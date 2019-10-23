Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 22 окт, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 22 окт, 12:31
Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату Политика, 09:51 На вечном топливе: как прошло ралли прототипов на солнечных батареях Зеленая экономика, 09:44  Песков обвинил США в предательстве курдов Политика, 09:40 Нобелевский лауреат назвал мифом пользу для экономики от снижения налогов Экономика, 09:33 Не только центр: где живут московские экспаты РБК и Элитная недвижимость, 09:32 Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае Общество, 09:18 Tesla, нефть, Microsoft: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:12 Коварство принтера: как бороться с промышленным шпионажем и хакерами Pro, 09:12 Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Политика, 09:05 Ведущая «Жить здорово» Елена Малышева попала в больницу Общество, 09:03 Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки РБК и Xerox, 09:03 Макгрегор предсказал победу Нурмагомедова в возможном бою с Фергюсоном Спорт, 08:58 Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году Общество, 08:55 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 08:33
Экономика ,  
0 
Нобелевский лауреат назвал мифом пользу для экономики от снижения налогов
По мнению американского ученого, вместо понижения налогов, которое не ведет к стимуляции инвестирования, необходимо поднять их для богатых и «раздать деньги» людям, чтобы они могли потратить эти средства

Необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом. Об этом заявил американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года, пишет Bloomberg.

По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных». Более правильный подход для стимуляции спроса — поднять некоторые налоги (речь идет о платежах для обеспеченных людей) и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, считает Банерджи. «Вы не стимулируете рост, сокращая налоги, вы делаете это, давая деньги людям. Инвестиции отреагируют на спрос», — отметил он.

Экономика
Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности»

Как добавил ученый, растущее неравенство в развитых странах вроде США разозлило людей и способствовало наблюдаемой сегодня напряженности в международной торговле. «Невероятно, что ради [экономического] роста вы позволили неравенству дойти до такого уровня», — заключил он.

В октябре Банерджи, его жена француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер были удостоены премии Банка Швеции (неофициально считается Нобелевской премией по экономике) за поиск научно доказанных мер по борьбе с бедностью. Как поясняла РБК директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, это тот случай, когда Нобелевскую премию присудили не за сами научные разработки, а за внедрение их в практику.

Автор: Артём Губенко
Теги: экономист, Нобелевская премия, налоги
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
За что присудили Нобелевскую премию по экономике в 2018 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter