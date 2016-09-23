Минфин предложил новый способ сэкономить на работающих пенсионерах

Минфин предложил не платить пенсии работающим пенсионерам с доходами выше 500 тыс. руб., а также отменить фиксированную выплату тем, чей доход выше 2,5 прожиточного минимума, узнали «Ведомости»

Пенсионер, работающий электриком (Фото: ТАСС/Владимир Смирнов)

Министерство финансов предложило не платить пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает 500 тыс. руб. или по менее жесткому варианту — 1 млн руб. Соответствующие предложения ведомства обсуждаются в правительстве, пишет в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Кроме того, Минфин предлагает отменить фиксированную выплату тем, чей доход выше 2,5 прожиточного минимума. Сейчас 2,5 прожиточного среднероссийского минимума составляет около 22 тыс. руб. Фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая сегодня равна 4559 руб. и выплачивается вне зависимости от трудового стажа и количества пенсионных баллов.

Данные предложения звучали на совещаниях у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали собеседники газеты. Они отметили, что внимание на них не акцентировалось, поскольку решение данного вопроса — за премьером или президентом. Меры предлагаются Минфином в числе прочих для сбалансированности федерального бюджета в 2017–2019 годах, уточняет газета.

Как пишет издание, отказ от выплаты пенсий тем, чей доход превышает 1 млн руб., затронет 90 тыс. человек., отмена фиксированной выплаты тем, чей доход выше 2,5 прожиточного минимума, — около 2 млн человек. По оценкам чиновников, отказ от выплат по менее жесткому варианту сэкономит федеральному бюджету почти 450 млрд руб. за три года.

«Будем честными: пенсия от государства тем, кто получает больше 1 млн руб., не нужна», — приводит издание слова одного из чиновников финансово-экономического блока. Он подчеркнул, что это вопрос социальной справедливости.

В июле сообщалось, что в Госдуме находится законопроект, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, который предлагает работающим пенсионерам возможность временно отказаться от ежегодного перерасчета пенсий в обмен на будущую выгоду. Перерасчет происходит автоматически в сторону увеличения ежегодно с 1 августа (пенсионер за каждый новый отработанный год получает дополнительные пенсионные баллы и, соответственно, прибавку к пенсии). Законодательная инициатива адресована работающим пенсионерам с зарплатами выше 18 тыс. руб. Ожидается, что документ рассмотрит Госдума нового созыва. В случае принятия инициатива позволит Пенсионному фонду сэкономить до 12 млрд руб.

Ранее власти отказались от второй индексации пенсий 2016 года (первую провели в феврале, когда пенсии повысили на 4%), заменив ее разовой выплатой в 5 тыс. руб. Решение касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.