выпуск новых монет такого рода невозможен», считают в ведомстве.

Там добавили, что рассматривают возможность выпустить экземпляры в более поздние сроки, в том числе изучают вариант выпуска монет «с скорректированными параметрами». Речь идет о снижении количества серебра, что эксперты называют порчей монет.

На прошлой неделе цены на серебро установили новый исторический максимум, превысив $50 за унцию. Это произошло на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем, а также дефицита металла на лондонской бирже. На пике стоимость серебра составила $54,3 за тройскую унцию, затем цены начали падать. В настоящее время стоимость серебра на рынке составляет около $49,3 за унцию. 

