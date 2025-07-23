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МВФ рассказал, что помогло России смягчать шоки от санкций

МВФ: крупные резервы и ограничения смягчили для России шоки от санкций
В 2024 году Россия смогла смягчить шоки от санкций в том числе благодаря крупным валютным резервам и сохранению ограничений в финансовой сфере, заявили в МВФ. Профицит платежного баланса растет, рубль укрепляется
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Россия благодаря нескольким факторам смогла смягчить удары от санкционного давления, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) с оценкой экономик разных стран в 2024 году.

«Крупные валютные резервы и плавающий курс помогают амортизировать шоки. Сохранение ограничений [в финансовой сфере] эффективно сдерживает отток капитала», — говорится в документе.

Фонд отметил, что позиция экономики России в прошлом году была на уровне, «обусловленном среднесрочными фундаментальными факторами и желаемой политикой».

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Аналитики МВФ указали, что профицит текущего счета платежного баланса России увеличился до 2,9% ВВП, тогда как Европейская служба банковского надзора (EBA) называет нормой 2,6% ВВП на 2024 год. Профицит обусловлен увеличением объемов экспорта нефти и газа, уточнил фонд. На 2025 год прогнозируется снижение счета текущих операций до 1,6% ВВП, в частности под влиянием падения цен на нефть и замедления мировой экономики.

При этом в 2024 году рубль укрепился на 1,3% — отчасти из-за продолжающихся изменений в структуре торговли. По состоянию на март 2025 года реальный эффективный обменный курс (сравнивает стоимость национальной валюты со средневзвешенным значением валют ее основных торговых партнеров) был на 7,6% выше среднего значения за 2024 год.

Говоря об иностранных активах России, МВФ заявил, что чистая инвестиционная позиция России выросла до 43,6% ВВП к концу 2024 года, что на 2,0 процентных пункта ВВП больше, чем в 2023 году (41,6%). Чистая международная инвестиционная позиция (NIIP) — финансовый показатель, который измеряет разницу между иностранными активами страны и иностранными активами, принадлежащими другим странам.

В МВФ подчеркнули, что модели EBA не в полной мере учитывают специфику российской ситуации и неопределенности в данных.

В 2024 году доклад по динамике ВВП стран мира МВФ показал, что ВВП России составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, прежде та оценивалась в 2,9%. Россия обогнала Японию (3,38%) и стала четвертой экономикой мира. Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США и Индия.

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