Рынок акций РФ открылся новым снижением

Торги на российском рынке акций открылись снижением ведущих индексов в среднем на 2%. Внешний фон остается негативным, однако отступление ММВБ и РТС пока не носит панического характера после 7-процентного падения накануне.

По состоянию на 10:10 мск индекс ММВБ снизился до 1359,6 пункта (-2,05%), РТС потерял 1,95% и достиг 1360,83 пункта, а RTS Standard опустился до 9248,18 пункта (-2,06%).

Помимо продолжающегося падения на мировых фондовых площадках, усугубляет положение на российском рынке падение цен на нефть. Цены на нефтяные фьючерсы за один торговый день потеряли в среднем 5,4% и упали до самых низких значений за шесть с половиной недель.

На этом фоне акции нефтегазовых компаний подешевели на открытии. Котировки "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" снизились на 1,6%, ЛУКОЙЛ потерял 1% капитализации.

"Движение вниз ведущих российских индексов ММВБ и РТС вчера оказалось весьма мощным из-за негативного сочетания в калейдоскопе событий всех четырех главных для рынка акций РФ факторов. В частности, ведущие европейские и американские фондовые индексы вчера потеряли 3-5%. Цены на нефть марки Brent упали более чем на 4%. Рубль ослаб к доллару США до двухлетних минимумов. Резко выросла волатильность на мировых фондовых рынках", - отмечает Олег Шагов из Промсвязьбанка.

Впрочем, по его оценкам, суммарные осенние потери ММВБ не должны превысить 500 пунктов.

Выхода важных статистических данных сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники рынка будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Российские индексы РТС и ММВБ будут "нащупывать" новые локальные уровни поддержки и сопротивления, отмечают аналитики ИГ "Норд Капитал".