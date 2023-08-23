Власти предложили схему по финансированию уборки нелегальных свалок

За прошлый год в России убрали 19 тыс. нелегальных свалок, но появилось 16 тыс. новых, сообщает Минприроды. Новый законопроект предлагает обязанности по их ликвидации закрепить за регионами и муниципалитетами

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Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает обязать региональные власти выявлять и устранять несанкционированные свалки даже на территориях, которые находятся в федеральной собственности или государственная собственность которых не разграничена. В качестве источников финансирования этой работы предлагается использовать средства от платы за негативное воздействие на природу и штрафы за экологические нарушения. Соответствующий проект поправок в законодательство размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 8 сентября.

К полномочиям муниципальных образований, согласно поправкам, предложено отнести выявление и ликвидацию несанкционированных свалок на землях в муниципальной собственности, а также на участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах этих муниципальных образований.

«Правоприменительная практика свидетельствует о том, что меры, принимаемые до настоящего времени, не являются достаточными для предотвращения образования несанкционированных свалок. Многие регионы говорят о том, что средства, которыми располагают муниципалитеты, не являются достаточными для ликвидации несанкционированных свалок отходов», — указывает Минприроды в пояснительной записке к законопроекту.

Проект разработан после постановления Конституционного суда (КС), который 30 мая предписал законодателю определить принадлежность, распределение и источники финансирования полномочий по ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас объем полномочий органов власти по ликвидации несанкционированных свалок, обнаруженных на землях в границах муниципальных образований, не находящихся в их собственности, четко не определен, на органы местного самоуправления прямо не возложена обязанность по устранению таких свалок, отмечал КС.

Где брать деньги на ликвидацию незаконных свалок

Согласно инициативе Минприроды, источниками финансирования работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок могут быть:

средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемые в бюджеты регионов;

административные штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования;

средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам.

Борьба со свалками должна стать приоритетным направлением для использования этих средств, наряду с ликвидацией накопленного вреда природе, следует из документа.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду взимают за выбросы загрязняющих веществ в воздух, сбросы их в водные объекты и хранение или захоронение отходов производства и потребления. Если речь идет о мусоре, не относящемся к твердым коммунальным отходам (ТКО), ее обязаны вносить юрлица и индивидуальные предприниматели, которые эти отходы создают. Если же ТКО передаются региональным операторам по обращению с мусором, то соответствующую плату вносят эти регоператоры.

«Сомневаюсь, что плату за негативное воздействие, например, на качество воздуха разумно тратить на ликвидацию свалок, которые всегда располагаются на территориях, у которых есть владелец», — говорит руководитель проекта «Ноль отходов Россия» Алексей Киселев. Со времен появления федерального закона «Об охране окружающей среды» и экологических глав в Уголовном кодексе и Кодексе об административных нарушениях «есть все механизмы борьбы со свалками, как легальными, так и нелегальными», считает он.

Лидерами по объему средств, поступивших в консолидированный бюджет региона от платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 2022 году, согласно данным «Электронного бюджета», были Красноярский край (2,58 млрд руб.), Свердловская область (1,81 млрд), Иркутская и Кемеровская области (по 1,32 млрд), Московская область (0,96 млрд), Краснодарский край (0,92 млрд), Ханты-Мансийский автономный округ (0,71 млрд), Якутия (0,55 млрд), Самарская область (0,45 млрд) и Челябинская область (0,41 млрд).

Сколько свалок в России

В пояснительной записке к проекту приводится статистика Росприроднадзора по количеству несанкционированных свалок. Согласно этим данным, по состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывалось 15,5 тыс. несанкционированных свалок, на конец 2022-го — 12,8 тыс. В течение 2022 года было ликвидировано 19 тыс. свалок, а появилось 16,3 тыс.

По отдельным регионам эта статистика имеет обратную динамику: вновь образованных свалок там появляется больше, чем ликвидируется, подчеркивает Минприроды.

Одним из препятствий для ликвидации несанкционированных свалок в Минприроды называют неполный объем полномочий у органов местного самоуправления, следует из пояснительной записки.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, лидером по абсолютному количеству незаконных свалок по состоянию на конец 2022 года являлась Башкирия. Там насчитывался 901 объект нелегального складирования отходов. Далее следовали Бурятия (849 свалок), Оренбургская область (787), Астраханская область (630), Коми (540), Челябинская область (513), Камчатский край (406), Красноярский край (399), Томская область (396) и Хабаровский край (286).

Что еще предлагает Минприроды

Минприроды также предлагает законодательно закрепить параметры несанкционированной свалки — площадь более 10 кв. м и объем отходов более 5 куб. м (должны выполняться одновременно оба условия. — РБК). Это нужно, чтобы несанкционированной свалкой не признавали «любой, даже самый минимальный объем накопленных отходов, оставленных на земельном участке, в том числе окурков, брошенных в неположенном месте или в традиционных местах для курения, пакета, оставленного под скамейкой», говорится в пояснительной записке. По мнению Минприроды, отходы объемом менее 5 куб. м можно убрать в рамках мероприятий по благоустройству.

В настоящее время понятие «несанкционированная свалка» регулируется приказом Росприроднадзора от 2021 года. В текущей формулировке для признания объекта несанкционированной свалкой должно выполняться хотя бы одно из условий: площадь более 10 кв. м или объем размещения отходов более 5 куб. м.

В законопроект также включена норма, позволяющая заключать госконтракты на ликвидацию несанкционированных свалок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).